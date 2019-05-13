В Казани школьник пришел на урок с пистолетом и ножом

Правообладатель иллюстрации Rustam Kilsinbayev/TASS Image caption Здание гимназии №7, где старшеклассник, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов

В казанской гимназии №7 задержан подросток, который пришел в кабинет русского языка с пневматическим пистолетом и кухонным ножом. Пострадавших нет. В последние годы в России участились случаи школьного насилия с применением оружия.

Около 11 часов утра родители ученицы 10-го класса гимназии №7 позвонили в полицию и сообщили, что вооруженный одноклассник их дочери удерживает учеников в классе, заявили в МВД по Татарстану.

"В 11.40 подросток, 13.11.2001 года рождения, был задержан, никто не пострадал", - говорится в сообщении министерства (цитаты по РИА Новости). "Нарушивший безопасность образовательного пространства задержан, жертв нет", - подтвердил пресс-секретарь министерства просвещения России Андрей Емельянов.

"Как выяснилось, старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал. В настоящее время с подростком работают специалисты МВД", - сказано в сообщении МВД по Татарстану.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, сообщает Следственный комитет России.

По данным "КП-Казань", в момент инцидента в помещении находились 12 учеников и учитель. Подростка задержали прибывшие полицейские.

"У нескольких детей испуг. Физических травм никто, включая самого нападавшего, не получил", - сообщил источник агентства Интерфакс.

"Он мальчишка хороший, в консерваторию ходит, с братом недавно концерт отыграл. Он умный очень, вот и горе от ума", - охарактеризовала школьника директор гимназии Любовь Кочнева в разговоре с казанским изданием "Бизнес Онлайн".

Гимназия № 7 входит в список 300 лучших школ России, составленный рейтинговым агентством RAEX (занимает 221-е место), пишет столичное издание РБК.

Школьное насилие в России

Нападения на школы регулярно случаются в США, и намного реже - в других странах. В последние годы такие случаи отмечаются и в России.

В октябре 2018 года 18-летний Владислав Росляков, вооруженный самодельной бомбой и ружьем, убил 21 человека в политехническом колледже в крымской Керчи (полуостров был аннексирован Россией в 2014 году).

Другой резонансный случай школьного насилия произошел в 2014 году. Тогда в московском районе Отрадное подросток застрелил учителя и прибывшего на место происшествия полицейского. Нападавший был по решению суда отправлен на принудительное лечение.

В мае 2018 года в Барабинске Новосибирской области первокурсник колледжа ранил из огнестрельного оружия однокурсника, после чего покончил с собой.

Чаще нападения на школы обходятся без погибших. В 2018 году сообщалось о нескольких таких случаях.

В январе 2018 года в Перми двое подростков с ножами напали на школьный кабинет, где четвероклассники занимались на уроке труда. Тогда пострадали 15 человек. Кроме того, один из нападавших ударил ножом другого (как считается, чтобы запутать следствие).

Несколькими днями позже в Бурятии произошло нападение с использованием топора, пострадали четыре человека. В марте прошлого года 13-летняя школьница ранила из пневматического пистолета семерых человек.

В 2019 году заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев сообщил, что по итогам прошедшего года подростковая преступность в России снизилась на 4%.