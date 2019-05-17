Пресса Британии: Тереза Мэй уходит, кто станет лидером тори?

В обзоре британской прессы 17 мая:

Разброд у консерваторов: Тереза Мэй готова уйти

Британский премьер-министр Тереза Мэй согласилась уйти в отставку летом до начала парламентских каникул в июле, пишут британские издания.

Согласно договоренности Мэй с однопартийцами, дата ее отставки будет объявлена после голосования парламента по соглашению о выходе из ЕС. Предполагается, что оно состоится 5 июня. После этого Мэй договорится о сроках выборов нового лидера Консервативной партии.

Отставка Мэй случится независимо от того, какой результат будет иметь голосование.

Учитывая тот факт, что выбор нового партийного лидера занимает минимум три недели, Мэй должна покинуть свой пост до 30 июня, пишет Daily Telegraph.

В глазах Мэй были слезы, сообщает издание, когда парламентарии отвергли ее просьбу дать больше времени, и заявили ей, что их терпение на исходе.

В марте премьер-министр в ходе встречи с консерваторами согласилась покинуть свой пост в случае, если парламент отклонит ее предложения по "брекситу".

Установив дату голосования в среду, Мэй надеялась получить для себя несколько дополнительных недель на посту премьера, пишет Daily Telegraph. Однако она опасалась, что если не согласится уйти при любом исходе голосования, парламентарии снова отклонят соглашение о выходе из ЕС, лишь бы избавиться от нее.

"Позвольте мне разобраться с "брекситом", можете во всем винить меня, а затем Консервативная партия сможет двигаться дальше и подвести эту печальную главу к концу", - говорила Мэй на последней встрече с тори.

Согласно данным близким к тори источников Financial Times, если соглашение по "брекситу" в парламенте будет достигнуто, что зависит от поддержки лейбористов, Мэй попытается провести спорный законопроект через Палату общин.

Спустя пару часов после встречи Мэй с однопартийцами член Палаты общин Борис Джонсон сообщил, что хочет сделать вторую попытку в борьбе за лидерство тори. В прошлый раз, в 2016 году, он в последний момент снял свою кандидатуру, заявив, что не считает, что может быть лидером партии. Тогда фаворитом гонки стала Тереза Мэй.

Главной задачей для Джонсона, пишет Independent, будет убедить парламент в том, что он способен на лидерство, учитывая его разнородные достижения на посту министра иностранных дел.

Среди других возможных кандидатов на лидерство британские СМИ называют министра иностранных дел Джереми Ханта, министра внутренних дел Саджида Джавида, министра юстиции Майкла Гоува и министра здравоохранения Мэттью Хэнкока.

Евроскептиков же, вроде Джонсона или министра по "брекситу" Доминика Рааба, могут видеть в качестве лидеров, способных провести "правильный "брексит".

Большинство в правительстве считают самым вероятным сценарием то, что соглашение Мэй будет отклонено в июне, пишет Financial Times. И даже если его удастся провести, лейбористы будут препятствовать ему на других этапах.

Нападки на Huawei: Британия может пойти по пути США и Австралии

В Британии вслед за США хотят запретить деятельность китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в сети 5G.

В то время как компания презентует в Британии новые продукты, местные СМИ выходят со статьями, размышляющими о перспективах китайского производителя.

Так, в отчете, подготовленном аналитическим центром Henry Jackson Society, членом Консервативной партии Бобом Сили и двумя учеными, говорится, что Huawei нужно запретить доступ к 5G-сети в Британии, так как его деятельность подвержена влиянию китайского государства, и компания "давно обвиняется в шпионаже", пишет Guardian. Хотя доказательств этим утверждениям так и не появилось, необходимо использовать превентивные меры, говорится в отчете.

В предисловии к отчету экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав пишет: "Мы должны сделать вывод, что участие Huawei представляет потенциальную угрозу безопасности для Великобритании".

