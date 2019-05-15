Пресса Британии: "брексит" до летних каникул

В обзоре британской прессы 15 мая:

Судьба "брексита" станет известна в начале июня

Британский парламент вновь проголосует по соглашению о выходе из ЕС в начале июня, пишут британские издания. Это определит дальнейшую судьбу премьер-министра Терезы Мэй.

"Тереза Мэй обязалась предоставить парламентариям еще одну попытку проголосовать по "брекситу" в начале следующего месяца с поддержкой Лейбористской партии или без нее", - пишет Guardian.

Во вторник вечером Мэй встретилась с лидером лейбористов Джереми Корбином. В ходе встречи, которая продолжалась около часа, Мэй заявила, что Британия должна покинуть ЕС до начала летних парламентских каникул в июле.

Мэй надеется, что установив четкую дату принятия соглашения, она сможет отразить призывы к вотуму недоверия, пишет Guardian.

Издание отмечает, что встреча Мэй с Корбином лицом к лицу произошла всего в третий раз с начала переговоров по брекситу полтора месяца назад.

"Дата 3 июня для принятия законопроекта предполагает, что правительство фактически определяет конечный срок для достижения прогресса на межпартийных переговорах", - добавляет Guardian.

Однако источники в правительстве сообщили Би-би-си, что если парламент провалит соглашение Мэй по "брекситу" в четвертый раз, пятой попытки не будет.

Шоу Джереми Кайла закрывается?

Британские газеты продолжают осмысливать трагедию, связанную с шоу Джереми Кайла на канале ITV. Программа была приостановлена после того, как один из ее участников, 63-летний Стив Даймонд покончил с собой спустя неделю после записи выпуска.

Отснятый эпизод не появится в эфире, заверили в ITV, также заявив, что выпуски приостанавливаются, чтобы защитить шоу и работающих над программой сотрудников от реакции общества на смерть Даймонда.

Газеты вспоминают, что на шоу всегда много жаловались, и задаются вопросом о том, нужно ли его закрыть полностью.

Эксплуатация бедности и происходящих с людьми несчастий стала едва ли не главной темой популярных реалити-шоу на британском телевидении, пишет колумнистка Джесс Барретт в Independent. И никто другой не делает это настолько глумливо и эффективно, как Джереми Кайл, добавляет она.

Выставлять самых уязвимых членов общества на публичную арену ради рейтингов, освистания и стеба над ними, а затем отправлять их дальше жить свою жизнь, запутавшись в последствиях горя и конфуза - аморально, пишет она.

Работающие на телевидении психологи, опрошенныые изданием Guardian, сходятся во мнении, что подобный формат шоу морально устарел. "Можно делать развлекательное телевидение, не вращающееся вокруг потенциального унижения гостей, страдающих от различных трудностей, например, зависимостей", - считает Хани Ланкастер-Джеймс.

"[Шоу] выглядит как выбивающееся из картины нашего отношения к проблемам психического здоровья", - говорит Джо Хеммингс.

Некоторые издания связались с другими героями программ Кайла. Так, Guardian поговорила с Дуэйном Дэвисоном, который признался, что участие в шоу привело его к потере работы, публичному осмеянию и попытке самоубийства.

О необходимости закрыть шоу сказали несколько членов парламента. Консерватор Чарльз Уокер, член парламентской группы по предотвращению самоубийств, сказал: "Думаю, что для ITV будет крайне разумно сказать, что все зашло слишком далеко, это огромная трагедия, и они больше не будут это транслировать".

Обвинения в педофилии оказались обманом

Обвинение влиятельных министров, членов парламента и военных в педофилии и убийствах, которое выдвинул в 2014 году 51-летний Карл Бик, оказалось ложным.

Расследование заявлений Бика стоило полиции два миллиона фунтов, а теперь сам Бик стал обвиняемым: полиция обнаружила фабрикацию и ложь в его показаниях, пишет Times.

Бика обвиняют в попытке исказить отправление правосудия, а также в мошенничестве.

Пять лет назад Бик в слезах свидетельствовал в полиции, что в возрасте между 7 и 16 годами его регулярно забирали из школы и совершали над ним сексуальное насилие. Он обвинил в этих действиях 12 человек; в их числе - бывший премьер-министр Эдвард Хит, экс-глава МИ-5 Майкл Хенли, экс-глава МИ-6 Морис Олдфилд, юрист и государственный деятель Леон Бриттан, а также военные лица и ведущий Би-би-си.

Бик также уверял полицию, что был свидетелем убийств и насилия в отношении трех детей, включая его друга по имени Скотт.

Для проверки данных об убийстве "Скотта" полиции пришлось проверить школы, в которых учился Бик, а также найти архивные записи о пропавших людях и зарегистрированные смерти мальчиков по имени Скотт, пишет Daily Telegraph.

"Никакого пропавшего мальчика не было. Это полная фальсификация и неправда. Это только один пример из большого списка", - заявили в полиции.

Там нашли множество несооветствий в словах Бика. Например, он заявил, что на его теле есть следы насилия. Медицинский осмотр показал лишь, что Бик страдал от аллергии, и что он ломал ногу более 30 лет назад.

Кроме того, нож, который Бик принес в полицию, заявив, что им ему угрожали, три десятилетия спустя, по свидетельству его жены, хранился в "коробке счастливых воспоминаний" Бика. Сам Бик отрицает все обвинения.