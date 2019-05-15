Правообладатель иллюстрации Thomas Eisenhuth, Getty Images Image caption В Баку надеются добраться не только футболисты обеих лондонских команд, но и болельщики

29 мая в Баку состоится финальный матч Лиги Европы между лондонскими "Челси" и Арсеналом". УЕФА выделила болельщикам обоих клубов лишь 12 тысяч билетов на стадион вместимостью больше 68 тысяч. Сначала клубы возмутились, что это мало, но теперь не факт, что даже эта квота будет выбрана.

Фанаты изучили стоимость поездки и теперь проклинают УЕФА - Баку оказался очень труднодоступным и дорогим.

В столице Азербайджана обещают безопасность и гостеприимство - всем, кто туда доедет.

Что о финале Лиги Европы говорят в Лондоне

Дискуссию еще 10 мая начал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Его команда сыграет в финале Лиги чемпионов в географически близком и понятном Мадриде.

"Что касается Мадрида, очевидно, что все невероятно дорого, но, по крайней мере, он не в другой части света, в отличие от Баку. Я думаю, что проводить там финал - это достаточно забавно. Не знаю, что ребята, которые приняли такое решение, ели на завтрак, - заявил Клопп в интервью Sky Sports. - Баку... Я понятия не имею, как туда добираться. Решения [о проведении финалов] должны быть гораздо более обоснованными и логичными".

Вскоре с ним были согласны болельщики обоих клубов, чьи стадионы находятся в 50 минутах езды на метро друг от друга. А ради очередной игры им предстоит преодолеть почти 6 тысяч миль - туда и обратно.

В официальном заявлении УЕФА отмечается, что Баку примет финал Лиги Европы впервые. Города, претендующие на проведение матчей, подают в организацию заявки, обращая особое внимание на наличие необходимой инфраструктуры.

Сначала УЕФА заявила, что выделяет обоим клубам около 12 тысяч билетов - на стадион вместимостью 68700 зрителей. В ответ на солидарное возмущение клубов в европейской футбольной ассоциации заявили, что дело в небольшой пропускной способности аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку - всего 15 тысяч человек в сутки.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin, Getty Images Image caption В УЕФА говорят, что аэропорт Баку не сможет принять много английских болельщиков

Затем британские СМИ вспомнили про памятку МИД Великобритании для туристов. Там говорится, что в Азербайджане растет вероятность террористических нападений в отелях, ресторанах и других местах, где собираются иностранцы. Форин-офис объясняет эту опасность для британских граждан продолжающимися конфликтами в Ираке и Сирии.

Наконец, выяснилось, что добираться из Лондона в Баку очень сложно и дорого. Прямые рейсы между странами трижды в неделю осуществляет только азербайджанская авиакомпания Azal. По состоянию на 15 мая, в Баку можно прилететь только 23 мая - все билеты на другие даты до 29 мая включительно проданы, - а обратно вернуться только 4 июня. Самый дешевый перелет другими авиакомпаниями будет стоит 650 фунтов (путь туда и обратно займет 53 часа с четырьмя стыковками). С одной стыковкой и примерно за 15 часов в Баку можно долететь за 1200 фунтов.

Авиакомпания Thomas Cook, которая специализируется на курортных чартерах, объявила, что организует рейс в Баку и обратно, но стоимость билета составит 979 фунтов.

"Есть билет на матч, но не могу позволить себе перелет - это просто прекрасно, - жалуется один из фанатов на форуме болельщиков "Арсенала". - Я понимаю, что все хотят посмотреть игру, но какого черта это должно быть именно в Азербайджане?"

Что о финале Лиги Европы говорят в Баку

Media playback is unsupported on your device Ровшан Аскеров о Мхитаряне, Клоппе и матче "Арсенал"-"Челси" в Баку

В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) сказали Би-би-си, что для всех желающих в Баку будут работать "фанзоны", но о деталях обещали сообщить прессе в ближайшие дни - только после разрешения УЕФА.

По поводу безопасности болельщиков в АФФА посоветовали обратиться в МВД Азербайджана; там оперативный комментарий предоставить не смогли.

Английские фанаты на футбольных форумах много раз спрашивали, сможет ли попасть в страну один из важных игроков "Арсенала", гражданин Армении Генрих Мхитарян. В 2018-м он не приезжал на игру группового этапа "Арсенала" с "Карабахом", хотя никакого формального запрета со стороны азербайджанских властей не было.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в интервью изданию Salamnews заявила, что в Баку уже много раз приезжали армянские спортсмены, что "спорт - вне политики". И что лично Мхитаряну в Баку ничего не угрожает - даже несмотря на то, что он посещал не признанную Баку Нагорно-Карабахскую республику без разрешения Азербайджана. Его имени нет в опубликованном на сайте МИДа "черном списке" тех, кому запрещен въезд в страну.

Правообладатель иллюстрации Harriet Lander/Copa Image caption Азербайджанские власти говорят, что футболисту "Арсенала" Генриху Мхитаряну можно приехать на финал Лиги Европы

МИД Азербайджана ответил и на памятку о потенциальной террористической угрозе для граждан Великобритании. В официальном заявлении говорится, что Азербайджан - страна туризма, "спокойствия, безопасности и стабильности". Ведомство напомнило, что в Азербайджане проводились международные спортивные мероприятия: Исламские игры солидарности, Первые Европейские Игры, ежегодные этапы Формулы-1.

СМИ Азербайджана в ответ на конфликтные ситуации последних дней выходят с заголовками: "Лондон бьет в ворота Баку. Но почему?","Британия продолжает кошмарить Азербайджан" или "Мхитаряну нечего бояться, пусть приезжает в одну из самых толерантных стран мира".

В Государственном агентстве по туризму сказали Би-би-си, что в Баку множество отелей, принадлежащих местным и зарубежным брендам, с разным бюджетом в зависимости от количества звезд, поэтому "комфорт гостей будет обеспечен".

По данным системы booking.com, ночь в хостеле накануне финала и после него будет стоить от 5-15 фунтов за ночь. Стоимость номера в трехзвездочном отеле начинается от 165 фунтов, но может достигать 800-900 фунтов.

По словам менеджера одного из бакинских ресторанов, цены еду не изменятся на время игр. "У нас огромная конкуренция среди ресторанов, и они все время понижают цены в борьбе за клиентов - туристы приедут и уедут, а местные клиенты останутся", - говорит он. Как правило, в центре Баку стоимость обеда на двоих в ресторане - от 10 до 30 евро.

Высказывание Юргена Клоппа в Азербайджане не пропустили. Ему напомнили, что он уже был в Баку как тренер дортмундской "Боруссии". И посоветовали приезжать еще: "Посмотрим, что он скажет после наших кябабов".