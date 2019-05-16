Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая. Что это означает?
Назначение инаугурации на 20 мая, по мнению многих юристов, позволит Владимиру Зеленскому уже на протяжении первой недели своего президентства распустить парламент и назначить досрочные выборы.
Верховная рада Украины назначила дату приведения избранного президентом Украины Владимира Зеленского к присяге на 20 мая.
Детали церемонии, а также список гостей, которые посетят инаугурацию, пока остаются неизвестными. В окружении Зеленского ранее заявляли о намерении провести такую инаугурацию, "которой еще не было".
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Команда Зеленского одобрила решение парламента. "Депутаты все же смогли показать результат. Пусть их решение и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось бы избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день [19 мая]", - говорится в комментарии его пресс-службы.
Страсти по дате
Согласно законодательству Украины, инаугурация избранного президента должна состояться на протяжении 30 дней с момента официальной публикации результатов выборов - то есть до 3 июня.
Однако самого Зеленского долгое ожидание, похоже, заметно нервировало. На прошлой неделе он назвал нахождение на посту главы государства Петра Порошенко "политическими судорогами хромой утки" и потребовал от Верховной рады назначить инаугурацию на ближайшее воскресенье, 19 мая.
"Не думайте о депутатских ксивах, думайте об Украине", - заявил он в видеообращении к депутатам парламента.
Предложение Зеленского не нашло поддержки у значительной части депутатского корпуса. Некоторые парламентарии заявили, что их обидел тон обращения избранного президента. Другие напоминали, что 19 мая на Украине отмечается день памяти жертв политических репрессий и что инаугурация в день траура будет выглядеть неуместной.
В итоге в парламенте были зарегистрированы семь постановлений, подразумевающие шесть различных возможных дат проведения инаугурации.
За одну из них, назначающую инаугурацию на 10 часов утра 20 мая, Верховная рада проголосовала убедительным большинством - 315 депутатов из 423.
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Выборы или не выборы?
Назначение инаугурации на 20 мая, по мнению многих юристов и политиков, открывает перед Зеленским возможность уже на протяжении первой недели своих полномочий распустить Верховную раду и назначить досрочные парламентские выборы.
Формальной причиной для прекращения полномочий парламента в таком случае будет являться отсутствие в Верховной раде коалиции депутатских фракций на протяжении более 30 дней.
Некоторые депутаты уже сейчас оспаривают правомерность вероятного роспуска парламента, однако сам Зеленский, судя по его заявлениям, убежден в том, что такое право у него будет.
Согласно украинскому законодательству, Верховная рада не может быть распущена на протяжении последних полугода своих полномочий: фактически это значит, что принять решение о судьбе парламента Зеленский должен будет до 27 мая.
Нынешний состав Верховной рады был избран в 2014 году, и сторонников Зеленского в нем явно недостаточно для того, чтобы реализовывать его многочисленные предвыборные обещания.
В тот же время его полувиртуальная партия "Слуга народа", согласно данным апрельского исследования Киевского международного института социологии, уверенно заняла бы первое место на внеочередных парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время. Но готова ли она к выборам сейчас?
Очередные парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре этого года. Наблюдатели подозревают, что Зеленский хотел бы конвертировать свою популярность в многочисленную парламентскую фракцию, не дожидаясь осени.
В случае роспуска Верховной рады внеочередные выборы могут состояться в конце июля.
Сам Зеленский до сих пор не дал однозначного ответа на вопрос о том, собирается ли он распускать нынешний состав парламента. А один из его ближайших соратников Дмитрий Разумков в понедельник заявил, что решение Зеленского о том, распускать или не распускать парламент, будет зависеть от действий депутатов.
Как пройдет инаугурация
Церемония инаугурации президента состоится в зале заседаний Верховной рады Украины.
Откроет его спикер парламента, затем глава ЦИК объявит результаты выборов, а глава Конституционного суда Украины приведет новоизбранного президента к присяге.
После этого глава ЦИК вручит Зеленскому удостоверение президента Украины, а глава Конституционного суда - официальные символы власти президента. Далее Зеленский произнесет инаугурационную речь.
В команде самого Зеленского намекают, что церемония приведения президента к присяге будет нетривиальной.
"Мы думаем о "фишечках", - заявил в интервью изданию "Украинская правда" коллега Владимира Зеленского, сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк. - Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем… А потом - мы еще что-то придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересное".