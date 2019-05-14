Пресса Британии: британские депутаты хотят быстрее использовать "поправку Магнитского"

В обзоре британской прессы 14 мая:

Расходы на оборону в Британии хотят увеличить вдвое

Guardian пишет о том, что министр иностранных дел Британии Джереми Хант призвал увеличить оборонные расходы страны, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны России и Китая.

Хант заявил, что более невозможно полагаться на безусловное доминирование США, поэтому Британия должна увеличить свои мощь и влияние и потратить миллиарды фунтов стерлингов на новое вооружение.

По его мнению, затраты должны составить около 20 миллиардов фунтов в год, что увеличит статью бюджета на оборону на 2-3%.

"Мы стоим перед лицом более агрессивной России и более наступательного Китая, - сказал Хант. - Мы просто не знаем, каким будет баланс сил в мире в ближайшие 25 лет".

Газета напоминает, что сторонник сохранения членства Британии в ЕС Джереми Хант - один из фаворитов гонки за место будущего лидера консервативной партии. Его называют "модернизированным продолжением" Дэвида Камерона.

Британские депутаты хотят от правительства новых санкций

Times рассказывает о том, что депутаты палаты общин просят правительство Британии применять так называемую "поправку Магнитского" к закону "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" к нарушителям прав человека, начав с российских агентов, стоящих за покушением на семью Скрипалей.

Глава межпартийной группы по России британского парламента лейборист Крис Брайант направил письмо министру иностранных дел страны с призывом принять меры, под которым поставили свои подписи более пятидесяти депутатов от разных партий.

Газета напоминает, что год назад палата общин приняла закон о санкциях, включив в него свой вариант "закона Магнитского" и статью о раскрытии имен владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях.

"Поправка Магнитского" позволяет правительству Британии отказывать в визах и въезде в страну лицам, обвиненным в грубых нарушениях прав человека и в коррупции.

До сих пор, как отмечает издание, эта поправка ни разу не была использована.

Министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, выступая в нижней палате парламента, что правительство готово начать применять новый закон после "брексита".

Юристы, с которыми консультировался министр, впрочем не нашли препятствий вводить санкции на основании британского закона и до окончания "брексита", несмотря на действующие санкции ЕС.

Ряд депутатов-консерваторов, с которыми поговорила Times, также считают, что отсрочка использования "поправки Магнитского" - не в интересах Британии.

Офисным работникам нужно чаще моргать

Daily Mail рассказывает о результатах исследований британской компании Hycosan and Optase Eye Care, которое оценило влияние офисной работы за компьютером на зрение.

Исследование выявило, что типичный работник офиса тратит более 5,5 часов в день, непрерывно глядя на экран компьютера. 88% людей с такой спецификой рабочего дня жалуются на сухость и тяжесть в глазах, а также страдают синдромом "усталых глаз".

Более трети офисных работников страдают от головных болей, которые являются результатом глазного напряжения.

Исследователи отмечают, что двое из пяти опрошенных не могут припомнить ни одного дня, который они провели бы вдали от экранов компьютеров или смартфонов.

Офтальмологи считают, что последствия для зрения и здоровья офисных работников будут меньше, если они будут чаще моргать.

Когда мы смотрим на экран, мы моргаем от одного до трех раз в минуту, в то время как без концентрации на экране человек моргает до 20 раз в минуту.

Моргание помогает держать глаза увлажненными и защищает их от грязи и раздражения. Именно недостаточно частое моргание приводит к нечеткому видению, сухости глаз и головным болям.