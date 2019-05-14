СМИ России: "Северный поток-2" обложат санкциями?

В обзоре российских газет 14 мая:

РБК, "Известия": санкции на поток?

Американские сенаторы - республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин - подготовили законопроект, согласно которому под санкции могут попасть европейские суда, участвующие в строительстве "Северного потока-2". Об этом со ссылкой на журнал Foreign Policy пишут портал РБК и газета "Известия".

Ограничения, уточняют издания, коснутся компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. При этом, отмечает РБК, документ направлен непосредственно против "Северного потока-2", который стал причиной напряженности в отношениях между США и Германией.

Целью санкций, ввести которые предлагают Круз и Шахин, согласно законопроекту, станут суда, которые ведут укладку трубопроводов. В этой работе они, полагают авторы инициативы, используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но которых нет у России".

"Это одна из немногих областей, где, по сути, [российскому] "Газпрому" не хватает технических знаний и технологий для строительства трубопроводных проектов", - прокомментировала журналу ситуацию эксперт по евразийским энергетическим вопросам в Атлантическом совете Агния Григас.

Еще один высокопоставленный американский чиновник, знакомый с законопроектом, в комментарии изданию указал, что пункты этого документа были смоделированы на основе предыдущих санкций США, которые были нацелены на экспорт иранской нефти.

Под санкции, уточняет журнал, в случае принятия нового двухпартийного законопроекта попадут физические и юридические лица, которые продают или арендуют суда для использования их в строительстве "Северного потока-2".

Также законопроект предусматривает ограничения для тех, кто предоставляет для этих кораблей финансовую и техническую поддержку, а также страхует их. Газета "Известия" в этой связи не исключает, что таким образом санкции могут коснуться и газопровода "Турецкий поток".

"Коммерсант": символичное совпадение

Газета "Коммерсант" рассказывает об особенностях встречи в Сочи глав МИДов России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Оба министра заявили о высочайшем, "исторически рекордном" уровне сотрудничества двух стран, а также обвинили США в санкционном давлении и генерировании кризисов.

Издание отмечает, что эти заявления прозвучали накануне встречи главы российского МИДа с госсекретарем США Майком Помпео, которая пройдет в Сочи сегодня.

В российской делегации говорят: переговоры с Ван И, чья страна ведет с США то ли пока еще ожесточенный торговый спор, то ли уже полномасштабную торговую войну, никто специально не планировал таким образом, чтобы они предшествовали российско-американской встрече. "Это совпадение, хотя, надо признать, весьма символичное", - прокомментировал "Коммерсанту" высокопоставленный российский дипломат.

Тем не менее издание отмечает, что встреча Сергея Лаврова и Ван И выглядела артподготовкой перед приездом госсекретаря США.

Два собеседника газеты, присутствовавшие на встрече российского и китайского министров за закрытыми дверями, рассказали, что гости из Китая довольно жестко прошлись по США в контексте последних решений Вашингтона повысить пошлины на китайские товары.

Газета отмечает обычно весьма сдержанный в оценках Ван И, в отличие от привыкшего критиковать США Сергея Лаврова, на этот раз и на публике не стал скрывать недовольства по поводу политики Вашингтона.

"Сегодня клевета и очернение являются одним из методов провокации. Может оказаться, что, сто раз прозвучав, такие клевета и ложь могут восприниматься как факт. Это не годится. Чем крупнее государство, тем больше у него ответственности, однако, к сожалению, сейчас чем крупнее государство, тем своевольнее оно себя ведет", - заявил глава китайской дипломатии.

"Я такого раздражения никогда раньше не видел", - отметил один из источников газеты. Другой переговорщик сказал, что ничего удивительного в этом нет: "На такое давление [Вашингтона] иначе реагировать трудно".

Газета отмечает, что высокопоставленный собеседник в российской делегации выразил удовлетворение переговорами, отметив, что конфликты России и Китая с США "подталкивают две страны ближе друг к другу, чтобы вместе противостоять этому курсу".

"Ведомости", "Коммерсант": как переизбрать губернатора?

Каковы шансы занять должность губернатора кандидатов от власти на сентябрьских выборах и каковы будут действия власти по укреплению позиций своих кандидатов в регионах - материалы в свежих выпусках "Ведомостей" и "Коммерсанта".

Чем ниже доходы населения в регионе, тем сложнее кандидату от власти победить на губернаторских выборах. Это основной вывод политолога Марии Снеговой и электорального аналитика Владимира Козлова, которые опубликовали исследование под названием "Факторы конкурентности на выборах глав регионов в 2012-2018 гг."

В этой же работе эксперты указывают на то, что наибольшие шансы избраться в экономически неблагополучных регионах имеют "варяги" - ставленники власти извне.

Обратную зависимость между результатом губернатора и фактом его рождения в регионе эксперты объясняют тем, что сейчас Кремль проводит политику замены старых руководителей на новых, которые не имеют негативной истории в регионе и не связаны с местными элитными группами.

Ухудшение социально-экономической ситуации может привести к более частым поражениям кремлевских кандидатов на выборах губернаторов, говорится в исследовании. Но Кремль, отмечают "Ведомости", теперь лучше готовится к выборам, чтобы избежать неожиданностей, - в том числе через финансовые вливания в регионы и более жесткую регистрацию кандидатов.

Впрочем, снижение уровня доходов как мотивация протестного голосования на выборах в России никогда не работало, поэтому попытки перед выборами "залить регион деньгами" очень редко срабатывали, отмечает политолог Борис Макаренко: "Варяги в регионы приходили всегда, в последние годы массово, поэтому корректнее говорить, новый или старый губернатор идет на выборы: шансов переизбраться у новых больше, поскольку к ним не успел накопиться объем претензий".

А эксперты фонда "Петербургская политика", об исследованиях которых рассказывает "Коммерсант" полагают, что в преддверии выборов власть может продолжить перестановки в руководстве субъектов в рамках политики "перезагрузки" и "перевода на уходящих губернаторов негативного социального фона". Но возможен и другой сценарий: отказ от примирительных шагов и "демонстрация силы властных институтов» вместо "наведения мостов с критиками".

В пример "Коммерсант" приводит аресты участников митингов в Магасе и подчеркнуто жесткие действия правоохранительных органов в отношении оппозиционных участников первомайских массовых акций в Санкт-Петербурге.

Опыт "показывает, что какое-то время возможно сосуществование" обоих сценариев, отмечает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Мы увидели, что эмоционально федеральной власти нравится в последнее время менять губернаторов. При этом аресты в Ингушетии и бездействие в Архангельске не показывают, что позиции глав этих регионов укрепляются, - вполне возможно, что они сделают черную работу, но не укрепятся сами. Поэтому чередование вполне вероятно, до тех пор пока не прояснится ситуация с динамикой рейтингов федеральной власти", - прокомментировал газете эксперт.

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным постановление Госдумы о принятии в первом чтении законопроекта о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на осенних выборах в Мосгордуму. По его мнению, рассказывает газета "Ведомости", законопроект противоречит требованиям законодательства, а его применение приведет к нарушению прав граждан - в частности, порядок эксперимента не гарантирует обеспечение тайны голосования и отсутствие принуждения к голосованию.

Газета "Ведомости" считает, что шпиономания и демонстративно суровое обращение с оказавшимися под следствием учеными препятствуют развитию творческого потенциала российских исследователей и могут негативно сказаться на реализации государственных планов прорывного развития высокотехнологичных отраслей. Газета пишет об этом в редакционном комментарии на примере дела по обвинению в госизмене научного сотрудника ЦНИИмаша 75-летнего Виктора Кудрявцева.

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си