Процесс по делу о пожаре в "Зимней вишне". Кого судят и за что

Правообладатель иллюстрации Danil Aikin/TASS

В Кемерово начался судебный процесс по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". На скамье подсудимых семь человек, лишь одна из обвиняемых частично признает вину. Русская служба Би-би-си рассказывает, кого судят и в чем состоит обвинение.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По версии следствия, возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и батутный центр.

Назначенная Следственным комитетом России (СКР) экспертиза электрооборудования показала, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, расположенном над детским "сухим" бассейном на последнем этаже ТЦ - его могла залить талая вода с крыши.

Посетители оказались заперты в кинозалах. В кино были семьи, а также дети, которые приехали целыми классами из области. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в пожаре.

Дело рассматривает Заводский районный суд Кемерово, но заседание проходило в более просторном помещении Ленинского районного суда, чтобы попасть туда смогло больше людей.

Кого судят

На скамье подсудимых - семь человек: бывший гендиректор компании-собственника ТЦ Юлия Богданова, технический директор центра Георгий Соболев, управляющая центра Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор" (обслуживала пожарную сигнализацию в ТЦ) Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Кроме того, Следственный комитет завершил расследование в отношении начальника службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина. Его дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, завершается сбор доказательств в отношении начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, ее заместителя Светланы Шенгерей и гендиректора ООО "ИСК Ресурс" Никиты Чередниченко.

Окончены следственные действия в отношении бывшего главы кемеровского МЧС Александра Мамонтова и его подчиненного Григорий Терентьева. Сейчас они знакомятся с материалами дела, которое выделено в отдельное производство.

Еще один подозреваемый, бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания была основным собственником сгоревшего здания) Вячеслав Вишневский, с 2016 года жил в Польше. В конце марта 2019 года он был задержан, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

В чем их обвиняют

На заседании прокурор заявил, что гендиректор компании-собственника "Зимней вишни" Юлия Богданова "создала преступную группу", в целях наживы игнорировавшую требования пожарной безопасности в торговом центре.

Правообладатель иллюстрации Danil Aikin/TASS Image caption По версии следствия, Юлия Богданова создала "преступную группу", в целях наживы игнорировавшую требования пожарной безопасности

"Богданова как организатор преступной группы распределила обязанности между Судденок и Соболевым, приняв их на руководящие должности. В ее обязанности входило распределение средств в виде зарплаты. Судденок и Соболев должны был игнорировать и скрывать нарушения пожарной безопасности", - заявил в суде прокурор (цитата по Интерфаксу).

В обоснование версии о существовании преступной группы прокурор привел следующие признаки: сплоченность группы, наличие руководителя, планирование преступления, распределение ролей, существование группы за счет распределение незаконной прибыли.

"Для придания видимой законности своей деятельности с Судденок и Соболевым были заключены трудовые договора. Для получения прибыли и придания видимости законности деятельности, был заключён договор с компанией "Системный интегратор", которая должна была оказывать консультации по пожарной сигнализации, проводить ее текущий и аварийный ремонт", - пояснил обвинитель.

Юлию Богданову, Надежду Судденок, Георгия Соболева и Сергея Антюшина обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ), и в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 219). По этой же статье обвинение предъявлено Игорю Полозиненко.

Сергею Генину предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293).

Как заявил в суде обвинитель, охранник Антюшин, увидев через видеокамеры задымление и зная о возгорании, отключил пожарную сигнализацию и не запустил ее в ручном режиме. Это замедлило эвакуацию и привело к гибели людей, сказал прокурор. Кроме того, по данным прокуратуры, он не обеспечивал эвакуацию, зная о закрытых дверях эвакуационных выходов. Также он не вышел встречать пожарных и не отправил спасателей к месту большого скопления людей.

Правообладатель иллюстрации Dnil Aikin/TASS Image caption Управляющая ТЦ Надежда Судденок - единственная, кто частично признал вину

Начальник пожарного караула Генин, по версии обвинения, находясь в горящем здании, получил от очевидца сведения о коротком пути к зрителям в зале кинотеатра, но направил свое звено другим путем. Пройти там не удалось, и в итоге пожарные все равно пошли по пути, предложенному ранее очевидцем, потеряв из-за неверного решения много времени.

Версия защиты

Управляющая ТЦ Надежда Судденок - единственная, кто частично признал вину. Она заявила в суде, что не приняла все меры, которые могли бы предотвратить гибель людей.

"Признаю, что упустила контроль посещения инструктажа персоналом, не убедилась, что все сотрудники посещают сто процентов программы обучения действиям в подобных ситуациях. Признаю, что не приняла все меры", - сказала Судденок, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли она вину по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (цитата по РИА Новости).

Экс-глава компании-собственника торгового центра Юлия Богданова сказала, что не готова выразить свое отношение к предъявленным ей обвинениям. Александр Никитин, Игорь Полозиненко, Сергей Генин и Сергей Антюшин заявили, что не согласны с предъявленным обвинением.

Технический директор ТЦ Георгий Соболев не согласился с тем, что действовал в составе преступной группы. Отношение к обвинению и своей вине он сформулировать не смог, попросив разрешить ему сделать это позже.