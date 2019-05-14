Хиты "Евровидения": исполняет корреспондент Би-би-си
- 14 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который мало кто знает так хорошо, как корреспондент Би-би-си в Москве Стивен Розенберг. В этом году он в прямом эфире исполняет на фортепьяно песни победителей конкурса прошлых лет - из московского Дома музыки.
У вас есть уникальная возможность стать частью этого мини-концерта.
Смотрите у нас на "Фейсбуке"!