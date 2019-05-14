Дерипаска помирился с Зюгановым в суде. Коммунист называл его бизнес "аферой"

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Миллиардер Олег Дерипаска заключил с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым мировое соглашение по иску на 1 млн рублей.

Акционер "Русала" подал иск в отношении Зюганова в середине января - после того как лидер коммунистов назвал бизнес Дерипаски "аферой". Высказывание Зюганова прозвучало на заседании Госдумы 9 января, а еще через несколько дней эти слова были опубликованы в его телеграм-канале.

"Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам. Необходимо расследовать это преступление, потому что оно направлено против стратегической политики нашей страны и ее безопасности", - сказал Зюганов.

Заявление коммуниста прозвучало после того, как в середине декабря стало известно об исключении "Русала" и других активов Дерипаски из санкционного списка. Взамен миллиардер согласился выйти из совета директоров холдинга En+ вместе со своими соратниками. По условиям сделки минфин США будет согласовывать кандидатуры независимых членов совета директоров холдинга.

Представители миллиардера сообщили, что расценивают заявление лидера КПРФ "как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании "Русал", так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию".

Собирательный характер

По иску Дерипаски состоялось три заседания суда. Каждый раз заседание откладывалось с формулировкой "истребование доказательств".

Адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интересы Зюганова, просил суд прекратить производство. Защитник считал, что речь идет об установлении административного правонарушения. Представители Дерипаски настаивали, что была нарушена статья 150 гражданского кодекса, защищающая нематериальные блага, в том числе деловую репутацию.

14 мая стороны представили суду мировое соглашение.

В соглашении написано, что Зюганов "не имел намерения оскорбить истца или обвинить его в совершении каких-либо противоправных действий", пишет "Бизнес ФМ", в распоряжении которого оказался этот документ.

"Высказывание имеет собирательный характер и выражает личное мнение ответчика, выраженное в ходе политической дискуссии в Госдуме в отношении неопределенного круга лиц, а потому не относится к личности истца", - говорится в соглашении.

Дерипаска согласился с этими пояснениями и отказался от требований на сумму 1 млн рублей. "Господин Зюганов публично заверил нас в том, что он не имел намерения оскорбить Олега Владимировича Дерипаску. Мы принимаем его объяснения и считаем конфликт исчерпанным", - заявил представитель бизнесмена Интерфаксу.

В карточке дела на сайте суда говорится, что производство прекращено 14 мая.