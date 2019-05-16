В Германии представили летающее такси без водителя
Немецкий стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного автономного летающего такси. В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире.
По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился.
Питаемый электроэнергией аппарат способен преодолеть 300 км за час.
Несколько других компаний уже испытывали подобные аппараты, но ни один из них не берет на борт больше двух человек.
Исполнительный директор и один из сооснователей Lilium Дэниел Виганд сказал: "Мы всегда стремились увеличить число мест с двух до пяти - это открывает небо гораздо большему числу путешественников".
Летающее такси приводят в движение 36 электромоторов, что позволяет ему взлетать и садиться вертикально.
В компании утверждают, что одной зарядки хватает на час полета.
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Теперь аппарату предстоит пройти новые летные испытания.
Lilium надеется запустить модель в массовое производство в середине 2020-х годов.
Автономные летающие такси уже тестируются европейским авиаконцерном Airbus, компанией Uber и несколькими стартапами.
Сторонники этого средства передвижения утверждают, что летающие такси повысят мобильность городского населения и помогут снизить уровень загрязнения окружающей среды.