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Выступление американской певицы Мадонны на конкурсе "Евровидение" в Израиле находится под вопросом: организаторы говорят, что контракт с поп-дивой до сих пор не подписан.

Европейский вещательный союз никогда официально не подтверждал, что Мадонна выйдет на сцену, подчеркнул Юн Ула Санн, исполнительный продюсер "Евровидения".

"Если у нас на руках не будет подписанного контракта, она не сможет выступить на нашей сцене", - сказал он.

Конкурс "Евровидение-2019" начался во вторник, 14 мая, в Тель-Авиве. Финал состоится в субботу, 18 мая.

Интрига сохраняется

Представители Мадонны в Британии и США анонсировали ее грядущее выступление в апреле.

По их словам, певица планировала спеть две песни в перерыве: одну со своего последнего альбома Madame X и одну - из старых хитов (по слухам, им должна была стать композиция 1989 года Like A Prayer).

Санн, который продюсирует шоу с 2010 года, назвал ситуацию вокруг выступления Мадонны "несколько странной". По его словам, переговоры продолжаются и уже вышли на финальную стадию, однако если договор не будет подписан на этой неделе, звезда не выйдет на сцену, добавил он.

По информации израильской газеты Jerusalem Post, Мадонна прилетит в Тель-Авив на репетицию в среду, 15 мая.

Кто заменит ее в расписании выступлений, если концерт сорвется, остается неясным.

Вне конкурса на сцену также планируют подняться звезды прошлых "Евровидений": Монс Сеельмерлёв, Кончита Вурст, Элени Фурейра и Верка Сердючка.

Известные поп-исполнители ранее уже выступали в финале конкурса, в том числе Джастин Тимберлейк в 2016 году и Каэтану Велозу в 2018 году.

Призывы к бойкоту

"Евровидение" проходит в Израиле, поскольку прошлогодний конкурс выиграла певица из этой страны Нета Барзилай с композицией Toy.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Выступление Неты намечено на 14 мая

В январе группа британских знаменитостей, включая Вивьен Вествуд, Питера Гэбриэла, Роджера Уотерса и других, подписала письмо, призывающее Би-би-си отказаться от освещения конкурса из-за "систематических нарушений прав палестинцев со стороны Израиля".

Другие выступили резко против предложенного бойкота, заявив, что дух единства, присущий "Евровидению", оказался под угрозой.

Группа других британских известных фигур (в нее вошли Стивен Фрай, Шэрон Осборн и Марина Абрамович) осудила идею бойкота, назвав его в коллективном встречном письме оскорблением как для палестинцев, так и израильтян, которые продвигают процесс мирного урегулирования палестино-израильского конфликта "посредством компромисса, культурных обменов и взаимного признания".

Комментируя тему бойкота, Мадонна отметила, что выступает в защиту прав всех людей.

"Я никогда не прекращу играть музыку в угоду чьей-либо политической повестке, точно так же, как я никогда не прекращу высказываться против нарушений прав человека, где бы в мире они ни происходили", - говорилось в ее заявлении агентству Рейтер.

"Мое сердце разрывается всякий раз, когда я слышу о невинных жизнях, потерянных в этом регионе, и насилии, которое часто продолжается бесконечно в угоду политическим целям людей, которые извлекают выгоду из этого стародавнего конфликта, - заявила певица. - Я надеюсь и молюсь о том, чтобы мы поскорее вырвались из этого чудовищного цикла разрушения и проложили новый путь к миру".

Лазарев снова представит Россию

Представлять Россию на 64-м конкурсе "Евровидение" будет Сергей Лазарев со своей песней Scream. Он выступал от России и в 2016 году, заняв в итоге третье место.

Украина в этом году отказалась от участия в конкурсе.

Ранее стало известно, что певица Maruv (Анна Корсун), которая победила по результатам голосования жюри и зрителей в финале национального отбора, не подписала договор об участии в "Евровидении-2019" из-за правил участия.