Рак из-за гербицида. Суд в США обязал выплатить супружеской паре $2 млрд

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Глифосат - один из самых распространенных в мире гербицидов. Bayer приобрел производителя Roundup, американскую фирму Monsanto в прошлом году

Суд в США обязал немецкую фармацевтическую компанию Bayer выплатить более 2 млрд американской супружеской паре, которая утверждала, что заболела раком из-за средства от сорняков.

Суд присяжных в Калифорнии постановил, что Bayer повел себя халатно, не предупредив потребителей, что средства, содержащие глифосат, могут быть опасны для здоровья.

Bayer обвинения отрицает. Немецкая компания утверждает, что средство Roundup, о котором шла речь в иске, безопасно в использовании.

Супруги Элва и Альберта Пиллиод подали иск против производившей гербицид американской компании Monsanto, заявляя, что из-за контакта с ним у них развилась неходжкинская лимфома. Bayer купил Monsanto в прошлом году за 63 млрд долларов.

Это уже третье подобное решение, касающееся средства от сорняков Roundup, содержащих глифосат. Всего в США поданы сотни аналогичных исков.

В марте суд в Сан-Франциско присудил 80 млн еще одному калифорнийцу Эдвину Хардеману, а в августе прошлого года суд постановил выплатить 289 млн долларов садовнику Деуэйну Джонсону из Калифорнии.

Адвокаты супружеской пары назвали решение суда "историческим".

"Жюри присяжных сами могли удостовериться, что из документов компании следует, что с самого начала Monsanto не собиралась разбираться в том, безопасен ли Roundup", - говорит адвокат Брент Уизнер.

Bayer заявили, что с решением суда не согласны и намерены его обжаловать. По словам немецкой компании, исследования последних лет показали, что глифосат безопасен в использовании. В США поданы более 13 400 аналогичных исков из-за предположительной связи использования гербицида и возникновения рака.

Глифосат был разработан компанией Monsanto в 1970-е, и с тех пор пользуется огромной популярностью в США и в мире.

В 2015 году Международное агентство по исследованию рака и Агентство по борьбе с раком ВОЗ пришли к выводу, что вещество "вероятно, канцерогенно для людей".

В то же время американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) продолжает настаивать, что глифосат безопасен при осторожном использовании.