СМИ России: почему власть подавляет протесты в Екатеринбурге

В обзоре российских газет 14 мая:

"Ведомости": эскалация напряжения после пенсионной реформы

Активистов, которые были задержаны на стихийных несанкционированных акциях против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, в среду начали арестовывать, сообщают "Ведомости".

Издание напоминает, что протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы начались в понедельник, во вторник были задержаны 26 человек, три активиста госпитализированы. Переговоры протестующих с властями не привели к результату.

С начала года это уже не первое крупное противостояние между населением и региональными или местными властями: были конфликты в башкирском Сибае из-за загрязнения воздуха диоксидом серы, беспорядки в Ингушетии из-за местного закона о референдуме, протесты в Шиесе Архангельской области из-за мусорного полигона, а 1 мая в Санкт-Петербурге власти жестко разогнали демонстрантов, пишет газета.

Уже давно говорят о локализации политической повестки, вопросы, касающиеся повседневной жизни людей, приобретают большое значение, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: "Для власти это становится вызовом. Там, где региональные власти считают такие вопросы малозначимыми, возникает эмоциональная реакция граждан, где-то такие вопросы решаются спокойно - для этого есть много процедур: от инструментов цифровой демократии до разговора с людьми".

Такие конфликты несут большие риски для властей, отмечает политолог Александр Кынев: "Есть общий фон, выражающийся в ухудшении качества жизни и пессимизме, что ведет к повышению социального неблагополучия и раздражения любыми действиями властей. Сама власть выбрала безграмотную стратегию: после прошлогодней пенсионной реформы разумно было бы снизить напряжение. Напротив, происходит эскалация, число конфликтов растет", - говорит он.

Власть попала в порочный круг своих несбалансированных решений, полагает Кынев: "Такие решения провоцируют кризисы, растет нервозность населения, а это заставляет нервничать власть, и она продолжает принимать идиотские решения". При всех проблемах системы нет серьезного игрока, который вел бы борьбу против власти, - оппозиция пользуется лишь побочными эффектами, но альтернативного полюса нет, резюмирует эксперт.

The Bell: благотворители планируют коммерческий проект рядом с храмом

Храм в Екатеринбурге, вокруг которого идут громкие протесты, проектировался как часть многофункционального центра (МФЦ) River Youse с жильем, офисами, фитнес-центром и подземным паркингом, пишет издание The Bell.

Проект строительства храма предполагает не только его возведение, но и строительство по соседству коммерческой и жилой недвижимости. Из материалов обсуждения следует, что заказчиком проекта указано строящее храм ООО "Храм Святой Екатерины", на каждом развороте проекта стоит логотип "Русской медной компании" (РМК) Игоря Алтушкина.

Заказчиком строительства МФЦ указан "Екатеринбургский мукомольный завод" - строительная компания, которая входит в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК). По проекту, храм и МФЦ разделены проезжей частью, но имеют общую парковку.

Храм, по плану, появится на месте сквера. МФЦ высотой до 30 этажей и общей площадью 21 тыс. кв.м "с озелененной эксплуатируемой кровлей" займет участок напротив, на пересечении улиц Антона Валека, Урицкого и Володарского, указано в проекте. В пояснительной записке указан общий адрес для строительства собора и МФЦ.

На территории МФЦ будут находиться фитнес-зал примерной площадью 700 кв. м, коммерческие помещения площадью около 800 кв. м, а также полуподземная автостоянка на 220 машиномест, предназначенная и для прихожан храма.

В квартале также размечены дом высотой до 42 этажей, шестиэтажный жилой дом, 2 пятиэтажных жилых дома с административными помещениями, один двухэтажный, а также жилые здания с "переменной этажностью" и несколько открытых автостоянок.

Оперативно ответить на вопросы The Bell в УГМК в среду не смогли. Но еще в мае 2018 года о планах УГМК построить на этой территории новый элитный жилой комплекс сообщал екатеринбургский портал Е1.

"Предполагаю, что это будет многофункциональный комплекс, включающий коммерческие и жилые здания в виде апартаментов, либо это будет гостиница", - комментировал изданию вице-мэр Екатеринбурга по капитальному строительству и землепользованию Алексей Белышев.

РБК: Дуров рассказал, почему WhatsApp не запрещен в России и Иране

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал колонку, в которой раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью. Дуров отметил, что не любит "концентрироваться на конкурентах", но люди спрашивали его про ситуацию с WhatsApp, и он решил поделиться своими мыслями, пишет РБК.

"Каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять критическую уязвимость в своем приложении, на ее месте появляется новая", - утверждает Дуров. По его мнению, все выявленные проблемы в безопасности хорошо подходят для слежки, а также работают и выглядят очень похоже на бэкдоры (дефект алгоритма, намеренно встроенный разработчиком).

Он также предположил, что WhatsApp и владеющей мессенджером компании Facebook могли предписать установить бэкдоры, такой приказ могли дать в том числе в ФБР, считает основатель Telegram. Дуров добавил, что заниматься приложением с защищенной связью в США нелегко, и команда Telegram в 2016-м столкнулась с тремя попытками вторжения со стороны ФБР.

Дуров добавил, что органы безопасности оправдывают попытки "закулисных действий" борьбой с терроризмом. Однако подобные бэкдоры могут использовать также преступники и авторитарные режимы.

"Неудивительно, что диктаторы любят WhatsApp. Отсутствие безопасности позволяет им шпионить за своими людьми, поэтому WhatsApp по-прежнему находится в свободном доступе в таких местах, как Россия или Иран, где Telegram запрещен властями", - заявил Дуров.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си