Пресса Британии: ИГ заявила о создании своей первой "провинции" в Индии

В обзоре британской прессы 13 мая:

ИГ пытается закрепиться в Индии

Times пишет о том, что ИГ (организация, запрещенная в России и многих других государствах) через свое информационное агентство заявила о том, что впервые создала свою "провинцию" в спорном регионе Кашмир.

Газета цитирует информацию агентства Amaq, согласно которой после столкновения между боевиками и силами безопасности боевики ИГ убили индийских военных и назвали якобы контролируемую ими территорию "Вилайет Индии".

Times считает, что это продвижение организации показывает, что ИГ совершает действия по расширению на новые территории, налаживанию связей с местными боевиками после падения его "халифата" в Ираке и Сирии.

Силы безопасности Шри-Ланки после серии терактов в апреле этого года утверждали, что некоторые из смертников, возможно, прошли обучение в Кашмире. Сотрудники службы безопасности в регионе отрицали такую возможность, но нападение на церкви и отели вызвало обеспокоенность тем, что ИГ хочет захватить территории в Южной Азии, Кашмир - самая очевидная цель.

Газета напоминает, что ИГ заявляла о своих амбициях по расширению в Кашмире еще в 2016 году, и тогда же якобы была сформирована новая группа - "Исламское государство в Джамму и Кашмире" (ИГДК). Считается, что в она немногочисленна и ее осуждают другие сепаратистские группировки, борющиеся с индийским правлением в этом штате, преимущественно населенном мусульманами. Большинство жителей региона хотят независимого Кашмира или слияния с Пакистаном и не разделяют грезы вождей ИГ о новой мусульманской империи.

Утверждение о создании "провинции" в Кашмире последовало после того, как силами безопасности в округе Шопиан был убит местный боевик. По словам индийских властей, он был связан с различными сепаратистскими группами более 10 лет, прежде чем присягнул ИГ.

Высокопоставленный сотрудник полиции в Кашмире заявил Times, что заявление ИГ - пропагандистский ход группировки, которая "гордится своим провальным проектом глобального джихада".

Газета напоминает, что ранее в этом году индийское правительство отрицало какое-либо присутствие ИГ в Кашмире, но неспокойный регион является благодатной почвой для вербовки исламистов.

Взрывы на Шри-Ланке еще больше усилили напряженность, хотя источники в кашмирской полиции опровергли утверждения о том, что кто-либо из участников нападений обучался в штате.

Times отмечает, что представители многих кашмирских вооруженных группировок считают самопровозглашенный ИГДК заговором индийских силовых структур, цель которого - разделить сепаратистское движение в регионе.

Шотландия хочет выдавать собственные рабочие визы

Financial Times рассказывает о том, что правительство Шотландии хотело бы после "брексита" иметь право выдавать свои собственные рабочие визы.

Об этом в интервью изданию заявил министр иммиграции Шотландии Бен Макферсон. Он считает, что Шотландия должна иметь свой собственный либеральный визовый режим, который позволит гражданам ЕС легко приезжать и работать в этой части Британии.

Макферсон считает введение собственной шотландской системы рабочих виз абсолютно реальной и утверждает, что ее введение поможет защитить экономику региона от ущерба, который ему могут нанести планы центрального правительства страны по ужесточению иммиграционного контроля после выхода Великобритании из ЕС.

Газета пишет, что хотя правительство Шотландской национальной партии в долгосрочной перспективе хочет полной независимости Шотландии, Макферсон выступил за передачу некоторых иммиграционных полномочий из Лондона в Эдинбург уже в краткосрочной перспективе. Британское правительство выступает против такой передачи полномочий или дискретного шотландского режима рабочей визы.

FT отмечает, что обнародованные в декабре прошлого года планы британского правительства по ужесточению иммиграционных правил для граждан ЕС после "брексита" особенно встревожили бизнес-круги именно в Шотландии, где экономический рост в значительной степени зависит от наличия дешевых рабочих рук из Евросоюза.

По идее Макферсона, если центральное правительство реализует свои планы, которые сделают невозможным приезд малоквалифицированных или низкооплачиваемых работников из ЕС, то Шотландия могла бы создать свою собственную либеральную визовую систему, в которой не было бы таких ограничений.

Министр не предлагает полностью копировать нынешнюю систему, действующую, пока Британия входит в ЕС, но позволить шотландскому правительству применять более либеральные критерии, ориентируясь на потребности региона в рабочих руках.

Расположенный в Эдинбурге исследовательский Шотландский Центр по европейским отношениям после проведения исследования по заказу правительства внес предложение о том, чтобы у Шотландии появились собственные визовые возможности и правила, даже если Великобритания останется в ЕС.

Макферсон сказал газете, что Шотландия должна иметь возможность устанавливать критерии рабочей визы и обрабатывать заявления, а пограничный контроль останется прерогативой британского правительства.

FT отмечает, что представители бизнеса осторожно относятся к идее отдельной системы шотландских рабочих виз.

Некоторые антимиграционные агитаторы предполагают, что шотландские визы могут открыть "заднюю дверь" в Великобританию, хотя сторонники идеи уверяют, что лишь немногие мигранты обменяли бы законное право жить в Шотландии на незаконный статус в других частях страны.

Хотя все партии в шотландском парламенте открыто поддерживают иммиграцию, применение более либерального подхода, чем в других частях Великобритании, по-прежнему несет политические риски, отмечает газета.

Некоторые шотландские консерваторы в частном порядке поддерживают какую-то форму специально разработанной шотландской рабочей визы, но считают, что такие договоренности вряд ли будут достигнуты при премьерстве Терезы Мэй.

Министерство внутренних дел Великобритании ранее отказывалось от передачи иммиграционных полномочий или создания специальных шотландских рабочих виз, заявляя, что новые правила получения рабочих виз помогут повысить заработную плату и производительность труда в стране, в том числе в Шотландии.

Суд признал право наследников получать доступ к данным в облачном сервисе Apple

Daily Mail рассказывает о том, что после нескольких лет юридической битвы британка выиграла суд у компании Apple и наконец получила доступ к учетной записи своего покойного мужа и личным данным, хранящимся в облачном сервисе.

Газета отмечает, что Рэйчел Томпсон - одна из многих, чьи ближайшие родственники внезапно умерли или погибли, и кому из практических или сентиментальных соображений нужны фотографии, документы и другие данные, хранящиеся в облачном сервисе или на устройствах, доступ к которым имеет только владелец учетной записи.

После трех лет судебных заседаний и тысяч фунтов, потраченных на процесс, Томпсон получила решение суда, требующее от Apple дать ей доступ к аккаунту покойного мужа и хранящимся в облаке фотографиям.

Ее адвокат Мэтт Химсворс отметил в интервью изданию, что это важнейшее решение, потому что если раньше после смерти человека его фотографии, документы, письма оказывались у наследников или родственников, а теперь они хранятся в облаке и доступ к ним получить невозможно. Юрист отметил, что необходимо внести изменения в законы, которые будут отвечать веяниям времени и позволят наследникам получать доступ к данным и учетным записям покойных без таких сложностей в общем установленном порядке.