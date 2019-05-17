СМИ: экипаж загоревшегося "Суперджета" нарушил инструкции при посадке

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В распоряжении РИА Новости оказался документ Росавиации о причинах катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. В нем указано, что экипаж самолета, вопреки инструкциям, не выпустил закрылки при заходе на посадку.

Согласно документу, полученному агентством, авиакомпаниям после катастрофы в Шереметьево рекомендовано провести занятия с экипажами по аварийным посадкам и действиям при пожаре.

"С летным составом провести дополнительные занятия (по типам ВС) по порядку действий членов летного и кабинного экипажей при возникновении на борту пожара", - говорится в документе.

Экипаж "Суперджета", потерпевшего катастрофу, не выпустил закрылки при заходе на посадку, хотя того требовали инструкции, следует из отчета.

"В режиме "direct mode"/"минимальный режим fcs" автоматический выпуск тормозных щитков не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил", - отмечает Росавиация.

В документе говорится, что экипаж не превысил предельно допустимую скорость захода на посадку, но самолет садился с превышением максимальной массы на 1,6 тонн: "Снижение по глиссаде осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155 -160 узлов (287-296 километров в час). Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов".

Капитан перед аварией несколько раз пытался отклонить самолет то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием, пересказывает агентство документ Росавиации. "Командир воздушного судна выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления с большой амплитудой (вплоть до максимальных значений), что привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)", - следует из документа.

Также отмечается, что сигнализация о возгорании вспомогательной силовой установки самолета сработала за 4 секунды до его остановки, а "первое применение систем пожаротушения" - через 20 секунд после остановки. Спустя еще семь секунд после этого прекратилась запись параметрического самописца и работа двигателей, говорится в документе.

Би-би-си направила запрос в пресс-службу Росавиации, но пока не получила ответа.

Версии

Ранее источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщал, что комитет, вероятно, будет рекомендовать Росавиации проверить подготовку летного состава "Аэрофлота".

Также будут проверены характеристики режима ручного управления "Суперджетов", в том числе в случае удара молнии, рассказывал собеседник агентства.

ТАСС сообщил 15 мая со ссылкой на свой источник, что эксперты МАК опубликуют предварительные причины в течение 30 дней с момента катастрофы. Глава минтранса Евгений Дитрих заявил, что комитет, по его предположению, обнародует предварительный отчет "в пределах двух-трех месяцев".

Катастрофа пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет, выполнявший рейс Москва - Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку, после чего загорелся. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Как рассказывали в Шереметьево, командир экипажа доложил диспетчеру о возвращении в аэропорт спустя 10 минут после взлета, сообщив о сбое радиосвязи и потере автоматического управления самолетом.

Следственный комитет России (СКР) сообщал, что рассматривает несколько версий случившегося, включая ошибку пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия.

Оснований для ограничения эксплуатации "Суперджетов" ни в минтрансе, ни в Росавиации после катастрофы не нашли.

Media playback is unsupported on your device Пять фактов о "Суперджете"

Командир воздушного судна Денис Евдокимов, которого еще в день катастрофы цитировал проект Baza, объяснял, что потере радиосвязи и отказу электроники предшествовало попадание в самолет молнии.

Из его рассказа также следовало, что причиной пожара могло стать жесткое приземление с превышенной из-за полных топливных баков посадочной массой.

Почему при посадке борт несколько раз ударился о землю, Евдокимов при этом объяснить не мог. Он утверждал, что "скорости было достаточно" и "к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре".

В "Аэрофлоте" называли Евдокимова опытным пилотом с общим стажем 6,8 тыс. часов налета, из которых более 1,4 тыс. - на "Суперджетах".

Действия пилотов

15 мая газета "Коммерсант" со ссылкой на свой источник, близкий к расследованию, сообщила, что причиной катастрофы могли послужить ошибочные действия пилотов.

По данным издания, эксперты, расследующие происшествие, пришли к выводу, что во время полета в самолет действительно ударила молния, из-за чего машина перешла на аварийное электропитание и режим прямого управления полетом (Direct Mode).

Оставшись без страховки бортового компьютера, пилоты могли перелететь расчетную точку приземления в начале ВПП, а затем, перед самой посадкой, совершить опасный маневр. Как полагают эксперты, они резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета, из-за чего при приземлении борт отскочил от земли (на сленге пилотов это называется "скоростным козлом").

Несмотря на то, что инструкции предписывают уже после первого отскока прекратить посадку и начать экстренный взлет, пилоты продолжили попытки посадить машину. Когда самолет второй раз ударился о землю, его задние стойки шасси пробили топливные баки, что и привело к вытеканию керосина и возгоранию, заключили специалисты.

Теперь, как заявил источник "Коммерсанта", экспертам и следствию предстоит установить, кто из двух летчиков совершил опасные действия перед приземлением.

С учетом того, что управление SSJ100 осуществляется с помощью рукояток-джойстиков, которыми пилоты передают команды в бортовой компьютер, на выявление виновного много времени не потребуется, отметил собеседник газеты.