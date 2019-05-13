Швеция вновь открыла дело против Ассанжа по обвинениям в изнасиловании

Шведские следственные органы возобновили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.

"Я приняла решение о возобновлении дела. Существует серьезные основания подозревать вину Ассанжа. Решение о закрытии расследования было принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде, а не базировалось на обстоятельствах дела", - сообщила заместитель главного окружного прокурора страны Ева-Мария Перссон.

Изначально обвинения против Ассанжа в изнасиловании были выдвинуты двумя женщинами в 2010 году в Швеции. Вскоре следствие было прекращено, но спустя некоторое время вновь открыто.

В 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче шведским властям, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где пробыл до 11 апреля 2019 года, когда ему было отказано в дальнейшем проживании на территории посольства.

В тот же день его вновь задержала полиция Лондона.