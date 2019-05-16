Новый запрет на аборты в США - теперь и в Миссури

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники и противники абортов регулярно отмечают годовщину решения Верховного суда США 1973 года, легализовавшего аборты в стране

Законодатели американского штата Миссури приняли законопроект, запрещающий аборты на сроке более восьми недель практически при любых обстоятельствах.

Законопроект в четверг утром одобрили 24 сенатора штата, против высказались 10. Большинство в сенате принадлежит республиканцам.

Теперь проект предстоит одобрить нижней палате конгресса штата и его губернатору Майку Парсону - тоже республиканцу.

Если законопроект пройдет эти стадии и вступит в силу, аборты на сроках позже восьми недель станут в Миссури незаконными практически во всех случаях - включая изнасилование и инцест.

Сенатор-демократ Джилл Шуп обвинила законодателей в "нежелании понять, что все женские жизни устроены по-разному".

Однако сенаторы-республиканцы Дэйв Шатц и Калеб Роуден обнародовали совместное заявление, в котором похвалили законопроект как утверждающий "право на жизнь".

Голосование в сенате Миссури произошло вскоре после того, как губернатор штата Алабама подписал практически полный запрет на аборты на территории штата, что немедленно вызвало протесты сторонников права на аборт.

Среди других штатов, рассматривающих подобное законодательство, - Арканзас, Джорджия, Кентукки и Огайо.

Большинство подобных законов оспаривалось в судах. Сторонники права на аборт надеются на это и сейчас - они хотят, чтобы теперь дело дошло до Верховного суда как противоречащее знаменитому решению 1973 года, легализовавшему аборты на территории США.

В начале года Верховный суд блокировал применение на практике новых ограничений на аборты, принятых в штате Луизиана. Однако это решение было принято с минимальным перевесом и будет вновь рассматриваться в суде.

Почему сейчас?

Голосование в сенате Миссури в целом укладывается в общее настроение в стране в том, что касается абортов. Их противники активно лоббируют новые законы, ограничивающие или запрещающие аборты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С назначением Трампом новых судей в Верховный суд баланс в нем изменился в пользу консреваторов

В определенной мере их вдохновляет назначение президентом Трампом двух новых судей в Верховный суд. Назначение Нила Горсача и Бретта Кавано дало первес консерваторам в девятиместной палате Верховного суда.

Они не скрывают, что их цель - пересмотр или полная отмена решения 1973 года.

За что голосовали в Миссури?

Законопроект, неофициально известный как "Миссури стоит за нерожденных", запрещает аборты практически во всех случаях.

Media playback is unsupported on your device "Почему вы все хотите иметь власть над нашими телами?" Запрет абортов в Алабаме

Доктора, производящие аборты на сроках более восьми недель, рискуют получить до 15 лет тюрьмы. При этом пациенткам уголовное преследование не угрожает.

Губернатор Май Парсон, поддерживающий законопроект, утверждает, что его принятие позволит штату стать "одним из самых сторонников права на жизнь в стране".

Какие ограничения принимают в других штатах?

С начала года губернаторы четырех штатов - Джорджии, Кентукки, Миссисипи и Огайо, - подписали законы, запрещающие аборты в случае, если доктора могут расслышать сердцебиение плода.

Оппоненты утверждают, что это равносильно полному запрету абортов, поскольку сердечная активность плода может быть обнаружена на сроках от шести недель, когда женщина может еще и не подозревать, что беременна.

Всего же 28 штатов в настоящее время рассматривают те или иные законодательные меры по запрету или ограничению абортов.