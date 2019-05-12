В Мьянме пилот посадил самолет без передней стойки шасси

Media playback is unsupported on your device На кадрах видно, как пассажиры покидают самолет по спасательному трапу

В Мьянме пилот смог благополучно посадить самолет без передней стойки шасси. При приземлении механизм заклинило, и лайнер проехал на брюхе по взлетной полосе. Никто из пассажиров не пострадал.

Самолет Embraer 190 Национальных авиалиний Мьянмы вылетел из Янгона и собирался заходить на посадку в Мандалае, когда стало ясно, что передняя стойка шасси не выпускается.

Как сообщили в авиакомпании, перед посадкой пилот дважды облетел аэропорт, чтобы попытаться устранить неисправность. Потом он сжигал лишнее топливо для уменьшения веса самолета.

Приземлившись на задние стойки шасси, самолет проехал по взлетно-посадочной полосе около 25 секунд, прежде чем остановиться.

В результате экстренной эвакуации никто из 89 пассажиров не пострадал. Все они спустились на землю по надувному трапу.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пилот дважды облетал аэропорт, чтобы проверить стойки шасси и выработать топливо, сказали в авиакомпании

"Пилот сработал отлично", - заявил секретарь министерства транспорта и связи Мьянмы Вин Хант агентству Рейтер, добавив, что власти в настоящее время расследуют инцидент.

Это уже второй авиационный инцидент в Мьянме на этой неделе. В среду самолет авиалиний Бангладеша из-за сильного ветра в Янгоне съехал с взлетной полосы, по меньшей мере 17 человек получили травмы.