Михаил Фридман дебютировал в первой десятке богатейших жителей Британии по версии Sunday Times
Глава консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман дебютировал на 10-м месте в рейтинге тысячи богатейших жителей Соединенного Королевства, опубликованного в воскресенье газетой Sunday Times.
В отличие от многих других крупных российских бизнесменов, Фридман, которого стало принято относить к "олигархам" еще в конце 1990-х годов, до этого не фигурировал в рейтинге издания.
В первой десятке рейтинга (пейволл) также значатся сэр Лен Блаватник (бывший партнер Фридмана по нефтяной компании ТНК-BP, а ныне владелец музыкального конгломерата Warner Music) - на четвертом месте, Алишер Усманов - на восьмом и Роман Абрамович - на девятом.
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По сравнению с прошлогодним рейтингом Блаватник опустился на одну позицию, Абрамович поднялся с 13-й строчки, а Усманов остался на прежнем месте.
Состояние Михаила Фридмана газета оценивает в 10,9 млрд фунтов стерлингов (14,2 млрд долларов по текущему курсу); газета рассказывает (пейволл), что в 2016 году Фридман купил за 65 млн фунтов заброшенный особняк XIX века в Хайгейте на севере Лондона и с тех пор отстроил его в стиле Версальского дворца. Газета пишет, что Фридман живет в Лондоне постоянно, здесь же учатся его дети.
В марте журнал Forbes объявил Фридмана самым богатым жителем Лондона.
Состояние Блаватника газета оценивает в 14,37 млрд фунтов, Усманова - в 11,339 млрд, Абрамовича - в 11,221 млрд фунтов.
Роман Абрамович, насколько известно, больше не имеет британской визы, дающей ему право на постоянное проживание в стране (в 2018 году он оформил гражданство Израиля, позволяющее посещать Британию без визы). Sunday Times признает это обстоятельство, но пишет (пейволл), что "его связи с Лондоном остаются прочными".
В частности, по данным газеты, он недавно заплатил 30 млн фунтов за пентхаус площадью 557 квадратных метров в строящемся жилом комплексе Chelsea Waterfront. Из окон этой квартиры миллиардер сможет обозревать, как пишет Sunday Times, и принадлежащий ему стадион Стамфорд-Бридж - домашнюю площадку футбольного клуба "Челси".
Первое место в рейтинге поделили братья-промышленники Шри и Гопи Хиндуджа, в прошлом году занимавшие второе место.
Королева Великобритании занимает в рейтинге сравнительно скромное 356-е место, ее личное состояние газета оценивает в 370 млн фунтов (разные СМИ приводили разные оценки личного состояния королевы, эти данные официально не публикуются).
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Все выходцы из бывшего СССР в рейтинге Sunday Times:
|Имя
|Позиция в рейтинге 2019 года
|Позиция в рейтинге 2018 года
|Состояние по оценке Sunday Times, в фунтах стерлингов
|Блаватник, Лен
|4
|3
|14,37 млрд
|Усманов, Алишер
|8
|8
|11,339 млрд
|Абрамович, Роман
|9
|13
|11,221 млрд
|Фридман, Михаил
|10
|-
|10,9 млрд
|Андреев, Андрей
|101
|136
|1,5 млрд
|Швидлер, Евгений
|116
|125
|1,26 млрд
|Махлай, Владимир
|148
|136
|1 млрд
|Батурина, Елена
|158
|160
|945 млн
|Ким, Владимир
|179
|93
|798 млн
|Гудавадзе, Инна (с семьей)*
|213
|207
|650 млн
|Боголюбов, Геннадий
|268
|251
|500 млн
|Бородин, Андрей, и Корсакова, Татьяна
|324
|312
|410 млн
|Герко, Алекс
|501
|772
|248 млн
|Маландина, Ирина
|787
|772
|150 млн
|Чичваркин, Евгений
|978
|964
|120 млн
*Инна Гудавадзе с семьей - это вдова и прочие наследники грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, умершего в Англии в 2008 году. Газета обозначает источник их богатства как "наследство".
Большинство из даже относительно малоизвестных участников рейтинга фигурировали и в прошлогоднем рейтинге (здесь мы подробно писали о большинстве из них), но в этом году обращает на себя внимание исчезновение из рейтинга украинского олигарха Виктора Пинчука.