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Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин под предлогом командировки уехал в одну из стран Европы и не вернулся, прислав заявление об увольнении. Теперь им занимаются компетентные органы, сообщили в "Роскосмосе".

Яскин в апреле уехал за границу после начала проверки на предприятии, после чего прислал руководству заявление об увольнении по собственному желанию, сообщила в среду газета "Коммерсант". Издание назвало это "беспрецедентным скандалом".

"Его отъезд случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего аудита "Роскосмоса", - пишет газета.

Пресс-служба "Роскосмоса", в структуру которого входит НИИ, подтвердила эту информацию. "Яскин был директором, прислал заявление об увольнении по собственному желанию из-за границы и покинул пост 17 апреля. Теперь им занимаются компетентные органы", - говорится в сообщении госкорпорации.

Чем занимается НИИ

Научно-исследовательский институт космического приборостроения был образован в 1985 году в составе Министерства общего машиностроения СССР как приборное предприятие широкого профиля.

В 2014 году на базе НИИ КП была организована Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК), ставшая впоследствии держателем акций более 60 отраслевых предприятий, а сам институт превратился в филиал ОРКК.

О бегстве Яскина за границу "Коммерсанту" рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, НИИ КП - одно из ключевых предприятий оборонной промышленности. Там разрабатывались наземные приборы навигационной аппаратуры потребителя, предназначенные для определения местонахождения объектов вооружения и военной техники с использованием сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.

Также институт производит гражданские автомобильные навигаторы под брендом Glospace.

Проверки на предприятиях "Роскосмоса"

Как пишет "Коммерсант", Яскин уехал из России на фоне проверок в НИИ КП, которыми занимаются сотрудники центрального аппарата ФСБ и служба внутреннего аудита "Роскосмоса".

Вопрос о проведении тотального аудита предприятий космической промышленности затрагивался на одном из заседаний совета безопасности во главе с президентом России Владимиром Путиным, утверждает источник газеты.

В ноябре 2018 года глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок и завышаются цены.

В отчете Счетной палаты сообщалось, что в 2017 году выявлен 151 факт нарушений в работе "Роскосмоса" на общую сумму 785,5 млрд рублей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в среду заявил: "По "Роскосмосу" мы работаем уже лет пять - и конца и края не видно. Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая - сначала деньги переправляются [за границу], семья, а потом сам фигурант".

Кто такой Юрий Яскин

Яскин родился в Москве в 1967 году. Он окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности "автоматическая электросвязь", имеет степень кандидата технических наук.

Он работал в структуре Научно-исследовательского института космического приборостроения с 1997 года, в 2012 году стал генеральным директором и главным конструктором института.

В апреле Яскин получил разрешение на рабочую командировку в одну из европейских стран. По окончании срока командировки он не вернулся. Источники "Коммерсанта" сообщают, что он был замечен в Греции.

"По всей видимости, он опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств, поэтому предпочел покинуть страну до начала разбирательств по существу", - полагает источник газеты.