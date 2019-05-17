Зеленскому мешают распустить Раду: "Народный фронт" вышел из коалиции
На Украине фракция партии "Народный фронт" вышла из правящей коалиции. Это может лишить избранного президента Владимира Зеленского возможности распустить Верховную раду и провести досрочные выборы летом.
"Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня", - заявил на заседании Верховной рады руководитель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак утром в пятницу (цитата по LB.ua).
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После выступления депутата спикер Верховной рады Андрей Парубий объявил, что коалиция "Европейская Украина" прекратила существование.
"Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии "Народный фронт" о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращения деятельности коалиции уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной раде восьмого созыва прекратила свою деятельность. И давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой", - объявил Парубий (цитата по Интерфаксу).
После выхода "Народного фронта" из коалиции у парламента будет 30 дней для формирования нового большинства. Если новая коалиция не будет создана, Зеленский сможет досрочно распустить парламент.
Однако через 30 дней уже истечет другой срок: согласно украинскому законодательству Верховная рада не может быть распущена на протяжении последних полугода своих полномочий. Принять решение о судьбе парламента Зеленский должен до 27 мая. Теперь появилось препятствие - необходимость выждать 30 дней, отпущенных на формирование новой правящей коалиции.
Накануне парламент утвердил 20 мая датой инаугурации Зеленского. Таким образом, у него появился шанс на досрочный роспуск Рады.
Очередные парламентские выборы должны состояться в конце октября 2019 года. Досрочные могли пройти уже летом.
"Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, выступая с трибуны Верховной рады.
Распускать или не распускать?
Нынешний состав Верховной рады Украины был избран в 2014 году, сторонников Зеленского в нем недостаточно для того, чтобы реализовывать его предвыборные обещания. Наблюдатели указывали, что Зеленский хотел бы конвертировать свою популярность в многочисленную парламентскую фракцию, не дожидаясь осени.
Сам Зеленский до сих пор однозначно не высказывался о том, собирается ли он распускать нынешний состав парламента. А один из его ближайших соратников Дмитрий Разумков в понедельник заявил, что решение Зеленского о том, распускать или не распускать парламент, будет зависеть от действий депутатов.
В четверг, выступая на телеканале "1+1", Разумков так ответил на вопрос, будет ли Зеленский ставить вопрос о роспуске парламента: "Конечно, будет инициировать". "Есть предпосылки, которые дают возможность президенту распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно", - цитирует его "Украинская правда".
Коалиция "Европейская Украина" была создана в Верховной раде после парламентских выборов в 2014 году. Первоначально в ее состав входили фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии. Через год из коалиции вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2016 году коалицию покинули фракции "Батькивщины" и "Самопомощи".
Сейчас во фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" суммарно входят 215 депутатов. Зачастую коалиция принимала решения при помощи независимых депутатов и представителей других фракций. Это обстоятельство давало наблюдателям основания ставить под сомнение наличие в раде коалиции - ее численность должна быть не меньше 226 депутатов.
"Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали", - заявили в пятницу в пресс-службе Зеленского. Украина нуждается в реформах, для этого нужен дееспособный парламент, сказано в сообщении.