Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 российских истребителей пятого поколения Су-57. Это почти в пять раз больше, чем планировалось.

"Программой вооружений до 2027 года планировалось закупить 16 таких самолетов. Проанализировали вчера ситуацию, министр [обороны Сергей Шойгу] доложил, в результате проделанной работы, в результате того, что мы договорились с промышленностью, промышленность фактически на 20% снизила стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, у нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин этого класса и по сути нового поколения", - сказал Путин в среду на совещании по развитию военной авиации.

Российский президент выразил надежду на то, что уже в ближайшее время будет заключен контракт на комплексную поставку всех 76 истребителей Су-57. По его словам, к 2028 году нужно полностью перевооружить ими три авиационных полка воздушно-космических сил (ВКС).

Как пишет в четверг газета "Коммерсант", контракт может быть подписан в присутствии Путина на авиакосмическом салоне МАКС в конце августа 2019 года.

Стоимость контракта оценивается в 170 млрд рублей, пишет издание, ссылаясь на топ-менеджера одного из предприятий оборонной промышленности. Собеседники газеты "Ведомости" оценили стоимость контракта в сумму не менее 150 млрд рублей.

Подобный контракт может стать крупнейшим в истории авиации и гарантировать полную загрузку мощностей авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре как минимум на десятилетие, отмечает "Коммерсант".

Во вторник Путин летал в Ахтубинск, где осмотрел экспозицию современной военной авиатехники. В полете президентский самолет сопровождали шесть опытных и предсерийных Су-57.

Что это за истребитель?

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА, ранее назывался Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого.

О разработке истребителя пятого поколения российского производства заговорили еще в начале 2000-х годов - он должен был продемонстрировать способность России производить современные вооружения.

Сначала планировалось запустить его в первый полет в 2006 году, потом сроки неоднократно переносились. В итоге первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В декабре 2017 года Су-57 совершил полет с новыми двигателями, а в конце января 2018 года стало известно, что истребитель приступил к полетам с вооружением.

Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, пишет Интерфакс.

В марте 2018 года глава минобороны России рассказал, что новейшие истребители Су-57 прошли программу испытаний в Сирии. Спустя несколько месяцев Шойгу уточнил, что испытания проходили в феврале и что во время них с самолетов были проведены практические пуски перспективных крылатых ракет.

Путин на совещании по развитию ОПК в в среду заявил, что боевое применение российской авиации в Сирии позволило выявить недостатки в техническом состоянии самолетов и вертолетов.

"Боевое применение российской авиации в Сирии выявило и ряд недостатков в техническом состоянии самолетов и вертолетов, а также в применяемых средствах поражения. Хотел бы обратить внимание на то, о чем вы и так хорошо знаете, тем не менее: это было бы невозможно обнаружить в ходе испытаний на полигонах", - сказал он.

"Форсировать производство нет смысла"

В начале июля 2018 года вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24" заявил о планах заключить контракт на поставку первых двух истребителей Су-57 с возможным расширением заказа до 12 таких самолетов.

"Испытания идут в соответствии с планами. Никаких срывов нет. В этом году будет законтрактовано два самолета для опытной партии. Вообще у нас в планах ГПВ [госпрограммы вооружений] - 12 самолетов. Две эскадрильи", - говорил он.

Эти цифры Борисов объяснял тем, что, по его мнению, форсировать массовое производство многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 смысла нет.

"Самолет проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, подтвердил свои летно-технические характеристики и боевые возможности. Вы знаете, что у нас Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире. Поэтому у нас нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения", - сказал тогда он (цитата по ТАСС).

Су-57 - "это наш такой "козырек", который мы всегда сможем разыграть тогда, когда самолеты предыдущих поколений будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира", говорил Борисов.

На форуме "Армия-2018" был подписан контракт на поставку первых двух Су-57 - в 2019-м и 2020-м.

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщал, что партия истребителей Су-57, состоящая из 12 машин, должна быть поставлена российским ВКС в 2019 году.