Собор и забор. Как в Екатеринбурге столкнулись защитники сквера и храма

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Вечером 13 мая в Екатеринбурге прошла стихийная акция в защиту сквера, на месте которого власти хотят построить храм. Протестующие повалили забор, которым огородили место стройки, но сотрудники ЧОПа и пришедшие им на подмогу молодые люди спортивного телосложения поставили его обратно.

В сквере у Театра драмы в Екатеринбурге собираются возвести храм святой Екатерины. Строительство согласовано градостроительным советом и должно быть завершено к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Сообщалось, что строительство обойдется в 3,5 млрд рублей.

В ночь на понедельник часть территории сквера у Театра драмы огородили забором. В соцсетях начали распространяться фотографии заграждения и призывы выйти на акцию протеста. Около 17:00 у сквера начали собираться противники строительства храма.

По оценкам издания Znak.com, на акцию, назначенную на 19:00, пришли несколько сотен человек, а затем число участников увеличилось до нескольких тысяч.

Сначала они водили хороводы вокруг заграждения, а затем начали раскачивать его и скандировать: "Позор!"

Около 20:00 забор рухнул.

Собравшиеся начали заходить на территорию сквера, несколько активистов попытались установить палатку, чтобы остаться на дежурство на ночь. Часть активистов также попыталась перекрыть дорогу у сквера, но прибывшая на место полиция вытеснила их с проезжей части.

Вскоре у сквера появились организованные группы молодых людей спортивного телосложения, которые начали вступать в потасовки с участниками акции. Они подняли забор и стали отталкивать от него протестующих с криками "Кто к забору подойдет - упадет!" (видео).

По утверждению "Новой газеты", протестующих вытакливали из сквера около 100 бойцов академии единоборств "Русской медной компании" (РМК). Представитель РМК сказал Би-би-си, что компании нужно время, чтобы проверить эту информацию.

В самой академии Би-би-си сообщили, что в сквере от учреждения "было десять человек, а не сто". "Мы приехали, чтобы помочь охране поднять забор. Ни о каких конфликтах или угрозах со стороны нашей команды в сторону жителей не может быть и речи. Там кроме нас были и другие люди", - говорится в комментарии президента академии Ивана Штыркова.

Ранее о том, что в сквере "от академии было около десяти человек", говорил собеседник издания E1.ru. В столкновениях с активистами, с его слов, участвовали "другие спортсмены".

"Они [люди из академии] держались обособленно от других "спортсменов". Кто эти "спортсмены", которые выталкивали людей, я не знаю, но это не академия - в нашей команде в целом всего тридцать человек", - говорил источник издания.

Полиция призывала собравшихся разойтись, но, по свидетельствам очевидцев, в происходящее практически не вмешивалась. Ближе к ночи стало известно, что полицейские задержали несколько человек, после чего уехали.

Издание "МБХ медиа" со ссылкой на правозащитника Никиту Томилова сообщило о задержании четырех протестующих. Кроме того, был задержан один охранник, который распылил баллончик в сторону активистки, сказал изданию правозащитник Вячеслав Башков.

Около пяти утра защитники сквера начали расходиться. Утром, как сообщает издание E1.ru, на площадке у Театра драмы находились около 50 охранников, дежурили три полицейские машины.

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS

Как заявил утром вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, акция против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга проходила без значительных нарушений общественного порядка.

"Сегодня не было допущено потасовок или противоправных действий", - заявил он ТАСС.

Чиновник также сообщил, что во вторник планируется провести совещание по урегулированию конфликта. При этом он подчеркнул, что вопрос о строительстве собора прошел через публичные слушания, разрешение на строительство получено - то есть "все процедуры соблюдены".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь позвал активистов, выступающих за и против строительства храма, на переговоры в своем кабинете.

"Это сложная ситуация. В ней можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе - вопрос, который поднимается из года в год и который все равно нужно решать. И протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга", - написал он в "Инстаграме".

Фонд святой Екатерины (инициатор строительства храма) заявил, что "все запланированные работы на площадке будут продолжены". Акцию протеста там назвали провокацией.

"Они не только сломали забор и вторглись на стройплощадку, но и, по сути, спровоцировали противостояние с охраной стройплощадки. В этой связи хотелось бы пояснить, что подобные действия мы расцениваем как попытку решать вопросы силовыми методами", - говорится в заявлении пресс-службы фонда.

Во вторник вечером в сквере собираются провести молебен. "Скорее всего, соберемся помолиться, потому что это вообще традиция такая - во время строительства усиливаются молитвы о храме, - сказала ТАСС пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова. - Определенные силы использовали эту ситуацию для усиления противостояния. Прихожане усилят молитвы".