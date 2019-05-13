Bafta-2019: "Убивая Еву" и "Патрик Мелроуз" - лучшие сериалы года

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Джоди Комер и Шерлок...то есть Патрик...то есть Бенедикт

Комедийный триллер Би-би-си "Убивая Еву" стал победителем телевизионной премии Bafta и по числу номинаций - 14, и по количеству наград - три статуэтки унесли создательницы этого сериала.

"Женщины сейчас в моде, так что это так круто - хоть как-то быть с ними связанным", - пошутил британский комик Стив Куган, представляя номинированных на лучшую женскую роль.

Среди них оказались Кили Хоуз ("Телохранитель"), Рут Уилсон ("Миссис Уилсон"), Сандра О ("Убивая Еву") и получившая эту награду молодая британская актриса Джоди Комер ("Убивая Еву").

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Женская сила: Фиона Шоу, Фиби Уоллер-Бридж и Джоди Комер

В сериале "Убивая Еву" Комер играет развязную наемную убийцу восточноевропейского происхождения по кличке Вилланель, которую преследует агент разведки Ева (Сандра О), работающая под началом начальницы разведки - ее роль играет Фиона Шоу, также получившая Bafta за лучшую женскую роль второго плана.

Еще одна статуэтка была вручена автору сценария Фиби Уоллер-Бридж, адаптировавшей сценарий этой черной комедии для телевидения на основе серии романов британского писателя Люка Дженнингса "Кодовое имя: Вилланель".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фиби Уоллер-Бридж намекнула, что образ лукавой злодейки Вилланель чуть-чуть списан с солистки группы Spice Girls Мелани Браун, известной как Scary Spice

Чтобы позволить этому сериалу, быстро получившему культовый статус, быть включенным в номинации, комитет Bafta несколько изменил правила, по которым обычно на эту премию могут претендовать лишь те шоу, которые впервые были показаны по телевидению в Великобритании.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Драматическая актриса Фиона Шоу, принимая свою первую награду, призналась, что сниматься в сериале "Убивая Еву" было для нее "величайшим удовольствием"

Премьера "Убивая Еву" состоялась в США на телекале BBC America в апреле 2018 года, и лишь спустя пять месяцев он был показан в Британии.

Принимая награду, Джоди Комер, едва сдерживая слезы, выразила благодарность своей скончавшейся бабушке, а также автору сценария Фиби Уоллер-Бридж и актеру-земляку из Ливерпуля Стивену Грэму: "Если я тебе раньше не проставила, то теперь уж точно!"

Как выяснилось, именно Грэм порекомендовал своему агенту взять Комер на главную роль в сериале "Убивая Еву", после того, как они вместе снялись в мини-сериале Би-би-си "Хороший коп".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бенедикт Камбербэтч с создателями мини-сериала "Патрик Мелроуз"

Харизматиченый Бенедикт Камбербэтч получил свою первую премию Bafta как лучший исполнитель мужской роли в мини-сериале "Патрик Мелроуз", а сам сериал, снятый по романам английского писателя Эдварда Сент-Обина, победил в категории "лучший мини-сериал".

Получая статуэтку, актер сказал: "Мне кажется, я сейчас упаду. Я так привык ходить в невестах", намекая на то, что впервые он был номинирован на эту премию 14 лет назад, а получил только теперь.

Он также поблагодарил свою жену Софи Хантер, актрису и театрального режиссера-постановщика, сказав: "Ты - моя опора. Мне пришлось для этой роли такое из себя сотворить, поэтому хорошо, что можно было придти домой и почувствовать себя снова в норме".

Image caption Бен Уишоу (справа) получил Bafta за роль второго плана в сериале "Чрезвычайно английский скандал", где в главной роли сыграл Хью Грант

Лучшим развлекательным шоу была признана программа "Британия ищет таланты", а в категории "реалити" победило популярное телешоу "Я - знаменитость...заберите меня отсюда!".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бальное платье за 5 фунтов из мешков для мусора от Дэйзи Мэй Купер

И если бы премии раздавались в категории лучшего наряда на церемонии награждения, то ее наверняка бы получила Дэйзи Мэй Купер, номинированная в категории лучшая женская комедийная роль в ситкоме Би-би-си "Эта страна" - о жизни молодежи "из простых" на севере Англии.

Купер пришла в Фестивальный концертный зал в самодельном платье из черных мешков для мусора, гордо заявив, что оно стоит около 5 фунтов (6,5 долларов).

"Я его надела, потому что, если бы я пришла в обычном платье, то оно бы стоило кучу денег, а я решила, что лучше пожертвую эти деньги местному благотворительному продуктовому фонду, а сама надену мешки".