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Прокуратура попросила приговорить полковника Дмитрия Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 494 млн рублей по обвинению в получении взяток. Захарченко - бывший сотрудник управления "Т" антикоррупционного главка МВД, во время задержания у него были найдены 8,5 миллиарда рублей наличными деньгами.

В зале суда присутствовали пять адвокатов Захарченко. Перед началом заседания они долго разговаривали с полковником, находящемся в "аквариуме". Один из адвокатов говорил Захарченко, что готовит жалобы в Европейский суд по правам человека.

"Где же победа?" - спросил Захарченко. "Вот документы, они обеспечат победу", - ответил ему адвокат.

"Хотя все для победы у нас есть. Вот журналисты сидят, они разве правду напишут?" - стал обращаться к залу Захарченко.

После этого он почему-то заговорил о деле футболистов Кокорина и Мамаева. "Надеюсь, Мамаев будет играть в Ростове. Передайте им мою поддержку", - сказал Захарченко журналистам.

В свою очередь прокурор Милана Дигаева, обращаясь к судье, заявила, что обвинения, выдвинутые в адрес Захарченко, нашли свое объективное подтверждение.

"Получение взятки считается одним из самых опасных должностных преступлений, так как дискредитирует и подрывает авторитет государства в глазах населения, - говорила обвинитель. - Захарченко, который должен был бороться с коррупцией, на деле занимался противоположным и в личных интересах имитировал эту борьбу".

Во время своего выступления прокурор зачитывала показания одного из свидетелей, который рассказывал, как Захарченко якобы вымогал у него взятку. В это время Захарченко обратился к судебному приставу и указал на служебную собаку, которая легла на пол. "Устала это слушать", - сказал Захарченко.

В итоге представитель прокуратур попросила приговорить Захарченко к реальным тюремным срокам по нескольким пунктам обвинения. Общий срок заключения, по мнению прокуратуры, путем частичного сложения наказаний должен составить 15,5 лет.

После заседания Захарченко заявил, что прокурор якобы искажала слова свидетелей и вырывала куски их речи во время чтения их показаний. "Даже собака высказывала своё возмущение", - считает он. Обвинение Захарченко назвал голословным.

Также бывший полицейский утверждает, что ему предлагали дать признательные показания и получить шесть-восемь лет колонии, но он отказался. Ни следствие, ни прокуратура это заявление Захарченко пока не прокомментировали.

Самый богатый полицейский

Дмитрий Захарченко находится под арестом с сентября 2016 года, его обвиняют в получении взяток и препятствовании осуществления правосудию.

Во время задержания у Захарченко дома было обнаружено 8,5 млрд рублей наличными. Также выяснилось, что он владеет 13 квартирами в Москве, 14 машино-местами и четырьмя дорогостоящими автомобилями.

Media playback is unsupported on your device Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег?

Захарченко говорил, что это имущество заработали его отец и сестра, занимаясь строительством и сельским хозяйством. Защита Захарченко утверждает, что найденные при обыске деньги подкинули.

Прокуратура рассказала в суде, что при обыске также была найдена школьная тетрадь, в которой мать Захарченко якобы вела учет средств, которые хранились в квартире.

Обыски также прошли и у сестры Полковника. У нее дома были найдены 124 миллиона долларов, 1,4 миллиона евро, 342 миллиона рублей и золотой слиток весом 500 граммов.

В августе 2018 года деньги Захарченко были изъяты в пользу государства.

В апреле 2019 года отца полицейского Виктора Захарченко приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей за растрату средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА).

Отца Захарченко обвинили в том, что он фиктивно работал в банке МИА на должности вице-президента и получал зарплату в размере 150 тысяч рублей в месяц. Общая сумма растраты, по версии следствия, составила 4,5 миллиона рублей. Ущерб Захарченко возместил.