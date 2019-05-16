Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая. Что это означает?

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Сам избранный президент хотел вступить в должность 19 мая, однако Верховная рада Украины не поддержала его предложение

Назначение инаугурации на 20 мая, по мнению многих юристов, позволит Владимиру Зеленскому уже на протяжении первой недели своего президентства распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Верховная рада Украины назначила дату приведения избранного президентом Украины Владимира Зеленского к присяге на 20 мая.

Детали церемонии, а также список гостей, которые посетят инаугурацию, пока остаются неизвестными. В окружении Зеленского ранее заявляли о намерении провести такую инаугурацию, "которой еще не было".

Команда Зеленского одобрила решение парламента. "Депутаты все же смогли показать результат. Пусть их решение и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось бы избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день [19 мая]", - говорится в комментарии его пресс-службы.

Страсти по дате

Согласно законодательству Украины, инаугурация избранного президента должна состояться на протяжении 30 дней с момента официальной публикации результатов выборов - то есть до 3 июня.

Однако самого Зеленского долгое ожидание, похоже, заметно нервировало. На прошлой неделе он назвал нахождение на посту главы государства Петра Порошенко "политическими судорогами хромой утки" и потребовал от Верховной рады назначить инаугурацию на ближайшее воскресенье, 19 мая.

"Не думайте о депутатских ксивах, думайте об Украине", - заявил он в видеообращении к депутатам парламента.

Предложение Зеленского не нашло поддержки у значительной части депутатского корпуса. Некоторые парламентарии заявили, что их обидел тон обращения избранного президента. Другие напоминали, что 19 мая на Украине отмечается день памяти жертв политических репрессий и что инаугурация в день траура будет выглядеть неуместной.

В итоге в парламенте были зарегистрированы семь постановлений, подразумевающие шесть различных возможных дат проведения инаугурации.

За одну из них, назначающую инаугурацию на 10 часов утра 20 мая, Верховная рада проголосовала убедительным большинством - 315 депутатов из 423.

Выборы или не выборы?

Назначение инаугурации на 20 мая, по мнению многих юристов и политиков, открывает перед Зеленским возможность уже на протяжении первой недели своих полномочий распустить Верховную раду и назначить досрочные парламентские выборы.

Формальной причиной для прекращения полномочий парламента в таком случае будет являться отсутствие в Верховной раде коалиции депутатских фракций на протяжении более 30 дней.

Некоторые депутаты уже сейчас оспаривают правомерность вероятного роспуска парламента, однако сам Зеленский, судя по его заявлениям, убежден в том, что такое право у него будет.

Согласно украинскому законодательству, Верховная рада не может быть распущена на протяжении последних полугода своих полномочий: фактически это значит, что принять решение о судьбе парламента Зеленский должен будет до 27 мая.

Нынешний состав Верховной рады был избран в 2014 году, и сторонников Зеленского в нем явно недостаточно для того, чтобы реализовывать его многочисленные предвыборные обещания.

В тот же время его полувиртуальная партия "Слуга народа", согласно данным апрельского исследования Киевского международного института социологии, уверенно заняла бы первое место на внеочередных парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время. Но готова ли она к выборам сейчас?

Очередные парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре этого года. Наблюдатели подозревают, что Зеленский хотел бы конвертировать свою популярность в многочисленную парламентскую фракцию, не дожидаясь осени.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Инаугурация Зеленского пройдет в зале заседаний Верховной рады. Не исключено, что вскоре избранный президент распустит парламент

В случае роспуска Верховной рады внеочередные выборы могут состояться в конце июля.

Сам Зеленский до сих пор не дал однозначного ответа на вопрос о том, собирается ли он распускать нынешний состав парламента. А один из его ближайших соратников Дмитрий Разумков в понедельник заявил, что решение Зеленского о том, распускать или не распускать парламент, будет зависеть от действий депутатов.

Как пройдет инаугурация

Церемония инаугурации президента состоится в зале заседаний Верховной рады Украины.

Откроет его спикер парламента, затем глава ЦИК объявит результаты выборов, а глава Конституционного суда Украины приведет новоизбранного президента к присяге.

После этого глава ЦИК вручит Зеленскому удостоверение президента Украины, а глава Конституционного суда - официальные символы власти президента. Далее Зеленский произнесет инаугурационную речь.

В команде самого Зеленского намекают, что церемония приведения президента к присяге будет нетривиальной.

"Мы думаем о "фишечках", - заявил в интервью изданию "Украинская правда" коллега Владимира Зеленского, сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк. - Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем… А потом - мы еще что-то придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересное".