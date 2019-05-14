Хиты "Евровидения": исполняет корреспондент Би-би-си

"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который мало кто знает так хорошо, как корреспондент Би-би-си в Москве Стивен Розенберг. В этом году он в прямом эфире исполняет на фортепьяно песни победителей конкурса прошлых лет - из московского Дома музыки.

У вас есть уникальная возможность стать частью этого мини-концерта.

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