Правообладатель иллюстрации Гердо Владимир Image caption Дело, по которому проходил Анатолий Сердюков, было закрыто в 2014 году

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков, который был фигурантом громкого уголовного дела о финансовых нарушениях, стал главной фигурой в "Объединенной авиастроительной корпорации". Как он пришел к этой должности и чем он должен помочь авиастроителям?

Члены совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации выбрали председателем совета бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Это произошло 8 мая, говорится в сообщении компании от 13 мая.

В 2015 году Анатолий Сердюков стал индустриальным директором авиационного кластера государственной корпорации "Ростехнологии". В 2016 году Анатолий Сердюков возглавил комитеты по кадрам и вознаграждениям и по стратегии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех").

В октябре 2018 года Владимир Путин выпустил указ, по которому Росимущество должно передать "Ростеху" 92,31% акций Объединенной авиастроительной корпорации.

Совет директоров в новом составе был избран на внеочередном собрании акционеров 29 апреля. Возглавил его Сердюков. До этого несколько лет подряд совет директоров ОАК возглавлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров - носейчас он покинул совет.

Интеграционные процессы между ОАК и "Ростехом" только начались, их завершение планируется в 2020 году, уточняли в "Ростехе". Перед обновленным менеджментом будет стоять задача решить накопившиеся в ОАК проблемы и перестроить работу авиастроительной корпорации.

Правообладатель иллюстрации Никольский Алексей Image caption Сердюков сменил на посту председателя СД министра Дениса Мантурова и встал выше президента компании Юрия Слюсаря

Бросили на реформу

Как поясняет Олег Пантелеев, глава аналитической службы агентства "Авиапорт", председатель совета директоров готовит стратегические решения, имущественные, кадровые вопросы. Подобные вопросы могут возникнуть при интеграции ОАК в "Ростех".

"По-моему реформа вооруженных сил в целом - это достаточно масштабная задача, чтобы получить колоссальный опыт. Может быть, не все согласны с успехами, достигнутыми в части реформирования армии, но ряд событий с участием подразделений, реорганизованных по новым правилам и с применением современных образцов вооружений, позволяют говорить о том, что успех был достигнут", - сказал Пантелеев.

Он пояснил, что речь идет о принятии на вооружение новых образцов техники, включая высокоточные боеприпасы, которые проявили себя в Сирии. По мнению эксперта, это "в немалой степени наработки, запущенные в период, когда главой минобороны был Сердюков".

Что касается отсутствия у Сердюкова большого опыта в авиастроении, то, как отмечает Олег Пантелеев, председатель совета директоров в первую очередь представляет мажоритарного собственника. "Его работа - не самолеты, а бизнес в целом", - говорит Пантелеев.

Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров отмечает, что реформа, которую Сердюков провел в армии, имеет противоречивое влияние на репутацию Сердюкова. С одной стороны, реформа была непопулярна. С другой стороны, она была проведена решительно - и ее последствия остались в силе и при следующем руководителе ведомства.

Окончательный сценарий того, как ОАК войдет в Ростех, еще не определен - реализовывать его предстоит Сердюкову, отмечает Гусаров. У экс-министра есть репутация человека, который может проводить непопулярные реформы и делать их необратитыми. "По большому счету, ему нечего терять", - считает эксперт.

Как отмечает старший научный сотрудник РАНХИГС Василий Зацепин, Сердюкова можно считать крупным военным реформатором. По мнению эксперта, изменения, которые провел Сердюков, в целом были успешными и события вокруг его отставки "у многих вызвали недоумение".

"Он человек тесного круга, его поддерживают, продвигают", - отмечает эксперт. При этом Сердюков "не лезет в политику и не заигрывает с публикой", считает Зацепин.

История министра

Анатолий Сердюков был назначен министром обороны в феврале 2007 года. Его называли по-настоящему гражданским министром обороны - через несколько месяцев после назначения ему пришлось пойти учиться в Военную академию генерального штаба. На ускоренных курсах чиновник должен был получить представление о структуре вооруженных сил России и о том, как ими управлять.

Также сообщалось о том, что сразу после назначения министр обороны не мог работать с секретными документами, так как у него не было необходимого допуска.

На своем посту Сердюков провел реформу армии, которая была подготовлена при его предшественниках. В итоге численность армии сократилась с 1,2 миллиона до одного миллиона человек, а офицерского корпуса - с 335 тысяч до 220 тысяч.

Сердюков ликвидировал много генеральских должностей, создал вместо шести военных округов четыре стратегических командования, закрыл ряд военных объектов и учебных заведений, передал на аутсорсинг питание военнослужащих и ремонт техники. Одновременно были повышены офицерские оклады.

Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с должности министра обороны в 2012 году. Поводом к его увольнению стал разгоревшийся в ведомстве скандал вокруг хищений из бюджета.

Главной обвиняемой по делу проходила глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева, которую СМИ называли близкой знакомой Сердюкова. Общий ущерб от действий Евгении Васильевой, по утверждению следствия, превысил 3 млрд рублей.

По неофициальной версии, которая не получила официального подтверждения, но была растиражирована в российской прессе, причиной отставки Сердюкова стал его роман с Васильевой, ради которой он развелся со своей женой Юлией Похлебениной, дочерью близкого соратника Путина, бывшего премьер-министра Виктора Зубкова.

Васильева весной 2015 года получила пять лет колонии, однако уже через несколько месяцев вышла на свободу.

Дело в отношении самого Сердюкова было, по данным "Росбалта", закрыто в 2014 году. Со ссылкой на свои источники агентство сообщало, что обвинение экс-министру было предъявлено по одному из эпизодов - ущерб по нему составил 56 млн рублей.

В феврале 2014 года главное военное следственное управление Следственного комитета России решило прекратить следствие в отношении Сердюкова, так как он попадал под амнистию к 20-летию Конституции Российской Федерации - он был признан защитником отечества.