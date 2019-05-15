"Прорыва не чувствуется": как госсекретарь США встретился с Путиным

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Сочи прошли переговоры госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле увидели деловой настрой Америки и приветствовали желание президента США Дональда Трампа встретиться с Путиным, но прорыва в отношениях стран не почувствовали. Ни Украину, ни права человека в России, ни дело Майкла Калви Помпео с Путиным не обсудили.

Помпео завершил свой первый рабочий визит в Россию, он продлился меньше суток. Глава американского внешнеполитического ведомства провел трехчасовые переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, затем его принял президент Путин, их встреча продолжалась полтора часа.

Пропустить Twitter пост , автор: @SecPompeo Today’s meetings were a positive step forward. U.S. & #Russia have demonstrated in the past that we can cooperate on key international issues. We urge Russia to work with us to change the trajectory of the relationship for the benefit of both nations. pic.twitter.com/LDoixnsTVe — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 14 мая 2019 г.

"Сегодняшние встречи стали позитивным шагом вперед. США и Россия в прошлом демонстрировали, что могут взаимодействовать по ключевым международным вопросам. Мы призываем Россию работать с нами, чтобы изменить траекторию отношений на благо обеих наций", - написал в "Твиттере" Помпео.

В переговорах также участвовали Лавров, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны присутствовали посол США в России Джон Хантсман, спецпредставитель США по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Филип Рикер.

Перед началом переговоров Путин рассказал о недавнем телефонном разговоре с Трампом. По словам российского президента, у него сложилось впечатление, что президент США настроен на восстановление российско-американских связей и контактов.

В свою очередь Помпео сказал, что Россия и США могут сотрудничать в области поддержания стратегической стабильности и в вопросах, связанных с КНДР.

"Прорыва пока, конечно, не чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны", - заявил помощник президента Ушаков журналистам после встречи.

Путин и Помпео перед прессой по окончанию переговоров не выступали.

О чем поговорили

По словам Ушакова, президент и глава госдепартамента "в общем плане" обсудили возможную встречу лидеров США и России на саммите "Большой двадцатки" в Японии​​​. О желании провести такую встречу накануне объявил президент Трамп.

"Мы сказали, что мы как всегда открыты к такого рода контактам и будем сейчас ожидать от американцев конкретизации предложения, которое сделал Трамп на этот счет, - рассказал Ушаков. - Мы готовы к проведению любых встреч, любых контактов, особенно на высшем уровне, они очень важны".

По его мнению, "всем выгодно, чтобы президенты двух ведущих стран сели спокойно поговорили по актуальным вопросам".

Ушаков также рассказал, что Путин и Помпео обсудили международную проблематику, в частности, вопросы стратегической стабильности и актуальные региональные проблемы - ситуацию вокруг Сирии, вокруг КНДР, Афганистан, Ливию, Иран, Венесуэлу.

Что касается КНДР, по словам Ушакова, северокорейским властям нужны международные гарантии безопасности в ответ на их шаги по денуклеаризации: "Мы вынесли из этой беседы, что американцы в принципе готовы продолжить работу с Пхеньяном, несмотря на сбой, который произошел в ходе последнего контакта Трампа с северокорейским лидером".

Говоря о ситуации в Афганистане, Ушаков подчеркнул, что Кремль настроен на более активное взаимодействие. "Наш президент заметил, что афганское урегулирование - это история довольно-таки тяжелая, процесс идет сложно, причем позиции "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России. - Би-би-си) даже усиливаются", - рассказал представитель Кремля.

"Мы в сирийском контексте обсудили важность совместной борьбы с международным терроризмом", - добавил он.

О чем не говорили

Несмотря на широкое обсуждение международной проблематики, ситуацию на Украине Путин с Помпео не затронули.

"Украины не было. Вообще не было", - сказал Ушаков. Конфликт в районе Керченского пролива, когда российские пограничники захватили украинские корабли, стал поводом для отмены переговоров Трампа и Путина на саммите G20 в Аргентине в декабре.

Не говорили Путин и Помпео и о деле основателя фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви. Его и еще пятерых человек обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей (38,5 млн долларов) у банка "Восточный". Калви с середины февраля сидел в СИЗО, в начале апреля его перевели под домашний арест.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Проблематика прав человека вообще не затрагивалась", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, говорил ли Помпео с Путиным на эту тему в целом, а также о ситуации вокруг запрета в России организации "Свидетелей Иеговы" в частности.

"О санкциях речь шла очень коротко. Примерно в том плане, что нельзя вводить против России санкции и одновременно просить Россию сделать что-то такое, что было бы выгодно для американцев", - рассказал Ушаков.

"Личного послания Трампу от Путина не было", - также сказал помощник российского президента.

