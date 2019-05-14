Загадочные убийства из арбалета в Германии: уже пятеро погибших

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Квартира в Виттингене, где были найдены тела двух женщин, в понедельник была опечатана полицией (фото 13 мая 2019 г.)

Полиция Германии, расследующая обстоятельства смерти трех человек, убитых из арбалета в сельской гостинице под Пассау, обнаружила тела еще двух женщин в квартире в городе Виттинген, находящемся в 650 км от Пассау.

Квартиру в Виттингене снимала 30-летняя женщина, тело которой было обнаружено в гостинице под Пассау. Вместе с ней в номере гостиницы были найдены пронзенные несколькими стрелами мужчина и женщина, которые лежали в постели и держались за руки.

По словам полиции, никаких признаков борьбы или следов присутствия посторонних людей не обнаружено.

Все пятеро убитых были гражданами Германии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эта гостиница, расположенная на берегу реки Ильц, популярна у туристов, приезжающих полюбоваться красотами Пассау (фото 11 мая 2019 г.)

Два арбалета были обнаружены в гостиничном номере, а третий - в сумке, принадлежавшей убитым.

Погибшая пара, обнаруженная в постели - это мужчина 53 лет и женщина 33 лет, оба с юго-запада Германии, из земли Рейнланд-Пфальц.

Как заявил журналистам прокурор Вальтер Файлар, мужчина был убит двумя стрелами в голову и тремя в грудь, тогда как по лежавшей рядом с ним женщине было выпущено две стрелы - одна в голову, другая в грудь.

Тело третьей жертвы, обнаруженное в гостиничном номере, находилось рядом с двуспальной кроватью. Погибшая женщина была убита одной стрелой, попавшей между горлом и подбородком.

Немецкая газета Merkur сообщает, что эта женщина приходилась сестрой одной из двух женщин, чьи тела были найдены в квартире в Виттингене. Газета обозначает ее только как "С" и пишет, что она снимала эту квартиру с марта нынешнего года.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Работники похоронной службы возле квартиры в Виттингене (фото 13 мая 2019 г.)

Загадочная группа?

Тела в Виттингене были обнаружены в минувший понедельник, когда полиция вела расследование трех смертей в гостиничном номере.

Как заявил прокурор Файлар, пока не установлено, как давно были убиты женщины, находившиеся в квартире в Виттингене.

"Тела были обнаружены, когда кто-то из соседей услышал о новостях из Пассау [где находится гостиница] и сообщил полиции о том, что почтовый ящик заполнен до отказа корреспонденцией, а из квартиры исходит странный запах", - заявил прокурор.

В каких отношениях состояли погибшие, обнаруженные в гостинице, пока неясно. Известно, что эти трое забронировали с минувшей пятницы номер на троих с двуспальной и односпальной кроватями на три дня, без завтрака.

Эта гостиница находится на берегу реки Ильц в предместье Пассау, в 650 км от Виттингена.

Арбалет представляет собой боевое и спортивное оружие, из которого стреляют короткими стрелами или болтами. Охота с луком и стрелами или с арбалетом в Германии запрещена.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В гостиничном номере были также обнаружены три арбалета (фото 11 мая 2019 г.)

Еще один постоялец этой гостиницы заявил в интервью местной газете Passauer Neue Presse, что ночью [когда предположительно были убиты мужчина и две женщины] было очень тихо.

Полиция конфисковала припаркованный возле отеля белый грузовик, который, судя по наклейкам, имеет отношение к охотничьему клубу. Машина зарегистрирована в районе Вестервальд, находящемся в Рейнланд-Пфальце.

Немецкая пресса отмечает, что один из автомобильных стикеров имеет аббревиатуру "FMJ", которая, как полагают, обозначает цельнометаллические стрелы, изготавливаемые американской компанией Easton Hunting.

Один из постояльцев гостиницы сказал, что у убитого мужчины была длинная белая борода, а обе женщины были одеты во всё черное, и все трое выглядели "странно".

Приехав в гостиницу в пятницу вечером, они пожелали всем присутствовавшим хорошего вечера и пошли в номер на втором этаже, взяв с собой воду и кока-колу - об этом сообщил газете Merkur еще один постоялец.

Эта же газета цитирует одного из соседей по квартире в Виттингене, который описал 30-летнюю женщину как "несколько странную, всегда одетую во все черное, типа гота".