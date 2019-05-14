На Аляске столкнулись два гидросамолета: четверо погибших

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пассажиры самолетов осматривали популярный заповедник "Туманные фьорды"

Два гидросамолета с туристами на борту столкнулись на юго-востоке Аляски. По данным Береговой охраны США, погибли как минимум четыре человека, еще двое числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел возле города Кетчикан. По информации агентства Ассошиэйтед пресс, на борту одного самолета было 11 человек, на борту второго - пять.

Сообщается, что десять пассажиров первого самолета выжили и были доставлены в больницу.

Оба самолета перевозили туристов круизного лайнера "Ройал Принцесс". Пассажиры осматривали популярный заповедник "Туманные фьорды".

"Мы потрясены сегодняшним инцидентом, и наши сердца сейчас с нашими пассажирами и их семьями", - говорится в сообщении авиакомпании Taquan Air, которой принадлежал один из разбившихся самолетов.

"Наши мысли и молитвы с теми, кто погиб, и с семьями тех, кого затронул сегодняшний инцидент", - сообщила пресс-служба "Ройал Принцесс".

Круизный лайнер вышел из Ванкувера 11 мая и должен был прибыть в город Уиттиер на Аляске 18 мая.

Позднее во вторник в Кетчикан должны прибыть специалисты Национального совета по безопасности на транспорте, которые займутся расследованием обстоятельств трагедии.

По словам представителя Федерального управления гражданской авиации США Аллена Кенитцера, причина трагедии пока не установлена.

В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты и суда местной береговой охраны, а также военнослужащие штата и добровольцы.