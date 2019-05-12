Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Михаил Фридман - председатель наблюдательного совета "Альфа-Групп", а также главный акционер инвестиционного холдинга LetterOne

Глава консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман дебютировал на 10-м месте в рейтинге тысячи богатейших жителей Соединенного Королевства, опубликованного в воскресенье газетой Sunday Times.

В отличие от многих других крупных российских бизнесменов, Фридман, которого стало принято относить к "олигархам" еще в конце 1990-х годов, до этого не фигурировал в рейтинге издания.

В первой десятке рейтинга (пейволл) также значатся сэр Лен Блаватник (бывший партнер Фридмана по нефтяной компании ТНК-BP, а ныне владелец музыкального конгломерата Warner Music) - на четвертом месте, Алишер Усманов - на восьмом и Роман Абрамович - на девятом.

По сравнению с прошлогодним рейтингом Блаватник опустился на одну позицию, Абрамович поднялся с 13-й строчки, а Усманов остался на прежнем месте.

Состояние Михаила Фридмана газета оценивает в 10,9 млрд фунтов стерлингов (14,2 млрд долларов по текущему курсу); газета рассказывает (пейволл), что в 2016 году Фридман купил за 65 млн фунтов заброшенный особняк XIX века в Хайгейте на севере Лондона и с тех пор отстроил его в стиле Версальского дворца. Газета пишет, что Фридман живет в Лондоне постоянно, здесь же учатся его дети.

В марте журнал Forbes объявил Фридмана самым богатым жителем Лондона.

Состояние Блаватника газета оценивает в 14,37 млрд фунтов, Усманова - в 11,339 млрд, Абрамовича - в 11,221 млрд фунтов.

Роман Абрамович, насколько известно, больше не имеет британской визы, дающей ему право на постоянное проживание в стране (в 2018 году он оформил гражданство Израиля, позволяющее посещать Британию без визы). Sunday Times признает это обстоятельство, но пишет (пейволл), что "его связи с Лондоном остаются прочными".

В частности, по данным газеты, он недавно заплатил 30 млн фунтов за пентхаус площадью 557 квадратных метров в строящемся жилом комплексе Chelsea Waterfront. Из окон этой квартиры миллиардер сможет обозревать, как пишет Sunday Times, и принадлежащий ему стадион Стамфорд-Бридж - домашнюю площадку футбольного клуба "Челси".

Первое место в рейтинге поделили братья-промышленники Шри и Гопи Хиндуджа, в прошлом году занимавшие второе место.

Королева Великобритании занимает в рейтинге сравнительно скромное 356-е место, ее личное состояние газета оценивает в 370 млн фунтов (разные СМИ приводили разные оценки личного состояния королевы, эти данные официально не публикуются).

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Все выходцы из бывшего СССР в рейтинге Sunday Times:

Имя Позиция в рейтинге 2019 года Позиция в рейтинге 2018 года Состояние по оценке Sunday Times, в фунтах стерлингов Блаватник, Лен 4 3 14,37 млрд Усманов, Алишер 8 8 11,339 млрд Абрамович, Роман 9 13 11,221 млрд Фридман, Михаил 10 - 10,9 млрд Андреев, Андрей 101 136 1,5 млрд Швидлер, Евгений 116 125 1,26 млрд Махлай, Владимир 148 136 1 млрд Батурина, Елена 158 160 945 млн Ким, Владимир 179 93 798 млн Гудавадзе, Инна (с семьей)* 213 207 650 млн Боголюбов, Геннадий 268 251 500 млн Бородин, Андрей, и Корсакова, Татьяна 324 312 410 млн Герко, Алекс 501 772 248 млн Маландина, Ирина 787 772 150 млн Чичваркин, Евгений 978 964 120 млн

*Инна Гудавадзе с семьей - это вдова и прочие наследники грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, умершего в Англии в 2008 году. Газета обозначает источник их богатства как "наследство".

Большинство из даже относительно малоизвестных участников рейтинга фигурировали и в прошлогоднем рейтинге (здесь мы подробно писали о большинстве из них), но в этом году обращает на себя внимание исчезновение из рейтинга украинского олигарха Виктора Пинчука.