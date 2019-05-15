"Россия отучается зависеть от Запада". В США усомнились в эффективности санкций

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Американские конгрессмены совместно с экспертами в среду, 15 мая, обсудят проект новых антироссийских санкций - на этот раз за вмешательство в американские выборы - а также эффективность санкционной политики США в отношении России в целом.

Черновик нового законопроекта о санкциях был опубликован на сайте комитета по финансовым услугам Палаты представителей США.

Из него следует, что США готовы ввести беспрецедентно жесткие меры против России в случае новых попыток влиять на американские выборы.

В чем суть новых санкций

Законопроект разделен на две части. В первой описываются санкции, которые предлагается ввести в течение 90 дней после принятия закона. Это запрет на покупку выпусков российских государственных облигаций.

Кроме того, законопроект предполагает введение санкций против зарубежных проектов российских энергетических компаний. Предполагается, что в черный список попадут российские проекты за границей с объемом государственных инвестиций, превышающим 5 млн долларов. Эти решения должен принять минфин США.

Также санкции грозят лицам, признанным виновными во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года и в промежуточные выборы в Конгресс 2018 года. Кого конкретно это коснется, определяет президент, главе минфина законопроект дает 90 дней после вступления документа в силу, чтобы внести людей и компании в черный список.

Еще американцам придется отчитаться об активах в российских госбанках - Сбербанке, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанке, Россельхозбанке и Промсвязьбанке.

Эти меры уже ранее описывали в других антироссийских санкционных законопроектах.

Вторая часть законопроекта описывает санкции, которые США введут в случае, если американские власти вновь поймают Кремль на вмешательстве в выборы. Они беспрецедентно жесткие. В частности, они предполагают полный запрет на инвестиции в российские компании энергетического сектора и энергопроекты на территории России. Запрет будет касаться как инвестиций со стороны американцев и американских компаний, так и вложений из других стран - в данном случае США могут ввести вторичные санкции.

Кроме того, санкции могут быть введены против Российского фонда прямых инвестиций или против минимум одного госбанка (Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и Промсвязьбанка). Согласно законопроекту, финансовая организация может и не быть связана с попытками вмешательства России в выборы. Попросту санкции против госбанков станут ассиметричным ответом, в случае если такие попытки повторятся.

Также новые меры предполагают введение санкций против российских оборонных компаний, в том числе против "Ростеха".

Как отмечается в законопроекте, американское разведсообщество пришло к выводу, что "кампания по влиянию" на американские выборы в 2016 года проводилась по приказу президента Владимира Путина.

"Россия отучилась зависеть от Запада"

На слушаниях в комитете палаты представителей помимо нового законопроекта будет обсуждаться и общая эффективность санкционной политики США, следует из повестки заседания.

Законодатели пригласили на заседание экспертов из Atlantic Council, Центра новой американской безопасности и Фонда по защите демократий.

В меморандуме, который подготовил к слушаниям финансовый комитет, отмечается, что американские санкции не выполнили задачу по сдерживанию российских атак в отношении Америки и ее интересов.

"Многие эксперты утверждают, что в нынешней администрации нет единого видения того, какие вызовы бросает Россия и какой должна быть политика США в отношении нее", - говорится в документе.

Отсутствие последовательной стратегии в Белом доме подорвало эффективность санкций, резюмировали со ссылкой на экспертов законодатели.

"Россия также начала отучать себя зависеть от Запада", - предостерегли конгрессмены.

Санкции - не панацея. Особенно при Трампе

Экс-заместитель координатора по санкционной политике Госдепа Дэвид Мортлок, разрабатывавший антироссийские ограничения в администрации Барака Обамы, считает, что санкции - привлекательный инструмент внешней политики, но не панацея. Это следует из материалов его выступления, опубликованных на сайте финансового комитета Палаты представителей США до начала слушаний.

"Диссонанс между введением санкций и политикой [в отношении страны] в случае с Россией, возможно, самый резкий", - считает Мортлок.

По его убеждению, санкции сами по себе политику России вряд ли изменят - и виной тому поведение президента Дональда Трампа, который публично поддерживает заявления Путина об отсутствии сговора Трампа и Москвы на выборах 2016 года.

"Это политический театр, несерьезная демонстрация беспокойства без какого-либо реального желания проводить [санкционную] политику", - считает бывший чиновник минфина США Далип Сингх (текст его выступления также опубликован на сайте комитета).

"Лоскутное одеяло из новых угроз санкций не окажет дополнительного экономического давления на Россию, если сомнительна даже угроза существующих санкций", - считает Мортлок.

И он, и Элизабет Розенберг из "Центра новой американской безопасности" критикуют решение минфина о снятии санкций с компаний, связанных с миллиардером Олегом Дерипаской.

В декабре 2018 года он добился вывода En+, "Евросибэнерго" и "Русала" из-под ограничений - компании выполнили условия для исключения из черного списка. Их прописали в рамках специально разработанного "плана Баркера", названного по имени независимого председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера.

Согласно нему, Дерипаска снизил долю в этих компаниях ниже контрольной, а в советы директоров En+ и "Русала" пришлось ввести независимых директоров, включая граждан США и Европы, которые не имеют связей с миллиардером.

Давить на экономику, а не на режим

"Было бы серьезной ошибкой считать санкции неэффективным инструментом просто потому, что нам пока не удалось изменить поведение России", - спорит с этими аргументами старший директор Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

Он был заместителем помощника министра обороны США по России. По его мнению, разговоры о неэффективности санкций "равносильны отказу от антибиотиков на основе одного опыта при недостаточной дозировке".

Карпентер считает, что в случае с Россией у санкционной политики есть потенциал. Важно лишь вводить ограничения против тех, кто принимает решения в Кремле.

Нынешние санкции, отметил эксперт, затрагивают и российских агентов разведки, и олигархов, и чиновников и корпорации, но не все меры эффективны.

"Нам следует сосредоточиться на еще более широких экономических санкциях и прекратить попытки хирургически оказать давление на режим. Ориентация на российскую экономику в целом означает, что значительные расходы лягут на жителей России. Это прискорбный факт. Но мы не можем забыть, что Кремль ведет войну на Украине, которая унесла более 13 тысяч жизней", - говорится в тексте выступления Карпентера.

Настрой есть, прорыва нет

Обсуждение эффективности санкционной политики США в отношении России состоялось на следующий день после встречи госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Помпео по их итогам заявил, что эта встреча - позитивный шаг вперед, и выразил уверенность в том, что Россия и США могут взаимодействовать по ключевым вопросам.

Трамп же накануне переговоров говорил, что "в конце концов поладит с Россией" и что глава Госдепартамента поехал в Россию передать сигнал о готовности США улучшать отношения.

В Кремле увидели деловой настрой американских партнеров, но прорыва не почувствовали - такие итоги переговоров подвел помощник президента Юрий Ушаков.

Он, в частности, упомянул, что Помпео и Путин "очень коротко" поговорили и о санкциях.

"Примерно в том плане, что нельзя вводить против России санкции и одновременно просить Россию сделать что-то такое, что было бы выгодно для американцев", - рассказал Ушаков.