В Алабаме почти полностью запретили аборты - даже в случаях насилия и инцеста

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Противники закона вышли на митинг во время сенатского голосования

В Алабаме одобрен закон, практически полностью запрещающий аборты - даже в случаях инцеста или насилия. Если документ подпишет губернатор, это будет самый строгий запрет подобного рода в США.

Аборт будет разрешен только в определенных ситуациях, когда есть серьезная угроза здоровью матери.

За закон проголосовали 25 членов сената штата, шестеро были против. Теперь документ отправится на подпись к губернатору-республиканке Кей Айви. Она не говорила, подпишет ли его, но ее считают большой противницей абортов.

Активисты-противники запрета надеются, что принятие закона можно будет оспорить с помощью решения Верховного суда 1973 года, узаконившего аборт на территории США.

Национальная организация женщин назвала запрет "неконституционным", заявив, что это "прозрачная попытка заручиться политической поддержкой кандидатов против абортов на предстоящих выборах".

Стейси Фокс из организации "Планирование семьи" назвала это решение "темным днем для женщин в Алабаме и по всей стране".

В своем заявлении она сказала, что политики Алабамы "будут вечно жить в позоре за это голосование, и мы позаботимся о том, чтобы каждая женщина знала, чьих это рук дело".

Что говорят политики в Алабаме?

"Наш законопроект гласит, что ребенок в утробе матери - это человек", - заявил республиканец Терри Коллинз, лоббировавший закон.

Сенатор от демократов Бобби Синглтон же заявил, что законопроект "криминализирует врачей" и является попыткой мужчин "рассказать женщинам, что делать со своим телом".

Сенатор-республиканец Клайд Чамблисс, сторонник закона, сказал, что в штате можно будет "обратиться непосредственно в Верховный суд, чтобы оспорить постановление "Роу против Уэйда", - это постановление 1973 года, в котором было закреплено право женщины на аборт.

Перед началом дебатов демократ Роджер Смитерман сказал: "Мы говорим 12-летней девочке, которая забеременела через инцест и изнасилование, что у нее нет выбора".

О чем говорится в законе?

Закон является продолжением принятого недавно в других штатах США законодательства о запрете абортов после того, как может быть обнаружено сердцебиение плода, обычно около шести недель беременности.

В соответствии с новым законодательством Алабамы, предоставление аборта на любом этапе беременности будет уголовным преступлением класса "А".

Врачи могут быть приговорены к 10 годам тюремного заключения за попытку прерывания беременности и 99 годам - за фактическое проведение процедуры.

Женщина, которая делает аборт, согласно закону, не будет привлечена к уголовной ответственности.

В документе говорится, что аборт можно сделать, если жизнь матери находится в серьезной опасности.

В тексте закона говорится, что из-за прерванных беременностей убито больше, чем в "сталинских ГУЛАГах и на камбоджийских "полях смерти".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противники абортов довольны новым законопроектом

Какова ситуация в стране?

Если документ будет подписан губернатором Кей Айви, принятые в Алабаме меры пополнят список из более 300 законов об абортах, действующих в США.

Этот закон принимают на волне мер по борьбе с абортами в штатах, контролируемых республиканцами.

Демократы в Вирджинии недавно пытались принять законопроект, который разрешил бы аборты в третьем триместре вплоть до момента рождения ребенка, однако одобрения документ не получил.

Только в этом году в 16 из 50 штатов Америки введено законодательство об ограничении абортов, согласно Институту Гутмахера, который выступает за расширение доступа к абортам.