В Мьянме пилот посадил самолет без передней стойки шасси
В Мьянме пилот смог благополучно посадить самолет без передней стойки шасси. При приземлении механизм заклинило, и лайнер проехал на брюхе по взлетной полосе. Никто из пассажиров не пострадал.
Самолет Embraer 190 Национальных авиалиний Мьянмы вылетел из Янгона и собирался заходить на посадку в Мандалае, когда стало ясно, что передняя стойка шасси не выпускается.
Как сообщили в авиакомпании, перед посадкой пилот дважды облетел аэропорт, чтобы попытаться устранить неисправность. Потом он сжигал лишнее топливо для уменьшения веса самолета.
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Приземлившись на задние стойки шасси, самолет проехал по взлетно-посадочной полосе около 25 секунд, прежде чем остановиться.
В результате экстренной эвакуации никто из 89 пассажиров не пострадал. Все они спустились на землю по надувному трапу.
"Пилот сработал отлично", - заявил секретарь министерства транспорта и связи Мьянмы Вин Хант агентству Рейтер, добавив, что власти в настоящее время расследуют инцидент.
Это уже второй авиационный инцидент в Мьянме на этой неделе. В среду самолет авиалиний Бангладеша из-за сильного ветра в Янгоне съехал с взлетной полосы, по меньшей мере 17 человек получили травмы.