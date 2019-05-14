Бурятские тюремщики сняли музыкальный ролик с жестокостями. Зачем?

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Управление Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) по Бурятии выпустило клип. Сотрудники в форме поют о службе, упоминая льготы и хорошее вознаграждение, а также целятся из арбалета в яблоко на голове "заключенного" и заламывают руки еще одному человеку.

"Если стрела с арбалета бегает словно ракета,

Нет в лагерях героина.

Оперативник УФСИНа".

Эти строки в исполнении офицеров службы исполнения наказаний звучат, когда на видео демонстрируются кадры с сотрудником ФСИН, целящимся из арбалета в сторону мужчины, одетого в робу заключенного, на голове у которого - яблоко.

Судя по всему, сотрудники ФСИН поют о борьбе с передачей запрещенных предметов и веществ в исправительные учреждения.

Видео появилось на YouTube накануне, 13 мая, и до сих пор не удалено, как это часто происходит в подобных случаях.

Сначала оно было опубликовано и на странице бурятского УФСИН в "Инстаграме", но там этого поста уже нет.

Утром во вторник стало известно, что уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова попросила прокуратуру провести проверку "поведения должностных лиц и позиционирования в целом службы" в этом ролике.

В УФСИН, как сообщило агентство ТАСС, подтвердили факт изготовления видео и сообщили, что оно предназначалось для участия в некоем конкурсе. Более подробную информацию в ведомстве обещали предоставить позже.

Агентство РИА Новости со ссылкой на одного из сотрудников республиканского УФСИН сообщило, что видео снималось для внутреннего пользования, его публикация не планировалась.

Пыточный контекст

Летом 2018 года ФСИН оказалась в центре громкого скандала после того, как "Новая газета" опубликовала запись с видеорегистратора (их по закону обязаны иметь все сотрудники колоний), на котором десять сотрудников ФСИН в ярославской колонии №1 бьют заключенного в наручниках, привязанного к столу, а затем выливают ему на голову воду. По факту пыток в колонии было возбуждено уголовное дело.

После скандала в Ярославле ведомство объявило, что во всех российских колониях и СИЗО пройдут проверки всех случаев применения сотрудниками физической силы и спецсредств.

В январе замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники службы нуждаются в помощи психологов из-за того, что их работа связана с повышенной моральной нагрузкой, обусловленной низкими зарплатами и постоянной коммуникацией с преступниками.

В песне, которую поют бурятские оперативники, этот аспект службы описывается так:

"Служим Росси во благо, не отступив от присяги.

Кодекс и честь здесь едины. Оперативник УФСИНа.

Льготы вознаграждения, санаторное есть лечение".