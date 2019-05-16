Пресса Британии: Меркель призывает Европу объединиться против России, Китая и США

В обзоре британской прессы 16 мая:

Меркель: Европа должна противостоять Китаю, России и США

В большом интервью накануне выборов в Европарламент канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна поменять свою позицию, чтобы противостоять вызовам, которые ставят три ее крупных мировых конкурента - Китай, Россия и США. Канцлер дала интервью журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

"Они [Китай, Россия и США] заставляют нас снова и снова находить общие позиции. Это часто сложно, учитывая наши разные интересы. Но мы это делаем - достаточно вспомнить, например, нашу политику в отношении конфликта на Украине", - передает слова из интервью с Меркель газета Guardian.

Евросоюз должен накопить "политическую силу, соизмеримую с нашими экономическими возможностями", чтобы действовать независимо от больших держав, передает слова немецкого канцлера Times.

Меркель привела в качестве примера действия Европы, направленные на соблюдение договора об ограничении ядерной программы Ирана, от которой президент США Дональд Трамп отказался, назвав ее "ужасной односторонней сделкой, которая никогда не должна была быть заключена".

Германия и ее союзники, включая Великобританию, разрабатывают новую платежную систему, которая позволит их компаниям обойти санкции США против Тегерана, пишет Times.

Германия, Франция и Великобритания в вопросе об иранском соглашении придерживаются иного подхода, нежели США, отметила Меркель, добавив, что в этой ситуации, "несмотря на все наши разногласия в других областях", Европа разделяет интересы с Россией и Китаем.

"Многие беспокоятся о Европе, в том числе и я, - сказала канцлер Германии. - Это значит, что я чувствую себя даже более обязанной присоединиться к другим, чтобы у Европы было будущее".

Как пишет Times, Меркель утверждает, что ЕС должен отложить свои внутренние конфликты и разработать более агрессивную внешнюю и оборонную политику.

Интервью у Меркель взяли в важный момент - вот уже 14 лет она находится на должности канцлера. Ее партия - Христианско-демократический союз - в последнее время теряет позиции, хотя некоторые считают Меркель достаточно популярной и способной пробыть в должности четвертый срок до 2021 года, пишет Guardian.

Выборы в Европарламент пройдут в конце мая.

Меньше жира: ученые нашли способ снизить риск смерти от рака груди

Согласно новому масштабному исследованию, смертность в результате рака молочной железы среди женщин старше 50 лет можно снизить на одну пятую, если выбирать меньшие порции мяса и съедать одну дополнительную порцию фруктов и овощей в день, пишет Times. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии.

Исследование 49 тысяч женщин, которое проводилось в течение 20 лет, показало, что даже чуть более здоровая диета может существенно снизить риск смерти женщины от рака груди.

Части женщин, участвовавшим в исследовании, предложили выбирать продукты с низким содержанием жира, употреблять меньше масла и сыра, отказаться от жареной пищи и брать меньшие порции мяса.

В среднем те, кто придерживался установленной диеты, сократили жир с 32% своей дневной калорийности до 25%, и добавили ежедневную дополнительную порцию фруктов, овощей и цельного зерна. Этой диеты они придерживались в течение более чем восьми лет.

В течение 20 лет исследования было выявлено 3374 случая рака молочной железы, и женщины, находящиеся на диете, имели на 21% меньше шансов умереть от этого заболевания.

Остается неясным, что конкретно способствовало снижению риска - меньшее количество жира, большее количество овощей или уменьшение калорийности рациона.

Тони Хауэлл из Университета Манчестера заявил, что хотя такое впечатляющее испытание невозможно игнорировать, оно не показало, что употребление жира является ключевой проблемой.

"Женщины должны стараться поддерживать здоровый вес, заниматься спортом не менее 30 минут в день и сократить употребление алкоголя. Это три основных фактора риска", - сказал профессор Хауэлл газете Times.

Британцы напиваются больше всех в мире

В Британии напиваются чаще, чем в какой-либо другой стране, пишет Independent со ссылкой на результаты мирового опроса Global Drug Survey. В нем приняли участие жители 36 стран. Ученые опросили более 120 тысяч человек во всем мире, из которых 5400 были из Великобритании.

За Британией в списке следуют США, Канада, Австралия, Дания и Индия.

В среднем британцы напиваются 51,1 раз за год - то есть почти раз в неделю. Как выяснили ученые, страна на втором месте после Австралии по числу обращения за экстренной медицинской помощью после употребления алкоголя за последний год - 3,7% респондентов признали, что делали это.

Тем не менее, британцы чуть меньше, чем в среднем в мире, жалеют о своем пьянстве - 18,5% против 20% в мире.

Данные показали, что в целом людям "в подавляющем большинстве случаев нравится пьянствовать".

Как заявил профессор Адам Винсток, создатель этого опроса, хоть и в целом люди пьют меньше, те, кто все еще делает это, пьют в губительной для них манере.

Исследователи отмечают, что, возможно, пришло время разработать принципы "безопасного опьянения", которые помогли бы тем, кто без меры употребляет спиртное. Для них верхние границы норм потребления алкоголя могут казаться малозначимыми, говорят ученые.

Хотя в принципах Национальной службы здравоохранения Британии и не указан "безопасный" уровень потребления алкоголя, организация советует людям не пить регулярно более 14 единиц алкоголя в неделю - что эквивалентно примерно девяти бокалам вина.