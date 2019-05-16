Посетителю ресторана в Манчестере по ошибке подали вино за 4,5 тыс. фунтов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Посетителю ресторана по ошибке подали вино Шато ле Пен Помроль 2001 года

Посетителю ресторана в Британии по ошибке принесли бутылку вина стоимостью 4,5 тыс. фунтов (около 5,8 тыс. долларов).

Официант ресторана Хоксмур в Манчестере вместо бутылки бордо стоимостью 260 фунтов (около 330 долларов) принес клиенту вино того же урожая, но в 17 раз дороже.

Ошибка обнаружилась не сразу, о чем ресторан сообщил в "Твиттере", опубликовав фотографию двух бутылок под заголовком "Выглядят весьма похоже, окей?!"

"Клиенту, которому мы вчера вечером случайно принесли бутылку Шато Ле Пен Помроль 2001 года стоимостью 4500 фунтов: надеемся, вы хорошо провели время! Нашему сотруднику, случайно подавшему не ту бутылку, желаем не унывать! Разовые ошибки случаются, а мы тебя все равно любим".

Твит ресторана набрал уже более двух тысяч перепостов и вызвал бурную реакцию в интернете. "Надо ехать в Манчестер" и "Готов поспорить, они сами бы их не отличили", - шутили пользователи.

Пресс-служба ресторана также отметила, что в тот день в заведении было полно посетителей, и ошибиться было довольно легко.

Сотрудник ресторана случайно взял другую бутылку, перепутав ее с бордо того же урожая. Вино подали к столу, и клиент ни о чем не подозревал. Ошибку заметил менеджер уже позже.

Легендарное вино

В мире всего 500 ящиков Шато Ле Пен Помроль 2001 года, как сообщает винный гид "Культовые вина" (Cult Wines).

Он описывает этот сбор так: "Его глубокий рубиновый/сливовый/пурпурный цвет сопровождается необыкновенным ароматом ликера из черной смородины Крем де Кассис, вишневого ликера, слив, лакрицы, карамели и сладкого тоста".

На винном сайте Vivino.com это вино назвали легендарным.