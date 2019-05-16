Мотузная решила отсудить у государства 1 млн рублей. Ее преследовали за мемы

Правообладатель иллюстрации VK.COM/MARIYA MOTUZNAYA

Адвокат россиянки Марии Мотузной Алексей Бушмаков подал в районный суд Барнаула иск о компенсации морального вреда. Мотузная намерена отсудить один миллион рублей за незаконное уголовное преследование за картинки "ВКонтакте".

Скан документа она выложила в своем "Твиттере".

Согласно исковому заявлению, ответчиком является министерство финансов России в лице Управления федерального казначейства по Алтайскому краю.

Как отмечает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, Мотузную допрашивали и пытались склонить к явке с повинной на основании доноса, а также обыскивали ее дом, несколько раз предъявляли обвинение и включили в список экстремистов.

Мария Мотузная стала обвиняемой по делу о возбуждении ненависти (ст. 282.1 УК) и оскорблении чувств верующих (148.1 УК) летом прошлого года. В своем "Твиттере" девушка написала, что поводом для обвинений стали картинки, которые она сохраняла на своей старой странице "ВКонтакте".

Мотузная рассказала, что 8 мая в ее квартиру пришли с обыском, изъяли домашний компьютер и телефон, после чего отвезли на допрос, где показали скриншоты картинок, которые она сохраняла в 2015 году - мемы на религиозную тему, а также мемы, где речь идет о чернокожих.

В августе 2018 года дело Мотузной начал рассматривать Индустриальный районный суд Барнаула. В октябре суд вернул ее дело на доследование прокурору, и Мотузная уехала в Киев, а затем в Литву, нарушив подписку о невыезде.

В январе Следственный комитет прекратил уголовное дело против Мотузной в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи. Вскоре после этого прокуратура Индустриального района Барнаула прислала россиянке письмо с официальными извинениями за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

В апреле Мотузная написала в своем "Телеграм"-канале, что скучает по родине и задумывается о возвращении домой.