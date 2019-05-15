Строительство мусорного полигона в Архангельской области приостановят

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В июне в Архангельской области приостановят строительство полигона для мусора из Москвы, вызвавшее протесты среди местного населения. Об этом сообщила газета "Ведомости", а глава СПЧ Михаил Федотов подтвердил: к этому времени должны закончиться подготовительные работы.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на документ московского правительства, подготовка к строительству на станции Шиес будет приостановлена 15 июня. Сам документ, как уточняет издание, был подготовлен к совещанию, которое прошло во вторник у руководителя администрации президента России Антона Вайно.

"Теперь работы будут остановлены, обещает Москва, и главные усилия будут направлены на проведение всех необходимых инженерных, геологических и экологических изысканий участка, на подготовку проектно-сметной документации и в первую очередь - на мероприятиях по охране окружающей среды", - пишет газета.

Проект строительства полигона должен будет пройти общественные обсуждения, а реализовывать его начнут только после получения всех необходимых согласований и положительных заключений экспертизы о соответствии его экологическим, санитарным и строительным нормам, говорится в документе.

О том, что в июне будут завершены подготовительные работы, а затем начнутся экспертизы и общественные слушания по проекту, в среду сообщил также глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Из его комментария следует, что речь идет не о приостановке строительства, а лишь о завершении первой подготовительной стадии проекта.

"Я могу подтвердить, что до 15 июня должны быть завершены все подготовительные работы на станции Шиес и после этого будет идти работа по завершению проектирования, по проведению государственной экспертизы, прежде всего экологической, будут проводиться общественные слушания с участием всех заинтересованных граждан", - сказал Федотов агентству ТАСС.

"Только после этого будет принято решение, будет там строиться полигон или не будет", - подчеркнул он и напомнил, что члены СПЧ уже ездили на станцию Шиес, и "если понадобится, поедут еще и еще раз".

Пока что на месте строительства полигона продолжают разгружать песок, бетонные плиты и солярку, сообщила Би-би-си активистка Светлана Бабенко.

Протесты и "всякая шелупонь"

О том, что спрессованный мусор из Москвы начнут вывозить в Ленский район Архангельской области, было объявлено осенью прошлого года. Это не понравилось местным жителям: они начали выходить на митинги, перекрывать дороги для подвоза строительных материалов, а в декабре организовали на месте строительства круглосуточную вахту.

В середине марта между рабочими и противниками строительства произошел серьезный конфликт, после которого в больницу попали экскаваторщик и один из активистов.

Проект защищает губернатор Игорь Орлов. На одной из встреч он так эмоционально отреагировал на слова о негативном отношении к проекту 96% жителей, что его заявление услышали за пределами Архангельской области.

"Ну их на фиг, эти цифры, - сказал тогда губернатор. - Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто, и звать их никак, пытаются назвать меня то калининградцем, то украинцем… Мне плевать на их рейтинги и на то, что они думают".

Строительством экотехнопарка "Шиес", признанного правительство Архангельской области приоритетным инвестиционным проектом, занимается ООО "Технопарк". Этой компаний через АО "Москапремонт" владеет департамент городского имущества Москвы.

Как заявлено в презентации столичной компании, цель инвестпроекта - ликвидация свалок и создание современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов Москвы и Архангельска.

В течение 20 лет на полигон планируют каждый год свозить по 500 тыс. тонн переработанного мусора в брикетах, завернутых в пленку. Капитальные вложения Москвы оценивались в 10,5 млрд рублей.