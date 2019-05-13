Власти России решили пока не запрещать ввоз хамона в Россию

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Минсельхоз разработал проект поправок в закон "О ветеринарии", в котором в том числе предлагается дать Россельхознадзору право изымать продукты, которые граждане пытаются ввезти в Россию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Запрещать россиянам привозить в Россиию хамон, как просили российские мясники, ведомство пока не планирует.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно информации на портале, его обсуждение началось 30 апреля, а закончится 3 июня.

В поправках предлагается проводить дезинфекцию въезжающих в Россию транспортных средств в случае возникновения в сопредельных странах угрозы заноса и распространения заразных болезней животных.

Согласно документу, россиянам по-прежнему будет разрешено ввозить до пяти килограммов продукции животного происхождения в заводской упаковке на человека при условии, что ее страна-производитель является благополучной в эпизоотическом отношении.

Минсельхоз также предлагает наделить Россельхознадзор полномочиями уничтожать продукты животного происхождения в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях из стран, не являющимися членами ЕАЭС, если на эти продукты нет ветеринарного сертификата страны отправления.

Обращение мясников

Минсельхоз подготовил соответствующие поправки после того, как лоббистская организация российских производителей мяса и колбасы предложила запретить ввоз в страну мясомолочной продукции для личного употребления из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.

По данным "Ведомостей", с таким предложением Национальная мясная ассоциация еще в марте обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву. Минсельхоз и Россельхознадзор, по данным газеты, тогда это предложение поддержали.

Авторы обращения объяснили свою инициативу тем, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных и, в частности, африканская чума свиней (АЧС). Для людей она не опасна, но из-за нее приходится уничтожать целые поголовья животных.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что АЧС могут разносить путешественники.

"Это работа на предупреждение. Это не такие большие потери для путешествующих граждан. Хамон везет, условно, пять человек, массово ввозятся более дешевые продукты. Если кто-то везет сало на продажу из Украины - это нелегальный бизнес, мы не должны его поддерживать. Если кто-то везет его себе, мы говорим: "Уважаемый, пожалуйста, обойдись без этого сала - это вопрос национальной безопасности", - заявил он РИА Новости.

Инициатива ассоциации вызвала скандал, который обострило заявление главы входящего в нее агрохолдинга "Мираторг" Виктора Линника, сделанное им в интервью Forbes.

"Хамон нужно есть в Испании, брезаолу - в Италии, пармезан - во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию. На прошлой неделе был на производстве хамона и сыровяленых колбас под Питером", - заявил он.