Тем временем финансовый комитет Палаты представителей США во вторник представил черновик нового законопроекта о санкциях против России, который предполагает жесткие меры в случае нового вмешательства Кремля в американские выборы.

Например, запрет американским компаниям на любые инвестиции в энергетические проекты на территории России и введение санкций против одного из российских госбанков - Сбербанка, ВЭБа, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и Промсвязьбанка или Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Кроме того, документ предлагает включить в санкционный SDN-список российские оборонные компании, в том числе "Ростех" (сейчас госкорпорация находится в SSI-списке, против нее введены более мягкие секторальные санкции).

А что Лавров?

Перед встречей с Путиным Помпео провел отдельные переговоры с Лавровым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их конструктивными.

"Атмосфера этих переговоров - предельно, точечно и конструктивно обсуждали даже то, что никогда за последние годы не вызывало понимание общности подходов. Поэтому в этом смысле оценка однозначная - очень конструктивные", - цитировал ее Интерфакс.

Помпео также заявил, что его разговор с Лавровым был откровенным: "У нас были откровенные разговоры по многим вопросам, даже по тем вопросам, по которым у нас нет согласия".

О неожиданно дружелюбном тоне переговоров рассказали и два источника РБК в российских дипломатических кругах.

Глава МИД России по итогам переговоров заявил, что они с Помпео "откровенно поговорили по многим вопросам, включая ситуацию вокруг Венесуэлы".

На встрече Лавров и Помпео также затронули ситуацию вокруг Ирана. "Мы надеемся на нахождение политического решения ситуации вокруг Ирана. Мы будем способствовать тому, чтобы ситуация не свалилась в военный сценарий… Я почувствовал, что у американской стороны настрой тоже на поиск политического решения", - рассказал Лавров.

"Поладим с Россией"

Накануне Трамп, отвечая на вопрос, какой сигнал должен передать Москве Помпео, сказал: "Думаю, сигнал заключается в том, что никогда не было никого [в США, помимо Трампа], кто столь жестко бы относился к России. В то же время мы в конце концов поладим с Россией. Имеет смысл ладить с Россией".

Помпео в преддверии переговоров заявил о необходимости искать решение проблем в случаях, когда позиции США и России не совпадают.

"На моих переговорах в России будет подниматься ряд важных тем. По каким-то темам мы можем прийти к согласию, по другим - нет. Но мы должны искать выход из проблемных ситуаций в тех случаях, когда это соответствует национальным интересам", - написал госсекретарь США в "Твиттере".

Как говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стороны собирались обсудить вопросы двусторонних отношений, стратегической стабильности и разоруженческой тематики, а также "горячие региональные точки" - Иран, Сирию, Венесуэлу и Корейский полуостров.

Смена планов

Изначально по пути в Сочи Помпео собирался заехать в Москву, однако в последний момент его планы изменились. Госсекретарь США направился в Брюссель, чтобы обсудить с представителями Британии, Франции и Германии иранский вопрос.

Именно эти европейские страны, наряду с Россией, США и Китаем, в 2015 году подписали ядерное соглашение по Ирану. Администрация Трампа вышла из него в мае 2018 года и теперь хочет добиться от Тегерана новой сделки.

На прошлой неделе стало известно, что США направили на свои базы в странах Персидского залива дополнительные корабли и самолеты. Таким образом, Вашингтон пытается усилить давление на Тегеран, считают эксперты.

"Рассчитываю, что европейцы будут придерживаться того, что записано в резолюции СБ ООН, утвердившей СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий]. То, что на них будет оказываться колоссальное давление в обратном направлении со стороны Майкла Помпео, у меня тоже нет сомнений", - заявил Лавров, комментируя поездку Помпео в Брюссель.

6 мая Помпео и Лавров встречались в финском Рованиеми. Российский министр тогда назвал прошедшую беседу "хорошей" и "конструктивной". Главной темой переговоров, как заявляли обе стороны, стал политический кризис в Венесуэле.

Встрече Лаврова с Помпео предшествовал телефонный разговор Трампа с Путиным. Он состоялся 3 мая и стал первым в этом году. Разговор, как сообщалось, занял больше часа, после него Трамп рассказывал журналистам, что Путин "совершенно не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле" и "только хочет увидеть там позитивное развитие".

Накануне Трамп заявил, что собирается встретиться с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Осаке в конце июня. Первый и пока последний раз Трамп и Путин встречались 16 июля 2018 года на саммите в Хельсинки.

В середине ноября на фоне выхода США из договора по РСМД сорвались переговоры двух лидеров в Париже, а затем Трамп отказался от встречи с Путиным из-за задержания Россией украинских моряков в Керченском проливе.