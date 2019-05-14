Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Саудовский танкер "Аль-Марзука", как сообщается, пострадал от диверсии, в окружении катеров ВМС ОАЭ

Американские военные эксперты считают, что Иран или поддерживающие его группировки с использованием взрывчатки повредили четыре танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, сообщают СМИ.

В воскресенье в территориальных водах ОАЭ неизвестные напали на два саудовских нефтяных танкера, танкер из Объединенных Арабских Эмиратов и танкер из Норвегии.

Как сообщается, военные эксперты, направленные для расследования инцидента, обнаружили по большой пробоине в корпусе каждого из танкеров.

Никаких прямых свидетельств причастности Ирана к этому нет. Пострадавшие страны пока никого не обвинили.

Инцидент усилил напряженность в отношениях между Ираном, имеющим выход к Ормузскому проливу, и США.

Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть потребляемой в мире нефти. В прошлом месяце Иран пригрозил закрыть его, если ему будет запрещено пользоваться этим водным маршрутом.

Угроза последовала за решением США отменить освобождение от санкций для основных импортеров иранской нефти.

Группа американских военных следователей обнаружила большие пробоины во всех четырех пострадавших кораблях и считает, что они образовались в результате подрыва, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника.

Эксперты не объяснили, как эти предполагаемые взрывы связаны с Ираном. Телекомпания Си-би-эс также опубликовала подобное сообщение, цитирующее неназванных американских чиновников.

Что мы знаем о "диверсии"?

Об инциденте известно не так много: как сообщается, он произошел около 6:00 по местному времени (04:00 по Москве) в воскресенье в территориальных водах ОАЭ в Оманском заливе к востоку от эмирата Фуджейра.

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что в результате "акта диверсии" недалеко от порта Фуджейры, близ Ормузского пролива, был причинен ущерб четырем коммерческим судам.

Пострадавших нет, но Саудовская Аравия заявила, что двум ее танкерам нанесен "значительный ущерб".

Правообладатель иллюстрации HANDOUT Image caption Норвежская компная Thome Ship Management заявила, что один из ее танкеров был "поврежден неизвестным объектом" у берегов Фуджейры

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что один из танкеров был уже загружен саудовской нефтью, которая предназначалась для покупателей в США. Еще один поврежденный танкер был зарегистрирован в Норвегии, а четвертый, как сообщается, был под флагом ОАЭ.

Саудовское телевидение показало поврежденные саудовские корабли, а на снимке, опубликованном в ОАЭ, изображено судно под флагом Норвегии, "Андреа Виктори", с поврежденным корпусом.

Норвежская компания Thome Ship Management,в ведении которой находится судно, заявила, что в оно было поражено неизвестным объектом в районе ватерлинии.

Целенаправленная попытка усилить напряженность?

Обозреватель Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер

По сравнению с предыдущими нападениями на суда на Ближнем Востоке - на эсминец "Коул" в 2000 году, танкер "Лимбург" в 2002 году и недавними атаками у берегов Йемена - ущерб, нанесенный четырем танкерам у побережья ОАЭ в воскресенье, минимален.

Не было разлива нефти, пожара или жертв.

Но, похоже, что время выбрано неспроста, и время это - очень опасное.

Кто бы ни совершил это нападение, вряд ли они не знали об усилении напряженности в Персидском заливе, поскольку США направили дополнительные силы в регион.

Похоже, что анонимный злоумышленник намеренно пытался еще больше обострить ситуацию, и воможно, спровоцировать конфликт.

В то время как Саудовская Аравия и ОАЭ все же не стали обвинять своего противника, Иран, представители США, как сообщается, заявили, что их подозрения связаны именно с этой страной.

Но Иран осудил это нападение, назвав его "ужасающим", и а представитель парламента заявил, что сами они подозревают Израиль.

Что говорит Иран?

Иран призвал провести расследование инцидента, который он назвал внушающим тревогу.

В понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп вынес предупреждение Ирану.

"Если они что-то сделают, это будет серьезной ошибкой ... Если они с что-то сделают, то они серьезно пострадают".

Но президент Ирана Хасан Роухани дал на это прямой ответ, заявив, что его страна слишком великая, чтобы кого-то мог ее запугивать.

"Дай Бог, чтобы мы прошли этот трудный период достойно и с высоко поднятыми головами, и победили врага", - сказал он на встрече со священнослужителями поздно вечером в понедельник.

Мало подробностей, много вопросов без ответов

Служба мониторинга Би-би-си

Международные сайты, отслеживающие новости, связанные с мореходством, поставили под сомнение информацию, обнародованную в связи с инцидентом. Влиятельная Lloyd's List Maritime Intelligence, например, раскритиковала власти за слишком скудную информацию.

Цитируя заявление компании по обеспечению безопасности судоходства Dryad Global, излдание пишет: "Нежелание Саудовской Аравии сообщать точную информацию об инциденте в своих собственных СМИ и неспособность предоставить фотографии, свидетельствующие о нападении, поднимает важные вопросы относительно природы нападения".

На веб-сайте FleetMon говорится: "Что именно произошло, насколько мощными были взрывы и пожар, если они вообще были, что означает формулировка "диверсионный акт", насколько правдивой является вся эта история, пока никто толком не знает".

Между тем, на сайте по технологиям и конфликтам The Drive говорится, что отсутствие веских доказательств усиливает риск возникновения регионального конфликта.

Предыстория

США ранее предупреждали, что Иран или его союзники могут взять на прицел морские перевозки в регионе, и в последние дни американцы развернули военные корабли для противодействия "четким признакам" угроз со стороны Тегерана.

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан заявил, что США планируют отправить до 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, если Иран нападет на американские войска или ускорит работу по созданию ядерного оружия, сообщает New York Times.

Но президент Трамп опроверг эту информацию во вторник, сказав: "Мы не планировали этого. Надеюсь, нам и не придется. И если мы это сделаем, мы уж отправим гораздо больше войск".

Иран отверг утверждения о том, что он может пытаться нападать на суда, назвав их абсурдными.