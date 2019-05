Сергей Лазарев вышел в финал конкурса "Евровидение" в Израиле

Правообладатель иллюстрации Reuters

Представитель России на песенном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев прошел по итогам голосования в финал, который состоится Тель-Авиве в субботу.

В четверг прошел второй полуфинал конкурса. Вместе с Лазаревым в финал вышли представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Представители Армении, Ирландии, Молдавии, Латвии, Румынии, Австрии, Хорватии, Литвы выбыли из конкурса.

Сергей Лазарев во второй раз участвует в "Евровидении". В 2016 году на конкурсе в Стокгольме он занял третье место с композицией You Are The Only One, написанной Филиппом Киркоровым.

Как сообщает официальный "Твиттер" конкурса, Лазарев выступит в первой половине финального концерта, который пройдет на сцене Выставочного центра Тель-Авива в субботу вечером.

На пресс-конференции по итогам полуфинала Лазарев рассказал, что перед выступлением у него были проблемы с шеей. Он предположил, что виной этому стали мощные кондиционеры на конкурсной площадке. "Все здесь умирают, очень холодно, голос умирает. Убавьте кондиционеры, это желание всех", - сказал он.

"Я рад вернуться". Сергей Лазарев о "Евровидении", ЛГБТ-сообществе и сыне

По итогам первого полуфинала в финал вышли музыканты из Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

В финал автоматически выходят участники из стран-основателей конкурса - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, а также Израиля, одержавшего победу в прошлом году.