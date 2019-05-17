66 млн лет назад астероид уничтожил динозавров. А клопы выжили

Правообладатель иллюстрации Mike Siva-Jothy Image caption Вблизи хорошо видны ротовые части постельного клопа, с помощью которых он сосет кровь

Ученые, исследовавшие весьма странный способ, которым размножаются клопы, пришли к неожиданному выводу о том, что эти насекомые обитают на Земле гораздо дольше человека.

Образцы ДНК 30 разновидностей клопов показали, что клопы существуют по меньшей мере 115 млн лет.

Эти кровососущие паразиты появились даже раньше своего изначального животного-хозяина - летучей мыши - больше чем на 50 млн лет.

Эти неожиданные открытия опубликованы в журнале "Современная биология".

Как профессор факультета по изучению животных и растений в Университете Шеффилда Майк Сива-Джоти, изначально ученые планинровали изучить так называемую "травматическую инсеминацию".

У самцов постельных клопов имеется кинжалообразный пенис, которым они протыкают брюхо самки, чтобы впрыснуть сперму непосредственно в ее кровоток.

"Это своего рода репродуктивная версия павлиньего хвоста - настолько это необычно, - поясняет профессор Сива-Джоти. - Эти животные очень странны, они всё делают не так, как другие. Понадобилось 15 лет и 15 человек, чтобы собрать у них генетический материал - настолько они законспирированы".

Правообладатель иллюстрации University of Sheffield

Факты о постельных клопах:

За один присест они могут насосать крови в три раза больше своего собственного веса

Продолжительность жизни взрослых особей составляет около 1 года - это очень большой срок для насекомого

В мире существует 100 разновидностей клопов, большинство из них живут на летучих мышах, только две разновидности паразитируют на человеке

Где у клопа "ахиллесова пята"?

Большинство особей, которых разыскивали ученые, прятались в труднодоступных пещерах и существовали за счет своих животных-хозяев, летучих мышей.

Однако когда команда получила клеточные образцы нескольких разновидностей клопов, они смогли выстроить историю развития генетического кода клопа: те мутации, которые происходили спонтанно в генетическоме коде у этих насекомых, действуют как своего рода молекулярные часы, которые позволяют ученым отследить эволюцию клопа на протяжении миллионов лет.

"Первым большим сюрпризом для нас было то, что клопы, оказывается, гораздо старше летучих мышей, которые, как все думали, являлись их первыми животными-хозяевами, - рассказал руководитель этого исследования Стеффан Рот из университетского музея в норвежском городе Берген. - Но мы пока не знаем, кто был их хозяином в период, когда тираннозавры расхаживали по Земле".

Правообладатель иллюстрации University of Sheffield Image caption Ученым пришлось забираться в труднодоступные пещеры, где живут летучие мыши, за образцами генетического материала клопов

Как пояснил профессор Сива-Джоти, "ахиллесова пята" биологического развития клопов, возможно, кроется в их генетическом коде, в особенности в той части генома, который уникален только для двух разновидностей, живущих за счет человека.

"Эти открытия помогут нам лучше понять, как клопы развили такие характеристики, которые сделали их столь живучими паразитами. Иэто также поможет нам понять, как с ними бороться", - сказал ученый.