"Внедрение 5G представляет собой технологический переломный момент в плане рисков, который будет иметь далеко идущие последствия для национальной безопасности Великобритании и почти всех аспектов гражданской жизни страны", - пишет Дирлав.

В отчете подчеркивается, что такие страны как США и Астралия оценили Huawei как "производителя высокой степени риска".

Тем не менее, Питер Мандельсон, бывший комиссар ЕС по торговле и президент Британско-китайского центра, целью которого является содействие диалогу между двумя странами, обвинил США в "разжигании истерии" по поводу Huawei, "поскольку Трамп руководит политической и коммерческой программой против Китая".

Несмотря ни на что, в четверг 16 мая Huawei представили в Британии первый коммерческий смартфон с поддержкой сетей 5G. В компании заявили, что намерены начать его продажи в июне. Ожидается, что сотовая сеть пятого поколения появится в Британии 3 июля.

В прошлом месяце Тереза Мэй после встречи с Советом национальной безопасности одобрила работу Huawei на территории Великобритании. В утекшем отчете о встрече говорится, что пять министров выразили обеспокоенность по поводу китайской компании.

В Huawei заявляют, что никогда не участвовали в шпионаже, и не позволяли китайским властям взламывать собственные технологии. Основатель компании Жэнь Чжэнфэй заявил, что скорее закрыл бы компанию, нежели распорядился бы вести слежку по поручению властей Китая.

Отчет в компании назвали "длинным в плане политически мотивированных намеков, но коротким в плане фактов", добавив, что продукты компании за последние 32 года не были замечены ни в каких историях относительно кибербезопасности.

В четверг 16 мая министерство торговли США решило внести Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".

Американские власти обвиняют Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать осуществлению правосудия в ходе расследования этих нарушений в США.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.

Крымский мост: Украина жалуется на массовые задержки в портах

Из-за Крымского моста в украинских портах наблюдаются задержки в проходе судов, пишет Financial Times.

В течение года с момента открытия моста задержки в прохождении судов через украинские порты Азовского моря - Мариуполь и Бердянск - увеличились с семи часов (июнь 2018 года) до более чем пяти дней в ноябре, согласно данным украинского аналитического центра Maidan of Foreign Affairs.

К задержкам приводит конструкция моста, которая позволяет пропускать судна высотой до 35 метров, а также более строгие досмотры и задержания российским флотом и береговой охраной.

Согласно данным украинских властей, обработка груза в Мариуполе упала почти на 70%, а в Бердянске - на 50% с 2014 года. Потери в портах и в целом по стране Украина оценивает в 400 млн долларов.

Захват Россией Азовского моря делает будущее портов весьма мрачным, говорит вице-адмирал Эрве Блежан, заместитель командующего Союзным морским командованием НАТО.

Западный дипломат в Киеве заявляет изданию, что перемены в этом регионе зависят "главным образом от России", добавляя, что Украина "платит высокую цену за этот конфликт и хотела бы получить решение".

В российском МИДе же говорят, что Украина "не заинтересована" в дальнейших переговорах и использует Азовское море в "пропагандистских целях".

Москва оценивает мост как успех, позволивший снизить стоимость товаров, раньше завозимых с материковой части России, и привлечь в Крым 6,8 миллионов туристов в прошлом году, пишет издание. В декабре планируется завершить железную дорогу, и число туристов предположительно увеличится.

24 украинских военных были задержаны в конце ноября, когда три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир) попытались осуществить переход из порта Одессы в порт Мариуполя через Керченский пролив.

Решением судов в Симферополе и Керчи они были арестованы на два месяца. Их обвинили в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Украина обвинила Россию в вооруженной агрессии. Западные страны потребовали немедленного освобождения моряков и кораблей. В Москве инцидент называют провокацией накануне президентских выборов на Украине.

Украина настаивает на международном статусе Керченского пролива и обвиняет Россию в препятствовании судоходству.