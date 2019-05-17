Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Челси Мэннинг отказалась сотрудничать с большим жюри - расширенной коллегией присяжных. Она против засекреченности дела WikiLeaks

Информаторa WikiLeaks Челси Мэннинг вновь отправили в тюрьму за отказ давать показания суду США по делу организации и ее основателя Джулиана Ассанжа. Через месяц ей придется платить за отказ от дачи показаний штраф - по 500 долларов в день, а через два месяца - по 1000 долларов.

Бывший аналитик военной разведки США Челси Мэннинг снова оказалась в заключении, всего после недели на свободе. Причина - отказ Мэннинг отвечать на вопросы большого жюри - это расширенная коллегия присяжных - по делу WikiLeaks.

Американские законы расценивают отказ от дачи показаний как неуважение к суду, которое, в свою очередь, грозит тюремным заключением. Именно его Мэннинг и получила по решению Энтони Тренги, судьи окружного суда города Александрии, штат Вирджиния.

Более того, через 30 дней Мэннинг придется платить штраф - по 500 долларов в день - если она так и не выступит перед большим жюри. Через 60 дней сумма штрафа вырастет до 1000 долларов в день.

Это редкость - суды в США чаще штрафуют за отказ от показаний компании, а не физических лиц, отмечается в заявлении адвокатов Мэннинг, опубликованном в ее "Твиттере".

Как прошел суд

Мэннинг на заседании суда вечером в четверг объявила, что "скорее умрет от голода, чем изменит свои взгляды" по поводу дачи показаний. Судья же перед вынесением решения отметил, что "нет ничего позорного в том, чтобы исполнять обязательства гражданина США".

Он выразил надежду, что находясь в заключении, "госпожа Мэннинг подумает над принципами, которые, по ее словам, она поддерживает", и о том, "стоят ли эти взгляды цены, которую она за них платит".

Адвокаты Мэннинг утверждали, что ее не следует сажать в тюрьму, поскольку она доказала, что не ответит на вопросы большого жюри независимо от того, как долго проведет в заключении.

Согласно федеральному закону, свидетель, отказывающийся давать показания, может быть отправлен в тюрьму за неуважение к суду, если есть вероятность того, что заключение заставит его изменить взгляды и ответить на вопросы суда или присяжных. Адвокаты ранее настаивали, что лишение Мэннинг свободы становится карательным, поскольку предавать свои принципы она не собирается.

Из зала суда Мэннинг отправили в тюрьму Александрии. Если она не согласится ответить на вопросы присяжных, ей придется провести в заключении до 18 месяцев - пока не истекут полномочия большого жюри.

Решение не стало неожиданностью для Мэннинг и ее адвокатов. В 2019 году она уже провела 62 дня в заключении по аналогичному решению того же суда. На свободу информатор WikiLeaks вышла всего неделю назад, и уже тогда знала, что 16 мая ей вновь нужно будет предстать перед судом.

"Мы, конечно, разочарованы результатами сегодняшних слушаний", - сказала адвокат Мэннинг Мойра Мельцер-Коэн.

Почему Мэннинг не дает показания?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мэннинг уже отсидела 62 дня за отказ отвечать на вопросы большого жюри

Информатор WIkiLeaks объясняла, что не собирается давать показания, потому что она против засекреченности процесса и самого расследования по делу WikiLeaks. Она также говорила, что еще во время военного трибунала по своему делу в 2010 году рассказала все, что знает.

Перед заседанием суда в четверг Мэннинг подтвердила журналистам, что "не собирается подчиняться большому жюри". По ее мнению, цель присяжных - реорганизовать военный трибунал.

Кроме того, Мэннинг не устроили условия дачи показаний присяжным - прокуроры предоставили ей иммунитет в обмен на то, что она ответит на вопросы большого жюри, но это исключило ее возможность пользоваться пятой поправкой к конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Главный федеральный прокурор восточного округа Вирджинии Захари Тервиллигер заявил журналистам, что его команда только добивается от Мэннинг показаний по делу WikiLeaks и не более того.

"Все, чего мы хотим, - это чтобы она честно отвечала на вопросы, как того требует наша конституционная республика от наших граждан", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какой у гособвинителей интерес к Мэннинг, Тервиллигер сказал, что "не вправе обсуждать" детали расследования. "У нас есть законно обоснованная причина для того, чтобы добиваться ее показаний, и мы будем продолжать это делать", - добавил он.

Что за дело WikiLeaks?

Media playback is unsupported on your device Три факта о деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

В США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа обвиняют в сговоре с целью взлома государственной компьютерной системы. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

По версии следствия, он руководил действиями Мэннинг в 2010 году, чтобы получить от информатора, на тот момент младшего военного аналитика разведки США более 725 тыс. засекреченных документов - дипломатических депеш и отчетов о военных действиях, материалов Пентагона, госдепартамента и других госорганов США.

Утечка стала одной из крупнейших в истории США. Мэннинг отсидела за передачу секретных документов WikiLeaks семь лет.

Ассанж же скрывался от американских властей. Он получил убежище и жил в посольстве Эквадора в Лондоне с августа 2012 года по апрель 2019-го, когда ему отказали в дальнейшем проживании на территории дипмиссии.

Эквадорские власти обвинили его в шпионаже и нарушении условий пребывания в посольстве. Британские правоохранительные органы арестовали его по запросу США. Сейчас суд в Лондоне рассматривает дело об экстрадиции Ассанжа.

Media playback is unsupported on your device Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован

Выдачи основателя WikiLeaks добиваются не только США. В Швеции его подозревают в преступлениях на сексуальной почве. В 2012 году британский суд распорядился об аресте Ассанжа по делу о выдаче шведским властям, но тот укрылся в посольстве Эквадора. Следствие в 2017 году прекратили, но 13 мая, когда Ассанжа уже выгнали с территории эквадорской дипмиссии, шведская прокуратура возобновила расследование.

1 мая лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения. Его признали виновным в нарушении судебного распоряжения, по которому семь лет назад он вышел на свободу под залог, что и позволило ему впоследствии укрыться в посольстве Эквадора.

При этом в США WikiLeaks фигурирует и в другом расследовании - о вмешательстве России в президентские выборы в США, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Летом 2016 год сайт проекта опубликовал массив электронных писем руководителей Демократической партии. Власти США обвинили в хакерской атаке на серверы демократов российскую военную разведку. Кремль все обвинения отвергает.

Считается, что публикация нанесла урон рейтингу кандидата в президенты, демократке Хиллари Клинтон. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн утверждал, что его клиент, будучи еще кандидатом в президенты, знал о готовящейся публикации. Трамп это отрицает.

Чем известна Челси Мэннинг?

Мэннинг арестовали в 2010 году, в 2013 она получила 35 лет лишения свободы за передачу секретных информации WikiLeaks. Пол и имя она сменила в тюрьме. Она дважды пыталась покончить с собой в заключении, протестуя против условий содержания.

В январе 2017 года Барак Обама, покидая президентский пост, смягчил приговор Мэннинг, и в мае 2017 года она вышла из военной тюрьмы в Канзасе - на 28 лет раньше срока.

В сентябре 2016 года Ассанж говорил, что готов сдаться американским властям, если те помилуют информатора.