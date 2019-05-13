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Майк Помпео сократил программу визита в Россию. Как сообщается, госсекретарь США в понедельник не приедет в Москву, но во вторник встретится в Сочи с главой МИД России Сергеем Лавровым и, как ожидается, с президентом Владимиром Путиным. Причина - Иран.

Помпео решил отменить московский этап своей поездки в Россию, но встретится с Путиным и Лавровым на черноморском курорте, как и планировалось - во вторник, сообщил представитель госдепартамента агентству Рейтер.

Понедельник же Помпео проведет в Брюсселе, где должен обсудить ряд "неотложных вопросов", среди которых ситуацию с Ираном, передает Франс пресс. Иранскую проблематику госсекретарь собирается обсудить с представителями Британии, Франции и Германии - тремя европейскими странами, подписавшими ядерное соглашение по Ирану в 2015 году.

Телекомпания Си-эн-эн отмечает, что изменения в план визита Помпео были внесены буквально в последнюю минуту.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что узнала о приезде госсекретаря США ночью. По ее словам, из-за плотной повестки будет непросто организовать встречу. "Конечно, мы всегда рады его приветствовать, но пока четких планов [встречи] нет", - добавила она.

Как ожидается, из Брюсселя госсекретарь отправится в Сочи, где проведет переговоры с Лавровым и Путиным. Среди заявленных тем переговоров - ситуация в Венесуэле, КНДР, Иране и на Украине.

"Не секрет, что у нас с Россией много разногласий. Госсекретарь проведет откровенный разговор по поводу спорных вопросов в двусторонних отношениях", - заявил представитель госдепа.

Помпео прибудет в Сочи для проведения переговоров с Лавровым, сообщил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков: "Да, он сразу прилетит в Сочи. Помпео прибудет завтра ближе к переговорам".

Встречу Путина с Помпео Кремль пока официально не подтвердил. 7 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "не исключают", что после встречи с Лавровым госсекретарь может быть принят Путиным.

В МИД России заявляли, что "готовы к выстраиванию с США конструктивного и максимально тесного взаимодействия на основе равноправия и взаимного учета интересов".

Сочи после Финляндии

6 мая Помпео и Лавров провели переговоры в Финляндии. Они встретились на полях форума Арктических стран в городе Рованиеми.

Глава МИД России тогда назвал беседу "хорошей" и "конструктивной". Из его слов следовало, что они с Помпео среди прочего обсудили Венесуэлу.

"Мы категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международного права, применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН, либо сила может быть применена в ответ на агрессию против суверенного государства. Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле", - заявил тогда Лавров.

Встрече Лаврова с Помпео предшествовал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Путиным, который состоялся 3 мая - впервые в этом году. Во второй половине прошлого года общению президентов помешало задержание украинских моряков в Черном море, из-за которого Трамп отказывался от переговоров с российским лидером.

Разговор Путина с Трампом, как сообщалось, занял больше часа. После него президент США написал в "Твиттере", что у Вашингтона "есть потрясающий потенциал для хороших или даже отличных отношений с Россией".

"Он совершенно не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. Он только хочет увидеть там позитивное развитие ситуации", - говорил Трамп журналистам, рассказывая об итогах разговора с Путиным.

В Кремле подчеркивали, что это Трамп позвонил Путину, а не наоборот.

Телефонный разговор состоялся после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который пришел к выводу о вмешательстве России в выборы в США, но не увидел признаков сговора команды Трампа с Москвой. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что среди прочего Путин и Трамп обсудили доклад Мюллера.

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер в воскресенье направил Помпео послание, в котором попросил его еще раз предупредить российское руководство о недопустимости вмешательства в американские выборы.

"Крайне важно, чтобы во время вашей встречи с Владимиром Путиным вы предупредили его, что любые действия по вмешательству в наши выборы будут встречены немедленным и жестким ответом", - говорится в послании.

Сам же Помпео накануне комментировал приостановку участия США в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и обвинил Россию в его нарушении.

"Что касается нашего постоянного намерения выйти из ДРСМД: я не смотрю телевизор часто, но я видел, как медийные гуру твердят, что Америка толкает мир к ядерной войне. Но 28 стран-союзников по НАТО единогласно сошлись во мнении относительно того, что Россия нарушает соглашение, ассиметрично развивая ядерные силы", - сказал Помпео.

Багдад вместо Берлина

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Багдаде Помпео провел переговоры с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди

На прошлой неделе Помпео столь же неожиданно поменял план своего визита, отменив поездку в Берлин и отправившись с незапланированным визитом в Ирак.

Визит Помпео ожидался во вторник. Госсекретарь должен был провести встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом и с федеральным канцлером Ангелой Меркель, однако непосредственно перед поездкой посольство США в Берлине сообщило, что посещение госсекретарем Берлина отменено из-за "неотложных дел".

В итоге Помпео посетил Ирак из-за "эскалации действий Ирана".

Как сообщали американские СМИ, журналистам, сопровождавшим Помпео, не рассказывали о месте назначения госсекретаря до тех пор, пока его самолет не вылетел в Багдад, а также запретили сообщать о его местонахождении до тех пор, пока его самолет не вылетит из Ирака.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возобновление американских санкций, отмененных в ходе ядерной сделки в 2015 году, уже привело к ухудшению экономической ситуации страны, которая сейчас хуже, чем была в годы войны с Ираком.

На прошлой неделе США направили дополнительные корабли и самолеты на свои базы в странах Персидского залива.

В прошлом году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения 2015 года, которое предусматривало ограничения на разработку ядерного оружия Ираном. Затем США восстановили санкции, введенные ранее в отношении Ирана. В ответ Тегеран заявил, что может пойти на возобновление своей ядерной программы в случае, если другие участники соглашения 2015 года последуют американскому примеру.