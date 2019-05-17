12 млрд рублей, изъятых при обыске - а сколько это весит?

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"Росбалт" сообщил о новом рекорде по изъятию добытой коррупционным путем наличности. По данным агентства, по делу начальника банковского отдела управления "К" ФСБ Кирилла Черкалина изъят эквивалент 12 млрд рублей. Если это правда, то как выглядит такая сумма и что с ней можно сделать?

Полковника Черкалина подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупном размере.

Как пишет "Росбалт", при обыске по делу Черкалина, о задержании которого стало известно 25 апреля, на трех квартирах якобы были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд рублей (185 млн долларов).

При этом в суде, который накануне рассматривал жалобу на арест Черкалина, речь шла только об одной взятке на сумму в 850 тыс. долларов США (52 млн рублей). По версии следствия, двое других бывших сотрудников ФСБ, задержанных вместе с полковником, убедили бизнесмена передать им долю в уставном капитале компании на сумму не менее чем в 490 млн рублей, рассказывая, что на него могут завести уголовное дело.

Об изъятии при обысках у Черкалина эквивалента 12 млрд рублей сообщает только агентство "Росбалт", поверить эту информацию или сравнить с данными других источников невозможно.

Если это действительно так, то в России установлен новый рекорд - у предыдущего лидера, полковника МВД Дмитрия Захарченко, чье дело сейчас рассматривается в суде, было изъято около 9 млрд рублей.

"Возможно, это будет второй Захарченко", - говорил источник газеты "Коммерсант", комментируя арест Черкалина.

12 млрд рублей - как выглядит такая сумма и что с ней можно сделать? Русская служба Би-би-си попробовала представить это наглядно.

Сколько весит?

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Вес одной купюры в 5000 рублей составляет 1,02 грамма. Таким образом, 1 млрд рублей в купюрах по 5 тысяч весит 204 кг.

Следовательно, совокупный вес рублевого эквивалента денег, предположительно изъятых у Черкалина, составил бы 2448 кг.

Столько мог бы весить микроавтобус марки Mercedes Sprinter с несколькими пассажирами.

Что можно было построить?

На эти деньги можно построить три храма по проекту, подготовленному для храма святой Екатерины в Екатеринбурге, из-за которого на этой неделе в городе вспыхнули протесты.

Проектная стоимость строительства составляет 3,5 млрд рублей, так что "сдачу" (1,5 млрд) можно было бы потратить на финансирование строительства и ремонта коммунальной инфраструктуры всей Свердловской области в 2019 году - столько денег на это выделило региональное правительство.

Анализ сайта госзакупок показывает, что в среднем строительство детского сада обходится в 200 млн рублей, школы - в 1 млрд. Таким образом, на 12 млрд рублей можно было бы возвести 12 школ или 60 садиков.

Предположительно изъятая сумма - немного больше, чем самый скромный бюджет российского региона - Еврейской автономной области (10,4 млрд), но не дотягивает до бюджета Калмыкии (13,6 млрд). Зато эта сумма почти равна бюджетам таких городов как Киров (12,8 млрд) или Барнаул (12,7 млрд).

Media playback is unsupported on your device Деньги Захарченко изъяли в бюджет. Что можно сделать на эту сумму?

Коррупция в России

Генпрокуратура России в декабре прошлого года отчиталась о том, что в 2018 году брать взятки в России стали почти на 10% чаще, чем в 2017-м.

Согласно данным ведомства, за первые десять месяцев 2018 года был зафиксирован 3171 случай получения взятки, чаще всего их брали в Москве и Ростовской области (182 и 170 случаев соответственно). В первую пятерку также вошли Московская область (126 случаев), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93).

По данным прокуратуры, средний размер взятки по России за первые девять месяцев 2018 года составил около 609 тысяч рублей. Общая сумма выявленных взяток за тот же период составила 1,8 млрд рублей.

По итогам 2018 года, Россия продолжила терять позиции в рейтинге CPI ("Индексе восприятия коррупции", составляемом организацией Transparency International), поравнявшись с Папуа-Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном и Мексикой. Россия набрала 28 баллов (из 100 возможных) и заняла в рейтинге 138-е место (из 180).