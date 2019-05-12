Президент Ирана: мы сталкиваемся с беспрецедентным давлением из-за санкций

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Иранцев призывают подготовиться к испытаниям

Президент Хасан Роухани заявил в своем выступлении в Тегеране, что стране угрожает беспрецедентное давление в форме усиления международных санкций.

Возобновление американских санкций (отмененных в ходе ядерной сделки в 2015 году) уже привело к ухудшению экономической ситуации страны, которая сейчас хуже, чем была в годы войны с Ираком (1980-1988), сказал иранский президент.

На прошлой неделе США направили дополнительные корабли и самолеты на свои базы в странах Персидского залива.

Президент Роухани, который сталкивается сейчас с серьезной критикой внутри страны, призвал все политические силы в Иране к единству, чтобы преодолеть воздействие санкций.

"В годы войны у нас не было проблем с банками, продажей нефти, импортом и экспортом, существовало только эмбарго на закупки вооружений", - заявил Роухани, выступая перед политическими активистами в Тегеране.

"Давление на нас со стороны наших врагов является беспрецедентным за всю историю Исламской революции…, но я не отчаиваюсь и возлагаю большие надежды на будущее, и верю, что мы сможет преодолеть эти сложные условия, если сохраним единство", - заявил Роухани.

В прошлом году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения 2015 года, которое предусматривало ограничения на разработку ядерного оружия Ираном.

Затем США восстановили санкции, введенные ранее в отношении Ирана. В ответ Тегеран заявил, что может пойти на возобновление своей ядерной программы в случае, если другие участники соглашения 2015 года последуют американскому примеру.

Какие санкции угрожают Ирану?

Сторонники жесткой линии в Иране подвергли президента Роухани нападкам после того, как США вышли из соглашения, для заключения которого много сделала администрация иранского президента.

По условиям этого соглашения Иран брал на себя обязательства ограничить работы по разработке ядерного оружия и обеспечить доступ инспекторам Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты в обмен на отмену ранее введенных в отношении него международных санкций.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На президента Роухани оказывается сильное давление внутри страны

Возобновленные американские санкции, особенно те из них, которые касаются энергетики, судоходства и финансового сектора, привели к снижению объемов экспорта иранской нефти и уменьшению притока в страну иностранных инвестиций.

Эти санкции запрещают прямую торговлю американских компаний с Ираном, а также с иностранными компаниями или странами, которые поддерживают отношения с Ираном.

По оценкам Международного валютного фонда, в 2019 году ВВП Ирана сократится на 6%.

Однако эта оценка появилась до того, как США пошли на дальнейшее ужесточение санкций; недавно были отменены исключения, которые предоставлялись ранее Китаю, Индии, Японии, Южной Корее и Турции, зависящим от импорта иранской нефти.

В апреле этого года США также присвоили статус террористической организации иранскому Корпусу стражей исламской революции.

Иран не раз угрожал ответить на американские меры блокадой Ормузского пролива, через который проходит 20% потребляемой в мире нефти.

Что предпринимают США?

Администрация президента Трампа рассчитывает на то, что ей удастся заставить Иран пойти на новое соглашение, которое будет охватывать не только ядерную программу, но и программу разработки баллистических ракет, а также то, что американцы называют "зловредным поведением" Тегерана на Ближнем Востоке.

На днях было объявлено, что США направляют на Ближний Восток дополнительные установки ПВО "Пэтриот".

Американский десантный корабль "Арлингтон" также направлен в Персидский залив, где уже размещена американская ударная группа во главе с авианосцем "Абрахам Линкольн".

На авиабазу в Катаре прибыли американские стратегические бомбардировщики Б-52.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противоракетная система "Пэтриот" способна сбивать крылатые и баллистические ракеты

США заявили, что эти меры стали реакцией на возможную угрозу со стороны Ирана присутствию американских сил на Ближнем Востоке, не указав природы этой угрозы. Иран отверг эти утверждения как несостоятельные.

В соседнем Ираке сейчас размещено около 5200 американских военнослужащих.

В начале минувшей недели Тегеран объявил, что приостановил исполнение двух своих обязательств, предусмотренных соглашением 2015 года.

Он также пригрозил ускорить работы по обогащению урана, если в течение 60 суток санкции против него не будут отменены.

Европейские страны, которые являются участниками ядерной сделки с Ираном, заявили, что будут и дальше соблюдать условия соглашения, но подчеркнули, что отвергают любые ультиматумы со стороны Тегерана.