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По итогам акции против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге задержаны 26 человек, трое попали в больницу с травмами. Протесты продолжались два дня, собравшиеся пытались сломать забор, которым огородили территорию будущей стройки.

Строительство храма святой Екатерины уже согласовано градостроительным советом и, по планам властей, должно быть завершено к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

Однако забор, которым огородили сквер у Театра драмы в ночь на 13 мая, стал поводом для столкновений противников строительства с охранниками и организованными группами молодых людей спортивного телосложения. Во вторник протестующих из сквера также выдавливал ОМОН.

Как подсчитало издание E1.ru, первая акция против строительства храма на месте сквера продолжалась десять часов, а вторая - семь.

Задержанные и пострадавшие

"По итогам акции задержаны 26 человек", - сообщило министерство общественной безопасности Свердловской области. Издания "МБХ медиа" и E1.ru ранее сообщали о 28 задержанных.

На лидеров акции протеста составили протоколы об организации массового мероприятия без подачи уведомления и участии в нем, сообщил "МБХ медиа" правозащитник Никита Томилов. По его данным, еще на трех активистов составили протоколы о мелком хулиганстве.

Глава свердловского отделения "Открытой России" Владислав Постников сообщил, что по крайней мере четверых из участников протеста в среду вызвали в полицию для опроса. "В устных разговорах что-то говорят про "массовые беспорядки", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

По информации Интерфакса, на данный момент в суд поступило десять административных производств, связанных со вчерашними задержаниями.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал двух участников акции протеста. Их признали виновными в мелком хулиганстве. Один из них получил пять суток ареста, другой - семь, передает корреспондент "Коммерсанта".

Media playback is unsupported on your device В Екатеринбурге тысячи людей митингуют против строительства храма

В пресс-службе городского управления здравоохранения сообщили, что после акции медики госпитализировали трех человек.

"Три человека были госпитализированы в травматологическую больницу с разным профилем", - сказал собеседник агентства Интерфакс.

Правозащитница Ольга Иванцева рассказывала изданию E1.ru, что в больницу попали двое задержанных, у одного из них оказались сломаны ребра.

По информации Международной правозащитной группы "Агора", одному из задержанных - несовершеннолетнему - во время задержания сломали нос. "17-летний Альберт К. пришел в парк поснимать, как проходит акция в защиту сквера. Но был жестко задержан. В результате у Альберта перелом костей носа со смещением", - сообщила юридическая служба "Апология протеста".

Тем временем рабочие начали устанавливать по периметру будущей стройки капитальный забор. Как передает корреспондент Интерфакса, две машины заколачивают железные столбы высотой примерно три метра, в сквере появились четыре строительных вагончика и три экскаватора. Периметр площадки охраняют сотрудники ЧОПа, рядом дежурят бойцы Росгвардии.

Как развивались события

Во время первой стихийной акции в понедельник протестующие повалили забор и зашли на территорию сквера, но позже охранники и помогавшие им "спортсмены" поставили его обратно, а собравшихся стали отталкивать от него.

Во вторник протестующие также попробовали повалить забор, но предпринятые ими попытки оказались неудачными. В районе 21:00 по местному времени активисты вырвали несколько секций забора и скинули их в протекающую рядом реку Исеть. Однако позже охранники принесли новые секции забора взамен утраченных.

Пришедшие на акцию также приклеили скотчем к растущим в сквере березам листы с надписями "Руки прочь от сквера!" и "Храм раздора". Активисты пытались вешать плакаты и на сам забор, но полицейские не давали им этого сделать.

Некоторые протестующие пришли на акцию с детьми, что возмутило уполномоченного по правам ребенка Свердловской области Игоря Морокова.

"Вовлекать детей в акции протеста - это преступление перед ними. Во-первых, подобные акции небезопасны для детей. Но самое тревожное, что такое поведение на всю оставшуюся жизнь оставляет у ребенка ощущение, что все вопросы решаются только силовыми методами, исключая возможность компромиссов, переговоров и толерантного отношения к жизни", - заявил он.

По оценкам E1.ru, сотрудников полиции и Росгвардии на месте проведения акции во второй день протестов стало больше, чем в первый.

Протестующих против храма также стало больше, чем накануне, писал Znak.com, не уточняя при этом их числа. На акцию в понедельник сначала собрались несколько сотен человек, но позже их численность, по оценкам издания, выросла до нескольких тысяч.

Региональное управление МВД во вторник призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях на месте планируемого строительства храма.

"Информируем, что в создавшейся обстановке возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка, в результате чего безопасность находящихся на площади граждан может оказаться под угрозой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Как сообщало издание 66.ru, во вторник к протестующим вышел старший священник Храма-на-Крови Максим Меняйло, который заявил окружившим его защитникам сквера, что проводить референдум по поводу строительства храма слишком дорого.

Утром 14 мая пресс-служба Екатеринбургской епархии выпустила заявление в связи с прошедшей накануне акцией протеста против строительства храма, которая продолжилась и в ночь на вторник. В нем она напомнила, что "окончательное решение о выборе места под строительство собора" было принято "осенью 2018 года на градостроительном совете при главе региона".

"Что может ответить православный человек на нападки, наветы и агрессию, продемонстрированные в ходе акции протеста? С прискорбием и сочувствием воспринять происходящее и усилить молитвы за ближних своих. Мы, жители города и области, стоим на пороге исторического события, которое останется в вечности - воссоздания главного храма, с которого начинался город - собора святой Екатерины", - говорится в заявлении пресс-службы.

Во вторник со сторонниками и противниками строительства храма встретился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Выслушав аргументы сторон, он заявил, что законных оснований для отмены строительства нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Екатеринбурге, в среду заявил, что "несанкционированные собрания, да еще с действиями, которые идут вразрез с действующими законами, это не то, что можно одобрять".

"Конечно, это то, что делает необходимым определенную работу правоохранительных органов", - заявил Песков.

Оценивая действия местных властей, представитель Кремля отметил, что они "весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями". "То есть мы констатируем, что именно местные власти пытаются разобраться", - подытожил он.