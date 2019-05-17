Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники легализации гей-браков вышли на улицы Тайбэя

Парламент Тайваня проголосовал за легализацию однополых браков. Таким образом, остров, который Китай считает своей провинцией, стал первым местом в Азии, узаконившим гей-союзы.

За законопроект о легализации однополых браков проголосовали 66 парламентариев, против - 27.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Тайваня Цай Инвэнь - первая женщина, избранная на этот пост в 2016 году.

"17 мая 2019 года в Тайване победила любовь. Мы сделали большой шаг на пути к равенству и сделали Тайвань лучшей страной", - написала она в "Твиттере".

Перед голосованием Цай Инвэнь заявила: "Сегодня у нас есть шанс сделать историю и показать, что прогрессивные ценности могут укорениться в восточноазиатском обществе".

Дебаты по поводу легализации однополых браков шли в Тайване давно.

Юридически однополые союзы признавались в некоторых штатах и муниципалитетах, а ежегодный гей-парад в Тайване считается крупнейшим в Азии. В то же время внесение законопроекта о легализации гей-браков вызвало в Тайване протесты.

В мае 2017 года Высший суд Тайваня постановил, что определение брака как союза между мужчиной и женщиной, записанное в гражданском кодексе, является антиконституционным. Судьи дали парламенту два года, чтобы исправить ситуацию.

Законодатели рассмотрели три законопроекта и в итоге приняли тот, в котором союзы между представителями одного пола называются браками. В других законопроектах были определения "однополые семейные отношения" и "однополые союзы".

Кроме того, закон, принятый парламентом, был единственным, который предоставлял однополым парам права на усыновление.

Материковый Китай утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году. С тех пор остров управляется собственной администрацией, однако Пекин продолжает считать его китайской провинцией и требовать его возвращения в состав КНР.

Нынешняя администрация Тайваня во главе с Цай Инвэнь отказывается признавать принцип "одного Китая" и выступает против сближения с КНР.

Подавляющее большинство стран не признают суверенитет Тайваня. В качестве независимого государства его признают только 17 стран, в Европе это только Ватикан.