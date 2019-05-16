В Германии представили летающее такси без водителя

Правообладатель иллюстрации Lilium Image caption Разработчики летающего такси из компании Lilium рядом со своим детищем

Немецкий стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного автономного летающего такси. В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире.

По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился.

Питаемый электроэнергией аппарат способен преодолеть 300 км за час.

Несколько других компаний уже испытывали подобные аппараты, но ни один из них не берет на борт больше двух человек.

Правообладатель иллюстрации Lilium Image caption Работу аппарата обеспечивают 36 электродвигателей

Исполнительный директор и один из сооснователей Lilium Дэниел Виганд сказал: "Мы всегда стремились увеличить число мест с двух до пяти - это открывает небо гораздо большему числу путешественников".

Летающее такси приводят в движение 36 электромоторов, что позволяет ему взлетать и садиться вертикально.

В компании утверждают, что одной зарядки хватает на час полета.

Теперь аппарату предстоит пройти новые летные испытания.

Lilium надеется запустить модель в массовое производство в середине 2020-х годов.

Автономные летающие такси уже тестируются европейским авиаконцерном Airbus, компанией Uber и несколькими стартапами.

Сторонники этого средства передвижения утверждают, что летающие такси повысят мобильность городского населения и помогут снизить уровень загрязнения окружающей среды.