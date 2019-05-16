Правообладатель иллюстрации Zurab Dzhavadze/tass Image caption Алешковского лишили бонусных миль за критические высказывания об "Аэрофлоте"

Пресненский суд Москвы отклонил иск соучредителя благотворительного фонда "Нужна помощь" Мити Алешковского в адрес директора "Аэрофлот" Виталия Савельева. Алешковский утверждает, что лишился бонусных миль после того, как раскритиковал компанию в соцсетях. Он требовал вернуть ему мили и восстановить статус "платинового" клиента компании.

О том, что иск отклонен, сообщие в Telegram-канале глава правозищитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката "Агоры" Дмитрия Джулая, который представлял интересы Алешковского.

"Суд решил в удовлетворении исковых требований Алешковскому отказать", - цитирует слова судьи корреспондент агентства РИА Новости.

16 ноября прошлого года Алешковский опубликовал твит с фотографией документа за подписью Виталия Савельева, который запрещает сотрудникам "Аэрофлота" пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами с камерами в рабочее время.

Подлинность документа подтвердили в "Аэрофлоте".

Через неделю Алешковскому пришло письмо, в котором его извещали, что он лишен бонусов и статуса "платинового" клиента. Близкий к авиакомпании источник говорил газете "Ведомости", что его лишили миль не только из-за публикации в "Твиттере", но и из-за неоднократных оскорбительных высказывания в отношении руководства компании.

В правилах программы лояльности "Аэрофлот Бонус" говорится, что в ряде случаев авиакомпания оставляет за собой право заблокировать или закрыть счет участника программы, аннулировать все набранные им мили, элитный уровень и другие привилегии в программе без возмещения каких-либо расходов, убытков и компенсаций. Алешковский подтверждал "Ведомостям", что был ознакомлен с правилами бонусных программ.

Лишить статуса и накопленных миль "Аэрофлот" может за "размещение участником публикаций, содержащих заведомо ложную информацию, и/или сведений, порочащих деловую репутацию "Аэрофлота" в интернете и/или печатных СМИ", а также за "совершение участником действий по отношению к работникам "Аэрофлота", совершенных как лично, так и посредством отзывов и публикаций в их адрес в интернете и/или печатных СМИ".

Алешковский решение суда пока не комментировал. Ранее он заявлял, что считает решение лишить его бонусов нарушением его права на свободу слова и 29-й статьи конституции России, которая гарантирует гражданам право на свободное распространение информации. В ноябре суд постановил привлечь к иску жену Алешковского, так как ее "золотая" бонусная карта была понижена в статусе до базовой.