Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сесар Баррон скончался в разгаре поединка на шоу Lucha Libre, которое проходило в Лондоне в субботу

Мексиканский борец Сесар Гонсалес Баррон (имя на ринге - Серебряный Король), скончался во время поединка в Лондоне.

51-летний рестлер, выступавший на известной арене Раундхаус в Кэмден-Тауне на севере Лондона, в ходе боя упал на ринг и не встал.

Профессиональный борец Сесар Баррон на родине в Мексике был настоящей звездой, причем не только на ринге, но и в кино. В 2005 году он снялся в голливудской комедии "Суперначо" (Nacho Libre) вместе с американским комиком Джеком Блэком, сыграв роль злодея Рамзеса.

Его коллега и соотечественник, мексиканский рестлер Хорхе Родригес, с которым Баррон встречался во многих поединках, выразил глубокое сожаление в связи со смертью "великого соперника", который, по его словам, "ушел так, как хотел - в бою".

Баррон скончался в разгар поединка в рамках шоу Lucha Libre, проходившего в британской столице в субботу. В театрализованном шоу Lucha Libre обычно выступают в акробатическом стиле рестлеры в красочных масках - лучадоры.

По сообщениям мексиканских СМИ, причиной смерти Баррона, возможно, стал сердечный приступ.

На видеозаписи с поединка видно, что сразу после падения борца к нему подбежали судья и ещё несколько человек. Зрители не сразу поняли, что произошло, и какое-то время продолжали скандировать его имя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сесар Баррон в роли Рамзеса в кинокомедии "Суперначо" (2005)

Баррон родился в семье профессиональных борцов в Мексике - его отец был популярным рестлером-лучадором.

Выступая под именем Серебряный Король, Баррон добился всемирной славы. Он участвовал во Всемирном чемпионате по рестлингу (WCW) в США с 1997 по 2000 годы.

Соболезнования в связи со смертью Сесара Баррона выразила американская компания WWE (World Wrestling Entertainment), занимающаяся проведением мероприятий рестлинга, поклонники во всем мире вспоминают легендарного рестлера в соцсетях.