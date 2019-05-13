Петарды против водометов. Что происходит в столице Албании?

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В Албании - очередная волна антиправительственных протестов. Митингующие бросают в полицию петарды и бутылки с зажигательной смесью, полицейские отвечают водометами и слезоточивым газом. На фоне - правящая партия отбивается от обвинений в коррупции.

Русская служба Би-би-си рассказывает, в чем причина столкновений в Тиране.

Решающий день

"Сегодня решающий день! За свободу или смерть! Хотим такую же Албанию, как и вся Европа", - так призывал людей выйти на акцию протеста лидер оппозиционной Демократической партии Люльзим Баша.

В итоге в прошедшие выходные тысячи его сторонников вышли на улицы столицы Албании Тираны, в их числе - бывший президент и премьер страны Сали Бериша.

Протесты, которые длятся в стране с февраля, в этот раз закончились массовыми столкновениями. Митингующие, добивающиеся отставки председателя совета министров, дошли до приемной главы правительства, забросав ее бутылками в зажигательной смесью и краской. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и разгоняла демонстрацию водометами.

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В результате - больше 80 человек привлечены к ответственности, больше десятка пострадавших. Арестованных обвинили в нападении на полицейских, нанесении ущерба частной собственности и нарушении правил хранения взрывчатых и горючих веществ.

"Варварское насилие в отношении сотен протестующих [...] завтра получит пропорциональный отклик со стороны сплоченных и решительных людей", - заявил в ходе протестов лидер Демократической партии Люльзим Баша.

О чем спорят правительство и оппозиция?

У власти в Албании - правительство социалистов во главе с премьер-министром Эди Рамой. 30 июня в стране должны состояться муниципальные выборы. Демократическая партия в них не участвует.

"Не будет выборов. Муниципальные выборы не могут состояться без оппозиции - ее нельзя клонировать. Единственная оппозиция в Албании - это мы. Мы решили не допустить махинации и преступных выборов. Мы будем на каждом участке для голосования блокировать процесс, будем бороться до конца", - заявил в ответ лидер Демократической партии Баша.

В ответ албанское руководство напомнило об уголовной ответственности за попытки срыва выборов.

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Для Демократической партии это не первое противостояние. Еще зимой 2017 года оппозиция устраивала массовые уличные акции, обвиняя социалистов в готовящейся фальсификации выборов. Сами выборы в итоге состоялись летом того же года: однопартийцы Рамы получили 74 из 140 мест в парламенте.

Оппозиция заявила о массовых фальсификациях и вскоре разорвала отношения с парламентом, надеясь добиться досрочных выборов. Сейчас партия Баши продолжает настаивать: правительство коррумпировано и связано с организованной преступностью. Рама все обвинения отвергает.

Власти ЕС и США призвали оппозицию вернуться в парламент и все-таки принять участие в выборах 30 июня. Впрочем, времени на это осталось немного: в понедельник, 13 мая, истекает срок регистрации кандидатов, участвующих в муниципальных выборах.

"Мирные демонстрации необходимы для демократий, и право граждан собираться и протестовать против своего правительства является основополагающим. Однако силе и насилию нет места в демократическом процессе, - заявили в посольстве США в Тиране. - В результате насилия есть пострадавшие, нанесен материальный ущерб, в том числе резиденции посла ОБСЕ. [...] Призываем лидеров оппозиции публично осудить насильственные действия их сторонников, сотрудничать со следствием. Правоохранительные органы также обязаны действовать сдержанно. Жестокие демонстрации наносят ущерб усилиям Албании по демократическим реформам и перспективам страны двигаться вперед по пути ЕС".

К спокойному урегулированию конфликта призвали и в ОБСЕ, заметив, что насилие - это не выход.

Член Европейского парламента от Германии Кнут Флекенштейн выступил с заявлением: "Мы, члены Европарламента, годами поддерживали процесс интеграции Албании в ЕС. Мы друзья Албании. [...] Но с большой тревогой мы видели насилие в Тиране. Право на протест важно для любого демократического общества, но оно не подразумевает насилия".

Люльзим Баша пока никак не отреагировал на эти призывы и по-прежнему настаивает на продолжении протестов.